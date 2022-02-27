Матч года в НХЛ: 17 голов, покер Марнера и победный Михеева

Такого не было 10 лет!

«Детройт» и «Торонто» устроили невероятную перестрелку, которая закончилась счетом 7:10 – победили «кленовые». Это самый результативный матч НХЛ с 2011 года. Тогда «Виннипег» и «Филадельфия» зарубились на 9:8.

А рекорд всех времен принадлежит матчу «Эдмонтон» – «Чикаго», который состоялся 11 декабря 1985 года. «Ойлерс» выиграли 12:9, а Уэйн Гретцки сделал семь голевых передач.

То есть «Детройту» и «Торонто» не хватило четырех шайб до рекорда, но и в этой игре было на что посмотреть.

Шоу Марнера: хет-трик за 8 минут и 4+2

Самый большой вклад в эту феерию внес Митч Марнер из «Торонто». Причем забивать он начал только во втором периоде – и сделал хет-трик за 8:46.

Для 24-летнего форварда это тем более уникальная игра, что до этого он не забивал в НХЛ больше двух голов. В этом сезоне у него теперь 21+33 в 43 матчах.

«Не буду врать, это было довольно круто, — сказал Марнер. – У меня была пара хет-триков в юниорской лиге, и были шансы в НХЛ, но я не реализовал ни одного. Пытался сохранять спокойствие, когда забросил третью шайбу сегодня, но это был классный момент».

Во всех четырех голах Марнера одним из ассистентов выступил его партнер по звену Майкл Бантинг. Для Бантинга 5 очков в одной игре тоже рекорд.

«Мы были великолепны в первых двух периодах, это один из наших лучших матчей в году, — сказал Бантинг. – Мы прессинговали их, создавали моменты и забивали голы».

Как там наши: первое очко Любушкина в «Торонто», 1+1 у Михеева

Форвард «Детройта» Владислав Наместников в этой феерии не отличился, а вот оба представителя «Торонто» приложили руку.

Илья Михеев помог Давиду Кемпфу забить в первом периоде, а в третьем отличился сам – и притормозил камбэк «Ред Уингс», которые к тому времени забили четыре гола подряд, усадили на лавку вратаря «Торонто» Джека Кэмпбелла и сократили отставание до минимального – 6:7. У Михеева в этом сезоне 9+4 в 23 играх (он много пропустил из-за травмы).

А защитник Илья Любушкин попал в протокол, когда забивал как раз Михеев. Это его первое очко в третьей игре за «Торонто» после обмена из «Аризоны». У нашего защитника 0+9 в 49 играх.

«Детройт» почти вернулся со счета 2:7, но до камбэка не дотянул

2:7 после двух периодов казались приговором, учитывая, что у «Ред Уингз» толком ничего не получалось. Но случилось чудо: в течение первых шести минут третьего периода они забили четыре гола подряд. Уже после третьего из них (отличился Джо Велено), «Торонто» заменил вратаря – вышел Петр Мразек.

«Я никогда не участвовал ни в чем подобном, — сказал защитник «Детройта» Марк Стаал. – Было невероятно забивать все эти голы и сделать такой камбэк, хотя мы очень плохо играли в течение двух периодов».

Через две минуты счет был уже 7:8, однако у хозяев уже просто не осталось сил сделать невероятное. Заруинил героические усилия «Ред Уингс» Ондрей Каше голом в меньшинстве. Как итог: веселые 7:10.

«Это была интересная игра для болельщиков, но для тренера это ужасно, потому что мы выглядели недостаточно хорошо, — сказал тренер «Детройта» Джефф Блэшилл. – Это не было похоже на то, что мы задумывали перед матчем».

«Безумие третьего периода будет в центре внимания, но наши ребята заслуживают похвалы за действительно хорошую игру», — тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф выглядел довольным.

«Торонто» набрал 72 очка и поднялся на четвертое место Востока, обойдя «Питтсбург» и «Рейнджерс». «Детройт» остается 10-м, но без осязаемых шансов на плей-офф. На Востоке почти нет вариантов, что кубковая восьмерка, которую сейчас замыкает «Вашингтон» с 65 очкам, как-то изменится.

Фото: REUTERS/Raj Mehta-USA TODAY Sports