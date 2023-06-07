Дамир Исмагулов в со-главном событии турнира UFC. Кто соперник, когда бой, коэффициенты, прямая трансляция

Представитель Казахстана Дамир Исмагулов готовится провести свой последний бой по контракту с UFC. На турнире UFC Vegas 76 соперником Исмагулова будет американец Грант Доусон.

Букмекерская контора Tennisi.kz видит небольшим фаворитом именно казахстанского бойца. Коэффициент Tennisi на победу Исмагулова составляет 1,89, а на победу Доусона – 1,99.

32-летний Исмагулов провел в UFC шесть боев – пять побед при одном поражении. Суммарная же его статистика в ММА составляет 14-2. После поражения от армянина Армана Царукяна Исмагулов объявлял о завершении карьеры, но вернулся, чтобы доработать свой контракт.

29-летний Доусон в UFC идет без поражений – восемь побед при одной ничьей. За карьеру в ММА у него суммарно 19 побед при одном поражении, которое он потерпел в 2016 году, и одной ничьей.

Бой Исмагулов – Доусон будет со-главным событием UFC Vegas 76, а в главном сойдутся средневесы – американец Шон Стриклэнд и Абусупьян Магомедов из Германии. По астанинскому времени турнир начнется в ночь на 2 июля – в 2:00, главный кард стартует в 5:00, а Дамир выйдет после 6:00. Посмотреть бой Исмагулова казахстанцы смогут на телеканале Setanta Sports 1 и на сервисе UFC Fight Pass.

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