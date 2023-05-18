«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

Одним из главных событий турнира NAIZA и URAL FC, который пройдет 23 июня, станет бой Руслана Шамилова и Даурена Ермекова. На кону будет стоять два титула двух организаций.

В преддверии этого боя Ермеков в интервью Sports.ru Казахстан рассказал о подготовке, мотивации, переговорах с АСА и Bellator, а также футбольных болельщиках.

- Вы проходили основной этап сборов в Чечне, сейчас вернулись домой. Насколько сейчас оцените свою готовность? Много ли придется сгонять веса до боя?

- Последние два года провожу сборы в Чечне, но всегда финальный этап – дома в «Еркын Куш». Там проходит доработка и весогонка. До боя осталось согнать 8 кг, но времени еще много, так что с весом, думаю, будет все нормально. Готов на все 100%. Сейчас работаю в основном с Мурадом Абдурахмановым, потому что Гойти Дазаев травмирован.

- Этот поединок преподносится, как ответка за поражения Мурада и Имрана. Есть ли такой контекст или чисто спортивная мотивация?

- Можно сказать, что это ответка за Мурада и Имрана. Шамилов выиграл двух топовых средневесов Казахстана, остался только я. Это меня мотивирует.

- После Вашей победы над Хирамагомедовым были разговоры об АСА. Почему решили не подписываться на гран-при?

- В АСА предлагали хорошие условия, но мне не понравилось, что по контракту я должен был провести еще три боя после гран-при. Я же хотел только в гран-при – поучаствовать, выиграть и уйти.

- Закрыт ли вопрос с Одиловым, который вызывал Вас в АСА на бой?

- С Одиловым вопрос не закрыт, он постоянно, после каждого боя упоминает мое имя. Но мы сейчас в разных лигах, возможно, он поспешил подписать контракт с АСА, думаю, что URAL FC ему бы могли предложить хороший вариант.

- В одном из интервью, Вы говорили об интересе со стороны Bellator. Можно поподробнее рассказать об этом, есть ли какие-то переговоры и сейчас пишут об интересе со стороны лиги к Резникову, Алиби Идрису. Кто станет первым казахом там?

- С Bellator пока что только разговоры, не перешли еще к конкретным переговорам. Кто станет первым казахом там? Без разницы, я буду рад за каждого казахстанца, кто будет выступать за Океаном.

- NAIZA преподносит противостояние Жубаныша и Сагына через призму футбольных болельщиков «Кайрата» и «Актобе». Как думаете, на Ваш турнир придут фанаты «Актобе» «13 сектор»? И если придут станет ли их поддержка одним из преимуществ в боях актюбинских бойцов на турнире?

- Думаю, что придут болельщики футбола поболеть за Багдата и Казбека. Все прекрасно знают, как в Актобе умеют болеть. Я уверен, что они и на турнире 23 июня покажут, как нужно поддерживать своих.

Фото: URAL FC

«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC