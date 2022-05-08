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Вратарь «Колорадо» получил в глаз черенком клюшки. Не спасла даже маска

Райан Джохансен Райан Джохансен
Дарси Кюмпер Дарси Кюмпер
Павел Францоуз Павел Францоуз
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Но вроде бы обошлось без серьезной травмы.

Жутковатый случай произошел в третьем матче «Колорадо» с «Нэшвиллом»: в конце первого периода на пятаке «Эвеланш» шла борьба между Нэтаном Маккинноном и Райаном Джохансеном. Игрок «хищников» в процессе так поднял клюшку, что ее крюк «проткнул» решетку маски вратаря «Колорадо» Дарси Кюмпера и попал ему прямо в глаз. 

Кюмпер пытался покинуть площадку самостоятельно, но рухнул на лед, корчась от боли. 

«Сначала я не понял, что случилось с Дарси. Видел только то, что ему было очень больно, и я был уверен, что мне придется выйти на лед, — сказал запасной вратарь «Колорадо» Павел Францоуз. – Всегда тяжело, когда ты видишь, как вратарь получает травму, но ты должен сосредоточить все свои мысли на игре, на шайбе, и я пытался это сделать. Меня очень поддержали товарищи по команде».

У чешского вратаря в этом сезоне неплохая статистика в регулярке: 15 побед в 21 матче, 91,6% отраженных бросков (хотя это все равно похуже, чем у Кюмпера). Но вот в плей-офф дела не так хороши. В сезоне-2019/20 «Колорадо» в первом матче второго раунда потерял из-за травмы основного вратаря Филиппа Грубауэра, и Францоуз заменил его не слишком удачно.

Но сейчас ситуация для «Колорадо» куда менее сложная: в третьем матче «Эвеланш» победили 7:3 и ведут уже 3-0 в серии с «Нэшвиллом». И Францоуз может играть спокойнее, и у Кюмпера есть время подлечиться.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар по этому поводу сохраняет оптимизм: «Ему лучше, мы продолжим следить за ситуацией. У него там опухоль. Понятно, что он не мог продолжить матч. Надеюсь, все будет хорошо, и он скоро вернется».

Нэшвилл – Колорадо 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)
Дата проведения
7 мая, 23.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Лехконен (Жирар, Тэйвс)
0:2 – 17 Маккиннон (Макар, Ландескуг)
1:2 – 18 Дюшен (Каррье, Канин)
2:2 – 26 Толванен (Каррье, Экхольм)
2:3 – 31 Ландескуг (Макар, Рантанен)
3:3 – 33 Йоси (Гранлунд, Джохансен)
3:4 – 35 Ландескуг (Мэнсон, Кадри)
3:5 – 35 Кадри ()
3:6 – 50 Тэйвс (Ландескуг, Макар)
3:7 – 58 Ничушкин (Джонсон, Рантанен)
Вратари: Ингрэм 35/41 – Францоуз 18/20, Кюмпер 9/10.

Счет в серии: 0-3

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Фото: East News/Mickey Bernal/Getty AFP; REUTERS/Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

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