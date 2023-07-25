Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

Казахстанец Асу Алмабаев собрал коллекцию чемпионских поясов – М-1, NAIZA, был в шаге от титула BRAVE, но отказался ради мечты – UFC.

Казахстанец долго и упорно шел к американской лиге – через работу на базаре, драках в ночных клубах и большую пахоту. Сейчас Асу 29 лет, и он находится в 10 днях от дебюта в UFC. Соперник очень крепкий – американец ямайского происхождения Оди Осборн.

«Оде – хороший соперник. Асу может выиграть. Я видел бой Осборна против Чарльза Джонсона, он выиграл решением. Он опасный в первом раунде, потом проседает. Асу – неплохой пацан, хочу, чтобы он победил красиво», – поделился прогнозом на этот бой один из главных проспектов UFC Мохаммед Мокаев.

Последние годы Алмабаев, как и Мокаев до UFC, выступал в BRAVE. Главное испытание для Асу был бой против экс-чемпиона Bellator Зака Маковски.

«Для фанатов ММА этот бой будет очень хорошей заявкой для дальнейшего перехода в UFC», – говорил тренер Асу Азиз Разыев перед боем с американцем.

И Алмабаев этот экзамен прошел, выиграв единогласным решением.

Стало понятно, что это шанс на титул в BRAVE.

«У нас недавно с Brave был разговор, они предложили бой за пояс с Велимурадом, и дальше продолжение контракта. Если бы это был бы крайний бой по контракту без продолжения, то я бы с удовольствием забрал бы титул, тем более в такой лиге с именем. Но я не хотел дальше там оставаться, поэтому с командой обсудили, подумали и решили отказаться, чтобы не терять время», – объясняет отказ от титульника боец.

А дальше все пошло развиваться стремительно – сбор с Шавкатом в США, секундирование «Номада», короткий разговор с Даной Уайтом и контракт с UFC.

Но еще каких-то пять-шесть лет назад Асу работал на рынке.

«Я до 2018 года работал на базаре «Алтын Орда» на Ташкентской в Алматы, пока не выиграл пояс М-1. У нас было семейное место, много чего продавали, много работали. Это был мой доход, много там провел непрофессиональных боев (смеется) и набрался хорошего жизненного опыта», – вспоминал Асу свой боевой опыт на рынке в интервью Sports.ru.

«На базаре я работал с шестого класса, это был семейный бизнес моих родителей. Не могу сказать, что работа была черной, ведь тачки я не толкал. Мы занимались продажей самых разных вещей, к примеру канцелярии или новогодних атрибутов в праздничный период. Это была обычная ежедневная работа, но она помогала мне заработать на хлеб, а потом наступил момент, когда мне пришлось выбрать спорт» – приводит слова бойца tengrinews

В этом же интервью Алмабаев и вспомнил о съемках в ток-шоу Dala Battle» вместе с другими звездами спорта Арманом Оспановым, Жанкошем Тураровым:

«Это реалити-шоу, но это настоящий кроссфит через национальные виды спорта. Мы снимались 10 дней, я занял высокое место. Было очень интересно, получились мощные соревнования с высокой конкуренцией. Принимали участие профессиональные спортсмены, но и актеры были хорошо подготовленные. Так что получилось весело»

В молодости Асу дрался по 2-3 боя в клубах, чтобы быть более известным в колледже.

«В 2012-13 годах, когда был клуб в Каскелене, мы за ночь по 2-3 боя проводили в Alash Pride. Тогда мы просто шли туда, выступали, чтобы просто попасть в телевизор и на завтрашний день про тебя говорили в колледже», – вспоминает о молодости Алмабаев.

В UFC казахстанский файтер заходит с громким прозвищем «Зульфикар», это имя пророка Мухаммеда.

Но в карьере были и другие прозвища, одним из которых было «Братан».

«В начале моей карьеры у меня было прозвище «Братан». Тогда мой друг Бауыржан, с которым мы вместе начали спортивный путь, предложил мне сделать прозвище «Братан» и я выходил на бои под музыку из сериала «Бригада». Он предложил, чтобы посмотреть, как комментатор будет выкручиваться: типа «Братан» сверху, «Братан» бьет.

Потом у меня было «Торнадо», но, когда повзрослели нужно было уже нормальное прозвище, которое стало бы ассоциироваться с тобой, твоим брендом. Я прочел книгу, мне понравилась история меча пророка, и решил дальше выступать под ником «Зульфикар».

Есть уверенность, что 4 августа уже Асу Алмабаев заставить проснуться рано утром всех казахстанских фанатов спорта, чтобы порадоваться его дебютной победе над Осборном в UFC.

Кстати, до Америки Асу прошел плодотворный сбор в Осетии, поработав над и так его сильной стороной – борьбой.

Фото: BRAVE, социальные сети бойца.