«Впервые на арене будет мой отец». Каршыга Даутбек о самом громком бою года в казахстанском ММА, травме и уходе из АСА

Казахстанский боец MMA Каршыга Даутбек в главном бою лиги Alash Pride в Астане встретится с бразильцем Брандао.

Брандао – звездный ветеран ММА. Он дрался в Rizin, UFC, ACA, и противостоял Конору Макгрегору, Дастину Порье, Мураду Мачаеву, Марату Балаеву, Брайану Ортеги и многим другим топовым бойцам.

Каршыга известен по боям в RIZIN, АСА и RCC и имеет внушительный послужной список.

Про подготовку, травме на тренировках и уходе из АСА казахстанский боец рассказал в интервью Sports.ru Казахстан.

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- Как прошла подготовка к бою с Брандао?

- Готовился в Шымкенте – в зале «Turan Orda» под руководством Мурата Истанова, и в зале «Record» под руководством заслуженного тренера по боксу Ильяса Оралбека и Сабирова Кайрата. Прошли полноценный сбор, ОФП, спарринги, борьба. Сделали все, чтобы я был готов к бою. Настрой только на победу.

- В социальных сетях вы опубликовали видео, где видно, как выкачивают жидкость из колена. Что за повреждение, и не повлияет ли оно на форму перед боем?

- У меня во время подготовки был дискомфорт в коленях, я продолжал тренировки. В последнее время стало невыносимо, думал, что порвал мениск, даже садиться было тяжело. Сделал МРТ – есть микротравмы и скопилась жидкость, на днях пришлось выкачать, сделать плазму. Сейчас все нормально, не думаю, что это повлияет на мою форму. В октагоне все увидим.

- Можно ли говорить, что бой с Брандао – самый большой в карьере? Нет ли каких-то переживаний, ведь вывеска действительно громкая?

- Не скажу, что это самый большой бой. Но самый именитый оппонент, однозначно. Брандао – легенда ММА, дрался в топовых организациях. Но у меня нет переживаний, готовлюсь, как обычно. Я не могу сказать, что смотрел все бои. Но я знаю его.

Когда я начинал в MMA, он уже 10-12 боев провел. Когда он дрался с Макгрегором в 2014 году, я еще карьеру не начал. Когда я дрался в RIZIN в 2018 году, он тоже там дрался. Так что мне нет смысла смотреть его бои, потому что я и так знаю, с кем буду драться.

- В соцсетях Вы писали, что поединок может стать путевкой в США. Есть планы по покорению американских лиг?

- Неофициально я провел уже 20 боев в ММА, официально – будет 16-й. Но есть ощущение, что многие меня по-прежнему недооценивают, может быть не было громких имен у соперников. Если иншаАллах выиграю бой у Брандао, не только болельщики, но и эксперты, менеджеры по достоинству оценят мои способности, предложат хороший контракт.

Я хочу попробовать свои силы в зарубежных лигах, но мне дважды отказывали в визе в Америку. Возможно, что эта победа поможет мне сделать это. В этом году я реанимировал свою карьеру, уже третий бой проведу в 2023-м. Настало время сделать шаг вперед. Я думаю, что вырос как боец, набрался опыта, нахожусь на пике формы.

- В вашем весе в Alash Pride сейчас пояс свободен. Не было ли предложение от лиги сделать бой с Брандао титульным?

- Я провел в лиге 6-7 боев, но я никогда ничего не просил у руководства, и сейчас не прошу ничего. Мне дали Брандао, я согласился. Что касается пояса, как они посчитают нужным, так и будет. Для меня самое главное выйти в октагон, показать хороший бой и выиграть.

- У Вас был действующий контракт с АСА, бои в Alash Pride и желание попробовать себя в зарубежных лигах не вызывают вопросов от АСА?

- У меня по контракту оставалось еще три боя. В АСА я должен был драться на 61 кг, но в последние годы при сгонке веса у меня были проблемы, постоянные травмы. На 66 кг у меня нет проблем согнать, потому что у меня вес 72-73 кг. Может быть не позволяет организм, возможно нет команды, нужен диетолог.

Я пришел к выводу, что незачем мне драться в 61 кг. А выходить в 66 кг в АСА смысла не вижу, так как там в основном бойцы весят под 80-85 кг. Поэтому решил уйти из лиги, написал лично Асланбеку Бадаеву. Думаю, что он согласился со мной. Им тоже нет смысла меня держать, в ТОП-10 я не заходил, чемпионом не был.

- Будет ли кто-то из близких поддерживать с трибун во время боя с Брандао?

- Это один из громких боев в 2023 году в казахстанском ММА. Поэтому я чувствую поддержку народа, можно сказать, впервые в жизни. Все пишут, что будут 9 сентября болеть за меня. Я всем благодарен за эту поддержку. Также на арене будет мой отец. Впервые он летит со мной, чтобы увидеть мой бой.