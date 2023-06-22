«Пришел, увидел, задушил». Алмабаев ярко дебютировал в UFC, заслужив сравнение с Хабибом

Казахстанский боец Асу Алмабаев долго шел к дебюту в UFC, причем по словам команды казахстанца у него несколько раз сменился соперник по первому бою в промоушене.

Первым, кто на себе испытал мощь Алмабаева – стал американец Одди Осборн.

Еще перед боем тренер команды Dar Team Азиз Разыев предупреждал американца, что с бойцами с таким IQ ему еще не приходилось встречаться и его защита от тейкдаунов не поможет в бою с Асу.

Слова своего тренера Асу начал воплощать уже в первом раунде, обменявшись ударами на дистанции, казахстанец прошел в одну ногу, проведя успешный перевод в партер.

Стоит отметить, что на земле Осборн очень здорово работал локтями, поставив сечку Асу на брови. Но казахстанец не чувствовал соперника в своей стезе – на канвасе Асу с большой долей вероятности будет одним из топов в своем весе в UFC.

Уже в первом раунде Алмабаев после успешных попыток разбить соперника в партере перешел на удушающий, попробовав исполнить «перуанский галстук», но соперник дотерпел до гонга.

Стоит отметить, что в UFC лишь один боец – Миша Циркунов смог победить данным приемом.

Асу таким приемом уже побеждал в карьере – в 2017 году на турнире АСВ в Казахстане он задушил россиянина Ибрагима Мамаева. Именно с этой победы началась уникальная серия побед казахстанца, которая после финиша Осборна дошла до 14 боев.

Возвращаюсь к бою против Осборна, то, что не сумел сделать Асу в первом раунде, он сделал во втором – перевел и задушил американца.

После боя сам же казахстанский боец охарактеризовал свое выступление: «Пришел, увидел, задушил».

А в интервью в октагоне пообещал стать чемпионом организации в 2025 году.

За столь яркую и самое главное уверенную работу в партере, Асу заслужил сравнение с Хабибом Нурмагомедовым. По крайней мере об этом активно рассуждали комментаторы канала Setanta, на котором и шла прямая трансляция поединка.

Что дальше для Асу?

Казахстанец обещал провести еще один поединок в лиге до конца 2023 года. Ждем соперника…

Фото: UFC.com