Самый ожидаемый бой года! Коэффициент на победителя Спенс – Кроуфорд, где будет прямая трансляция

В самом ожидаемом бою 2023 года в профессиональном боксе определится абсолютный чемпион мира в полусреднем весе. Американцы Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд не имеют поражений за карьеру и разыграют все главные титулы.

Букмекерская компания Tennisi.kz видит фаворитом более опытного Кроуфорда. На его победу Tennisi предлагают коэффициент 1,65 против 2,36 – на Спенса, а на ничью – 18. Коэффициент Тенниси на досрочную победу Спенса составляет 6,50, а на Кроуфорда – 3,60. На то, что Спенс побывает в нокдауне, Tennisi предлагают коэффициент 2,40, а на Кроуфорда – 3,40.

33-летний Спенс пока чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF. Всю карьеру он бьется в полусреднем весе, впервые стал чемпионом мира в 2017 году и сейчас имеет в своем активе 28 побед и 22 нокаута.

35-летний Кроуфорд будет защищать титул WBO. За карьеру он становился чемпионом мира в трех весах, а на данный момент имеет 39 побед и 30 нокаутов.

Бой Спенс – Кроуфорд будет главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По астанинскому времени шоу пройдет утром 30 июля, а в прямом эфире весь вечер покажет телеканал Qazsport. Прямая трансляция начнется в 5:50, а Спенс и Кроуфорд выйдут на ринг после 9:00.

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