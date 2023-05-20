«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

23 июня состоится большой совместный турнир NAIZA и URAL FC, в рамках которого пройдут три титульных поединка.

Одним из боев станет противостояние трехкратного чемпиона Мира по рукопашному бою Казбека Сагына и чемпиона Мира по ММА Багдата Жубаныша.

За два дня до боя Казбек рассказал о весогонке, ожидании от боя и прошедшем в Астане Чемпионате мира по рукопашке.

- До боя остается 2 дня. Есть ли ощущение, что впереди грядет нечто большое, возможно, самый ожидаемый бой год в казахстанском ММА?

- Осталось два дня, сейчас затишье перед бурей. Очень жду боя, долго готовился к этому. Много кто приедет поддержать, мы однозначно раскрутили этот бой, так что его ждут. И однозначно этот поединок станет большим событием казахстанского ММА.

- Твой соперник Багдат Жубаныш в Алматы. Встречался с ним, общался?

- С Багдатом не виделся, не общался. Знаю, что он прилетел, заселился. Сейчас основная цель – весогонка.

- Этот бой преподносится, как реванш. Нет ли давления от того, что тебе нужно отквитать поражение от Багдата?

- Я не особо акцентирую внимание на реванше, все-таки в профессионалах мы встречаемся впервые. Я сейчас в первую очередь хочу показать свой уровень, как я вырос.

- Перед этим боем ты разыграл место в углу между подписчиками. Не боишься, что четвертый угловой будет мешать?

- Мы обговорим с ним это, просто будет ходить, как третий глаз. Для меня особого значения не имеет.

- В углу соперника скорее всего будет Альберт Ахмаев, с которым у тебя тоже есть история. Нет желания в случае победы его вызвать? Или кого-то еще, но уже в другой весовой категории?

- Думаю, что с Альбертом наша история закончена. У него сейчас свои цели, у меня – абсолютно другие. Для меня этот поединок сейчас не имеет никакого смысла. Мы хотели подраться – не получилось, на этом история закончена.

- Мы с тобой говорили год назад о том, что может тебя заставить вернуться в рукопашку, ты сказал, что домашний ЧМ и, если ты поймешь, что некому будет его выиграть. ЧМ прошел, в надежных руках оставил свой вес?

- Конечно, я хотел выступить на домашнем ЧМ, но у меня сейчас стоит бой. Я говорил, что я хотел бы выступить, если в моем весе будет слабая конкуренция со стороны казахстанских бойцов. Так и вышло – золото выиграл боец из Узбекистана, это меня огорчило, конечно. Но сейчас мой план – провести отличный бой с Жубанышем. А дальше, в рукопашке есть своя Лига Чемпионов – профессиональный турнир, хочу вызвать действующего чемпиона мира в моем весе и там подраться с ним. Но об этом сейчас мало думаю, моя концентрация на бое с Багдатом.

- Теперь у нас в стране два трехкратных чемпионов мира по рукопашке. Ты и Сора. Теперь чувствуешь от нее конкуренцию?

- С Сорой мы в одной команде, я только искренне рад за нее, она очень много пашет, и она достойна многого.

- Сейчас ты на весогонке. Чего больше всего не хватает в период жесткой сгонки веса? И много осталось согнать?

- Весогонка тяжелая вещь, очень нелегко. Чего не хватает? Наверно, как и всем вкусного бургера и чего-нибудь сладкого. Остался один день, чтобы подогнать вес, и мы встретимся один на один с бургером и сладостями. Осталось подогнать около 4 кг, все по плану.

Фото: личная страница бойца