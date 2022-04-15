Один красиво забил в падении.

Василий Подколзин сегодня напомнил, что в НХЛ у нас могут зажигать не только Овечкин, Панарин, Тарасенко и другие признанные звезды. Домашний матч против «Аризоны» – идеальный шанс показать себя и поправить статистику, тем более первый сезон в НХЛ у Василия складывается очень неровно. Например, в прошлой игре с «Вегасом» он прервал длинную серию из 17 матчей без голов. Теперь начал новую– голевую.

К середине матча «Кэнакс» вели 3:1, и в этот момент включился Подколзин. Сначала в большинстве в падении переправил шайбу в ворота.

Потом заработал голевой пас: обокрал защитника в чужой зоне и перевел шайбу под бросок Конору Гарланду.

Ну а завершил перформанс эффектным вантаймером из правого круга. «Ванкувер» реализовал большинство. В итоге у Подколзина 2+1 сегодня и 23 очка в 72 играх сезона. На лучшего новичка, конечно, не тянет, но вполне рабочая статистика для первого сезона в НХЛ. У одного из лидеров нынешнего «Ванкувера» Бо Хорвата, например, была примерно такая же (25 в 68).

«Кэнакс» выиграли 7:1, Василий стал второй звездой матча. А первую получил лучший бомбардир «Кэнакс» Джей Ти Миллер, сделавший пять голевых передач. Он лишь пятый игрок в истории «Ванкувера», которому такое удавалось (другие четверо – Патрик Сундстрем, Барри Педерсон, Джефф Браун и Маркус Нэслунд).

После пятой победы кряду «Кэнакс» с 84 очками десятые на Западе. От зоны плей-офф отстают на 4 очка, так что теоретически еще могут побороться.