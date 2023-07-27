«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Тренер команды DAR Team, частью которой является и боец UFC Асу Алмабаев, Азиз Разыев поделился мнением о дебюте «Зульфикара» в лучшей лиге мира:

- Мы с тренерским штабом в Казахстане, плюс с тренерским штабом в Америке – Саидом Сапаровым и Генри Хутом, изучили Осборна, обсудили план действий. Из сильных сторон нужно отметить его ударную технику, довольно крепкий, крупный, больше работает в стойке.

- В какой форме находится сейчас Асу, как проходит подготовка?

- Асу находится в отличной форме, подготовка идет по плану, в этот раз в зале было много спарринг-партнеров хорошего уровня веса чуть больше, чем у Асу. Но он привык к тому, что приходится работать с более тяжелыми бойцами. Подготовка идет хорошо, уже начался весосгоночный процесс.

- Можете сравнить ли ближайшего соперника Асу Оде Осборна с предыдущими соперниками, с тем же экс-чемпионом Bellator Заком Маковски?

- Маковски – более разносторонний боец, он очень хорошо борется, грепплер высокого уровня, Чемпион мира по одной из версий. Но он не такой крупный, как Осборн. У каждого есть свои плюсы, поэтому сравнивать их, наверно, будет неправильно. В любом случае Осборн сейчас будет в хороших кондициях, находится выше в рейтинге, потому что является действующим бойцом UFC.

- Будет ли строится план на бой с Осборном вокруг борьбы Асу?

- Асу – базовый борец, поэтому смысла нет скрывать, он будет бороться. Есть определенные заготовки, которыми он удивит соперника. Весь план раскрывать не буду, но он готов работать по всем этажам – и в стойке, и в борьбе.

- Азат Максум после дебюта в UFC сразу же бросил вызов Джошуа Вану, стоит ли в случае победы ждать вызова от Асу?

- Асу – очень скромный парень, и обычно не бросает вызовов. Не думаю, что он решит кому-то бросить вызов. Мы обговариваем постоянно, что нужно быть активным, говорить, бросать вызовы, но сейчас главное выиграть. А там будет видно. Знаю, что для Асу будет интересен реванш с Тагиром Уланбековым, сейчас они снова в одной организации. В первом бое Асу был молодым, не особо готовым, тогда тренировался через день, в связи с его семейными обстоятельствами. Думаю, что ему был бы интересен этот реванш. Асу часто об этом говорит.

Фото: социальные сети Разыева