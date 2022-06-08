Фото дня: мэр Калгари в цветах «Эдмонтона» (и даже с расписанным лицом) пришла на городское заседание. Потому что проспорила!

Политики часто устраивают пари из-за НХЛ.

Хоккей – весьма благодатная почва для споров: кажется, болельщики зарубались на победу команд во все времена. Один из самых свежих примеров: бывший игрок, а теперь телеэксперт Пол Биссоннетт в субботу лишился своих волос в прямом эфире – он уверял, что «Калгари» пройдет «Эдмонтон» во втором раунде Кубка Стэнли-2022. Не угадал. Брил его Райан Уитни, коллега по эфирам и подкасту, поставивший на «Ойлерс».

Но Биссоннетт с новой прической хотя бы остался узнаваемым – не то что Джоти Гондэк, мэр города Калгари.

Еще раз: эта женщина – мэр канадского города Калгари, и в таком виде она пришла сегодня на заседание городского совета!

Перед стартом второго раунда плей-офф НХЛ Джоти Гондэк поспорила с коллегой из Эдмонтона – мэром Амарджитом Сохи – на результат серии «Флэймс» и «Ойлерс». Проигравший в пари должен был вместе со всем городским советом надеть джерси команды-победителя на первом же заседании после окончания серии, а еще мэру обязался раскрасить лицо в цвета победившей команды, после чего провести так все заседание.

«Ладно, спор есть спор. Меня успокаивает тот факт, что «Флэймс» и «Ойлерс» выиграли одинаковое количество игр в финале конференции», – красиво подколола соперника Гондэк в подписи к фото («Эдмонтон» прошел «Калгари», но вылетел в следующем раунде – 0-4).

Пари было вдохновлено Беном Стелтером, шестилетним болельщиком «Ойлерс», страдающим раком мозга, – и поэтому еще одним условием было то, члены проигравшего совета сделают пожертвование в один из фондов, помогающих детям в борьбе с онкологией.

«У нас было еще больше поводов для радости во время серии плей-офф, – сказала Гондек. – У нас есть мальчик, за которого мы тоже болели, и продолжаем болеть».

Оба мэра пожертвовали по 500 долларов в благотворительную организацию, остальные суммы, внесенные членами городского совета, не были указаны.

Это далеко не первый хоккейный спор чиновников – и в целом здесь нет ничего оригинального. Ведь были случаи гораздо интереснее.

Байден спорил с премьером Канады на результат финала. В итоге вкусно поел

Один из свежих примеров: в прошлом финале Кубка Стэнли играли американская «Тампа» и канадский «Монреаль» – это стало поводом для спора на самом высоком уровне.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в соцсетях: «Две лучшие команды НХЛ сейчас играют друг против друга. Как насчет дружеского пари, президент США?». Ответ главы США не заставил себя ждать: «Договорились, приятель».

Условия изначально были неизвестны. «Тампа» обыграла «Монреаль» 4-1 в серии – и Джо Байден выиграл пари. Лишь в августе того же года стало известно, на что спорили лидеры североамериканских стран: Трюдо презентовал Байдену кусок копченого мяса по-монреальски.

Мэр Торонто помог детям, но не попил пивка

«Монреаль» в прошлом году вообще был главным предметом споров в хорошем смысле. В самом начале Кубка Стэнли-2021 «Канадиенс» вышли на «Торонто» – и это стало первым противостоянием команд в плей-офф за 42 года.

Перед стартом серии мэр Торонто Джон Тори и мэр Монреаля Валери Плант заключили пари.

Первое условие: оба мэра жертвуют по 500 долларов в благотворительный фонд. Проигравший мэр удваивает сумму своего взноса.

Второе – над администрацией проигравшего города нужно было поднять флаг команды-победителя.

Третье – победитель получает лучшее местное пиво и корзину свежих продуктов.

«Канадиенс» выиграли 4-3, а Валери Плант смог отметить победу любимой команды.

Мэр Нэшвилла ходила в свитере Малкина, а перед этим разрешила всем опаздывать на работу

В сезоне-2016/17 финал между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» тоже стал поводом для пари – на муниципальном уровне. Его заключили мэр Питтсбурга Билл Педуто и глава Нэшвилла Меган Бэрри.

«На протяжении многих лет мэры побеждающего города заставляют проигравшего делать что-то неловкое, – издалека начала Бэрри рассказ об условиях. – В этом году мы с Биллом решили сделать еще один шаг и действительно наказать проигравшего. Вместо того, чтобы носить свитер друг друга, проигравший неделю будет ходить по городу в свитере «Колорадо».

Фишка была в том, что «Эвеланш» в том сезоне занял последнее место в регулярке, и унижение было именно в этом – носить джерси команды-лузера (из 2022-го, конечно, такое наказание выглядит странным).

Меган шла на все ради успеха любимой команды и даже разрешила болельщикам «хищников» опаздывать на работу на следующий день после матча. Все официально: у себя в социальных сетях она опубликовала фотографию документа с подписью.

Но это не помогло: «Питтсбург» выиграл 4-2 в серии и взял Кубок Стэнли, а Меган Бэрри отдала дань уважения и «пингвинам», надев свитер с фамилией Малкина на одно из заседаний.

Фрэнк Синатра, Рэнди Ньюман и парочка хот-догов

2014 год и еще один финал – между «Рейнджерс» и «Лос-Анджелесом». И снова спор мэров, но в этот раз условия еще интересней. Билл де Блэйсио и Эрик Гарчетти договорились, что в случае победы «Рейнджерс» Гарчетти исполнит песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Фрэнка Синатры на одном из популярных телешоу. Если же кубок заберет «Кингс» – Блэйсио споет «Я люблю Лос-Анджелес».

В итоге «Кингс» не оставили шансов «Нью-Йорку», выиграв 4-1. Биллу де Блэйсио пришлось в прямом эфире телеканала ABC на шоу Джимми Киммела петь песню и угощать гостей студии хот-догами, так как это было одним из условий. Кстати, он и сопровождавший его хор были одеты в джерси «Лос-Анджелеса».

Фото: instagram.com/jyotigondek; twitter.com/JohnTory; globallookpress.com/Adrian Wyld/Keystone Press Agency; REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports