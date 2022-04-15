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У Подколзина – первый дубль в НХЛ и рекордные три очка. Покуражился над «Аризоной»

Джей Ти Миллер Джей Ти Миллер
Аризона Аризона
Василий Подколзин Василий Подколзин
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Ванкувер Ванкувер
Хоккей Хоккей

Один красиво забил в падении.

Василий Подколзин сегодня напомнил, что в НХЛ у нас могут зажигать не только Овечкин, Панарин, Тарасенко и другие признанные звезды. Домашний матч против «Аризоны» – идеальный шанс показать себя и поправить статистику, тем более первый сезон в НХЛ у Василия складывается очень неровно. Например, в прошлой игре с «Вегасом» он прервал длинную серию из 17 матчей без голов. Теперь начал новую– голевую.

К середине матча «Кэнакс» вели 3:1, и в этот момент включился Подколзин. Сначала в большинстве в падении переправил шайбу в ворота. 

Потом заработал голевой пас: обокрал защитника в чужой зоне и перевел шайбу под бросок Конору Гарланду.

Ну а завершил перформанс эффектным вантаймером из правого круга. «Ванкувер» реализовал большинство. В итоге у Подколзина 2+1 сегодня и 23 очка в 72 играх сезона. На лучшего новичка, конечно, не тянет, но вполне рабочая статистика для первого сезона в НХЛ. У одного из лидеров нынешнего «Ванкувера» Бо Хорвата, например, была примерно такая же (25 в 68).

«Кэнакс» выиграли 7:1, Василий стал второй звездой матча. А первую получил лучший бомбардир «Кэнакс» Джей Ти Миллер, сделавший пять голевых передач. Он лишь пятый игрок в истории «Ванкувера», которому такое удавалось (другие четверо – Патрик Сундстрем, Барри Педерсон, Джефф Браун и Маркус Нэслунд).

После пятой победы кряду «Кэнакс» с 84 очками десятые на Западе. От зоны плей-офф отстают на 4 очка, так что теоретически еще могут побороться. 

Ванкувер – Аризона 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Дата проведения
15 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Чейссон (Хьюз, Миллер)
2:0 – 20 Дрис (Экман-Ларссон, Хант)
3:0 – 25 Петтерссон ( Миллер, Хьюз)
3:1 – 31 Лэдд (Мозер, Кессел)
4:1 – 36 Подколзин (Хьюз, Миллер)
5:1 – 36 Гарланд (Подколзин)
6:1 – 40 Подколзин ( Миллер)
7:1 – 49 Чейссон (Майерс, Миллер)
Вратари: Демко 21/22 – Веймелка 16/22, Сятери 4/5.

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