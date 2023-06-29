Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

Sports.ru Казахстан ведет обновляемый календарь главных событий бокса и MMA с участием казахстанских спортсменов.

Что пройдет в августе:

5 августа. Асу Алмабаев досрочно финишировал Одди Осборна в дебютном бое в UFC. После боя от лиги получил еще бонус 50 000 долларов за лучшее выступление вечера.

12 августа. Казахстанец Николай Веретенников после не удачной попытки пробиться в UFC, подписал контракт с американской лигой UFL, принимая участие в гран-при в легком весе. В полуфинале Веретенников проведет бой с Луисом Инигесом.

18 августа. Казахстанская лига OCTAGON проведет первый турнир в столице Азербайджана Баку. Главный бой – таджик Шерзод Ибодиллоев против азербайджанца Роял Лейлизаде.

26 августа. ALASH Pride 88. В бою за чемпионский пояс в легком весе сойдутся представитель Тараза Рустем Кудайбергенов с россиянином Низамуддином Рамазановым.

26 августа. Непобежденный Жан Кособуцкий проведет свой первый бой в Америке. Его соперник – Ефе Аджагба.

В этом же карде проведет бой Абылайхан Жусупов.

Также лига NAIZA анонсировала турнир лиги в Бишкеке с главным боем за титул Султаном Жолдашбеком против корейца Су Йонга. Но пока точная дата ивента не была озвучена.