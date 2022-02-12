17-летний Юрай Слафковски забросил все три шайбы словаков на Олимпиаде. Скоро уедет в НХЛ

Пострадали шведы и финны.

У сборной Словакии сейчас не так много звезд, но даже на этой Олимпиаде есть несколько известных имен. Например, Томаш Юрчо, Петер Цегларик и Марек Гривик имеют неплохой опыт игры в НХЛ. Но кто бы мог подумать, что главной звездой словаков на Играх станет 17-летний парень.

Знакомьтесь, Юрай Слафковски! Именно он забросил все три шайбы своей команды в первых двух играх. От этого парня уже досталось двум топовым сборным – Швеции и Финляндии. Очень похоже, что уже через пару лет эта звездочка будет сверкать за океаном.

Играет в Финляндии, подрался в первом же матче за основу ТПС

Юрай довольно быстро прошел все юниорские и молодежные сборные своей страны – к своим 17 он уже сыграл на двух МЧМ (второй был отменен, когда словаки уже провели два матча) и даже дебютировал на взрослом в 2021 году (6 матчей, 0 очков).

Пока к главным его достижениям можно отнести прошлогодний Мемориал Глинки/Гретцки, в котором словацкая сборная стала второй, уступив в финале России. Слафковски на том турнире набрал 9 (3+6) очков и занял пятое место в списке бомбардиров.

Последние три года Юрай играет в системе финского ТПС, а с этого сезона выходит уже во взрослой команде (21 матч, 1+3). В большинстве преддрафтовых рейтингов он входит в топ-5. Если на Олимпиаде он продолжит забивать и дальше, наверняка поднимется еще выше. Данные у него потрясающие – рост выше 190, вес под сотню.

«Сочетание скорости, мастерства и, что особенно важно, габаритов Слафковского очень редкое для форвардов, входящих в пятерку или даже десятку лучших на этом драфте», – считает эксперт TSN Боб Маккензи, один из главных специалистов Канады по молодым игрокам.

В первом же матче за основу ТПС Юрай поучаствовал в драке с канадцем Мэттью Абтом, тоже, кстати, вполне здоровым парнем сопоставимых размеров. «Он хотел драться, поэтому я показал ему, где находится Словакия», – хвастался тинейджер. После матча писали, что в фан-шопе было продано 11 джерси с фамилией Слафковски.

Юрай признается, что его ролевая модель напоминает Остона Мэттьюса: «Он отличный снайпер, играет очень результативно, и также хорош в защите. Именно из-за него мне нравится смотреть игры «Торонто». Еще нравится «Чикаго», за который я болел в детстве».

Повторил рекорд Олимпийских игр

Забив два гола финнам в первом матче Олимпиады, Слафковски повторил достижение американца Эдди Ольчика, став вторым 17-летним игроком в истории, который сделал дубль на Олимпиаде. Правда, Ольчик в 1984-м был на несколько месяцев младше.

«Хорошо, что я забил два гола, но важно то, что мы не выиграли, – скромничал словак после игры. – Нам нужно учиться на своих ошибках и просто становиться лучше».

В игре со шведами словаки вновь крупно проиграли – 1:4. Гол престижа за полторы минуты до конца забил также Слафковски. После двух игр юный словак лидирует в списке снайперов вместе с еще тремя игроками, забившими по три гола.

Кстати, он не единственный 17-летний хоккеист в составе словаков. Защитник «Нистры» Шимон Немец 18-летие отпразднует уже 15 февраля (Юрай родился чуть позже – 30 марта). Именно он отдал голевой пас на Слафковского в матче со шведами.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, Matt Slocum; globallookpress.com/Li Ran/XinHua