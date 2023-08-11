«Асу должен взять титул UFC, больше вариантов нет». Спарринг партнер Алмабаева Болат Заманбеков о бое в Alash Pride, дебюте Асу в UFC и шансах Соры Рахмоновой заявить о себе
Болат Заманбеков больше года не дрался, но отдыхать не приходилось, он активно принимал участие в подготовке чемпиона NAIZA Казбека Сагына, затем и помогал готовиться Асу Алмабаеву к UFC.
Про Асу, Сору Рахмонову и дебют в Alash Pride Болат рассказал в интервью sports.ru Казахстан
- Подготовка к 9 сентября прошла хорошо, целый год готовился на этот бой. Тренеры посмотрели соперника, я еще не смотрел.
- Не будет ли проблемой большой простой и поздний анонс поединка?
- Анонс чуть поздно вышел, согласен. Но во мне сейчас большой голод. Все это время я тренировался, два раза мой бой сорвался.
- Ты все свои бои провел в NAIZA, следующий поединок в Alash Pride. У тебя долгосрочный контракт с лигой или на один бой?
- Сейчас у меня контракт с лигой только на ближайший бой№
- Кто будет у тебя в углу во время боя?
- Со мной в Астану поедет тренер Азиз Разыев, а также Асу Алмабаев и Казбек Сагын. Они и будут в углу.
- Ты помогал готовиться Асу к дебюту в UFC. Мог ли предсказать, что у него получится такой яркий дебют в лиге?
- С Асу стояли в парах, у меня не было сомнений, что он выиграет свой первый бой. Я говорил еще до боя, что он во втором раунде задушит Осборна.
- Асу после боя сказал, что в 2025 году заберет пояс. Как оцениваешь его перспективы?
- Он должен взять пояс, больше вариантов нет.
- В сентябре свой бой в претендентской серии Даны Уайта проведет твоя одноклубница Сора Рахмонова. Что ждешь от ее боя?
- Сора – очень сильная девушка. Думаю, что ей по силам выиграть бой.
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