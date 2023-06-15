«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

Тренер DAR Team Азиз Разыев рассказал о вызовах, которые бросал Шавкат Рахмонов, дебюте Асу Алмабаева, поражении Фаниля Рафикова, а также возвращениях Темурулы, Сагына и многое другое в интервью Sports.ru Казахстан.

- Давайте начнем с актуального. В пятницу дерется Артем Резников. Ваш прогноз на этот бой?

- Наблюдал за тренировочным процессом Резникова, Артем в хорошей форме, думаю, что шансы 60 на 40 в пользу Резникова в этом бою.

- Если говорить о Ваших подопечных, то недавно Фаниль Рафиков дебютировал в «Наше Дело». Что пошло не так?

- Были большие ожидания, Фаниль давно не дрался, он был голоден до боев, до побед. Считаю, что он был лучшей версией себя в плане подготовки. Не было вообще никаких замечаний, отлично прошла весогонка. Но это ММА, один удар все решил. Фаниль допустил техническую ошибку, немного не хватило дисциплины во время боя. Но даже если исключить этот момент, он просто не увидел удара с колена. Это элементарная ошибка работы левшака с правшаком, он все докрутил хорошо, но встал на ударную дистанцию и рефлекторно во время прессинга соперника хотел сделать проход в ноги, нырнул и нарвался на колено. При этом не было глухого нокаута, да он поплыл, чем воспользовался соперник и добил.

Мне показалось, что была немного ранняя остановка, но судья имел право остановить бой, к нему и организаторам вопросов нет. Понятно, что у них огромная ответственность перед спортсменами за здоровье, но Фаниль один из тех бойцов, кто просыпается после одного хорошего удара, даже вспомните бой с Каныбеком. Мы с Фанилем обсуждали этот момент, что нужно говорить рефери, чтобы дал поработать. При этом никаких оправданий, проиграли. Фанилю нужно чуть-чуть отдохнуть. Он хотел сразу вернуться, просил бой на эмоциях, чтобы закрыть свое поражение. Но нужно отдохнуть, восстановиться.

- Мы с Вами как-то обсуждали подобную тему в отношении к Жуману Жумабекову, насколько быстро сможет Фаниль оправиться от такого нокаута?

- Фаниль уже проходил через поражения, конечно, он переживает, но критичного ничего не случилось. Это определенный этап его жизни, который он должен пройти и вернуться осенью мотивированным и по спортивному злым. У него очень много хейтеров, которые считают его трештокером, но попав в «Наше Дело», он понял, что он «школьник» по сравнению с ними. Он говорит, что он стал добрым, поэтому к осени нужно вернуть злого Фаниля.

- Через призму этого поражения, насколько актуален остается его бой с Нариманом Аббасовым?

- Насколько я знаю, что с Аббасовым пока история остановилась, с ним будет драться Кабардиев за пояс. Много будет зависеть от результата этого боя. Фаниль интересен лиге, он интересен зрителю, поэтому в NAIZA он имеет такой статус, что в любой момент может получить громкий бой. Если бой Аббасов – Рафиков будет интересен, то для нас не будет проблем принять этот вызов. Но насколько это будет интересно сейчас? У Фаниля сейчас есть действующий контракт с «Наше Дело», и ему в любом случае нужно там закрепиться, закрыть свое поражение.

- Сейчас команда работает в цейтноте. За месяц сразу несколько турниров с участием бойцов DAR Team, плюс есть Асу и Шавкат, которых нужно готовить к UFC. Справляетесь с такой нагрузкой?

- Конечно, есть определенные сложности, но у нас есть тренерский штаб, где у каждого свои задачи, своя роль. С тем же Асу проще, так как он основной этап проводит здесь, а потом улетит в Америку, где будет подводиться к бою. К сожалению, мне и Эдуарду с ним поехать не получится, но у одного из наших тренеров есть виза, сейчас решается этот вопрос, чтобы он полетел с Асу, будет ему помогать. До этого трое бились с наших бойцов на турнире NAIZA, я остался с ними, Эдуард улетел с Шавкатом, Асу, Казбеком и другими бойцами в Осетию. В принципе, у нас есть наработанная программа, распределяем задачи. Уже есть опыт, так что стараемся справляться. Думаю, что это только начало нашей нагрузки, но будем стараться к каждому вызову подходить качественно.

- В какой форме находится после сборов Казбек Сагын, которому предстоит, пожалуй, один из самых громких боев года?

- Он прошел отличные сборы в Осетии, работал с топовыми бойцами. За время его дебюта в профи, он поднабрал борьбу, но в Осетии ему нужно было поработать над уверенностью, над качеством. Сейчас будем выводить его на пик формы. Видно, что он вернулся со сборов в хорошей форме, даже где-то превзошел мои ожидания. Впереди очень важный бой в его карьере, да и в целом для истории казахстанского ММА — это большое противостояние двух титулованных спортсменов.

- Насколько ему будут мешать или помогать мысли о реванше, так как в любителях он проиграл Багдату?

- Для Казбека в первую очередь важно показать, как он вырос с момента их последнего боя. Тогда для него это был первый опыт в любительском ММА, и он дошел до финала, проиграв раздельным решением. На тот момент меня порадовало, что два казаха встретились в финале Чемпионата Мира, это же очень хорошо для нашего ММА. Не знаю, насколько ему важно реваншироваться, его задача защитить титул, показать, как он вырос.

- Кто в зале имитирует Багдата во время подготовки Казбека? Все-таки предстоит бой с титулованным соперником и с не совсем стандартной антропометрией?

- Ну у нас в зале вообще нет проблем в категориях 57-61 кг. Все ребята помогают, основной спарринг-партнер Болат Заманбеков с очень хорошей базой борьбы. В основном он с ним работает. В принципе, что Болат, что Багдат весят примерно одинаково в межсезонье, да и по параметрам они похожи. Разве что Жубаныш в стойке разнообразнее, он более боец смешенного стиля, любит позиционную борьбу. У нас хорошая молодежь растет, что хорошо, для них нет авторитетов, есть четкая задача тренера, которую они выполняют. Так что со спарринг-партнерами у Казбека проблем нет.

- Кстати, вопрос о самом Болате. У него сорвался бой, когда ждать его возвращение?

- Есть пара предложений, ждем. Пока официально рано говорить, помимо NAIZA рассматриваем еще предложения.

- Недавно Казбек объявил конкурс среди болельщиков на четвертого углового. Не будет Вам мешать человек из среды болельщиков в углу в таком ответственном бое?

- Наверно, это не инициатива Казбека, а скорее всего организации, медиа продвижение боя. Конечно, у нас и своих ребят хватает, кто может побыть в углу, а так у Казбека есть те, чьи подсказки он четко будет слушать. Не думаю, что четвертый угловой будет сильно лезть, подсказывать, будет сидеть наблюдать, выйдет вместе. Если честно, то с нами даже не согласовывали этот момент. Если будет громко кричать, то рядом есть Эдуард, который посмотрит на него, и он все поймет (смеется)

- В продолжении темы про угловых, насколько в углу Соры не хватало Шавката Рахмонова во время боя с Каныгиной?

- Для Соры проще, когда Шавката нет рядом, она сильно переживает. Для нее большое давление – фамилия брата, она все-таки девочка, больше переживает. Я ей постоянно говорю, что она боец, у которого есть своя карьера, свой путь, который не зависит от брата. Конечно, в плане медийности это сильно помогает, но в плане ответственности на нее это давит. В этот раз она подошла хладнокровно, настроилась, так что иногда это полезно, когда Шавката нет.

Да и для него самого, не думаю, что он горит желанием стоять в углу, все-таки это очень большие переживания, ему легче самому выйти подраться, чем сидеть в углу. Так что в этот раз карты сложились правильно.

- Вы уже отвечали на этот вопрос. Но сейчас спустя месяц после боя спрошу еще раз – готова ли Сора к UFC?

- Многие люди, которые далеки от ММА, пишут, что ей рано, она не готова. Но, как показывает история, когда UFC подписывает, редко кому дают сразу ТОП-15. Многие начинают расти в этой лиге в бойцовском плане. Посмотрите первые бои Хабиба в UFC, где он не всегда мог точно ударить с руки или ноги, а надеялся только на борьбу. В любом случае у нее будет оппозиция, как минимум, ей по уровню. А дальше уже все будет зависеть от нее, насколько она будет готова пахать. Плюс у девчат нет такой конкуренции в дивизионах, как у парней. Поэтому я считаю, что она готова и будет интересна зрителям. Во-первых, это фамилия, если я не ошибаюсь, это будет первый случай в истории лиги, когда дерутся именно брат с сестрой в одно время, учитывая, что Шавкат сейчас топовый боец.

Во-вторых, Сора в последнем бою показала, что она будет интересна аудитории, потому что больше любит порубиться в стойке, хотя уровень борьбы у нее тоже хороший. Карыгина – очень крепкий соперник, у нее не было поражений в NAIZA, а Сора ее деклассировала. Если дай Аллах ее подпишут, будем аккуратно ее вести. У нее есть все, вопрос только в ментальности. Когда она поймет свой потенциал, будет на хорошем счету в этой лиге.

- С Сорой определились, что ждать от Шавката? Когда ждать его следующий бой?

- Не расскажу ничего нового – он прошел этап сборов в Осетии, сейчас немного отдыхает, тренируется раз в день. Скорее всего, он улетит в Америку, будет там ждать бой. Пока конкретики нет никакой.

- Как Вы отнеслись к его вызову Гастелума?

- Мы обсуждали вопрос с тренерами, плюс Саид, который с ним работает в Америке. Я высказал свое мнение, что сейчас ему тяжело будет получить кого-то из ТОП-5, там есть одноклубник Бернс, остальные заняты. Но ему нельзя простаивать, так что если драться не с Топ-5, то с кем-то с большой медийкой. Это важно, чтобы с каждым боем быть все ближе к титулу.

- Асу в последнем бое помогал Шавкату. Теперь перед дебютом Рахмонов полетит вместе с Алмабаевым?

- По Шавкату пока нет даты, когда он полетит. Не думаю, что есть необходимость, чтобы он летел с Асу. Почему Асу полетел с Шавкатом? Ему это было нужно, показать себя. И как мы видим вся работа была проделана не напрасно. Асу уже в конце этого месяца вылетит в США.

- Кто-то из молодых бойцов полетит вместе с Асу?

- Ну, во-первых, нет визы у ребят, сейчас подали документы на Казбека, ждем ответа. Ну и во-вторых, Асу летит туда, там есть спарринг-партнеры, ему этого будет достаточно.

- Что ждать от боя с Осборном в дебюте в UFC?

- Он опасный парень. Асу долго шел к этому и сейчас должен ярко заявить о себе. До этого было два предложения для него, на коротком уведомлении, мы были согласны, но просили перенести хотя бы на 2 недели, чтобы не попасть на пик акклиматизации. Мы не стали рисковать, потому что у нас есть контракт на руках. Которых соперников ему давали, они подрались между собой, и если честно, Асу бы в боях с ними удивил бы многих. Уверен, что и в бое с Осборном он сможет ярко заявить о себе. Асу такой человек, что в зале и в октагоне – это два разных человека. Так что дебют его будет интересным.

- Вы сравнялись по количеству бойцов в UFC с Айбеком Шокпутовым. Есть ли между Вами конкуренция?

- Конкуренция получается автоматически, потому что наши бойцы дерутся часто между собой. Вот сейчас наши самые титулованные ученики Казбек и Багдат подерутся за титул. Но на самом деле мы с ним очень хорошо дружим, я к нему отношусь с глубоким уважением. Это человек, на котором строилось казахстанское ММА. Если честно, я не хотел бы боя Казбека и Багдата. Но мы понимаем, что лига NAIZA создала этот вес именно под них. Какие бы хорошие отношения не были бы, пояс один, поэтому придется драться. Идеально было бы, чтобы Казбек защитил пояс, ушел в ONE FC, оставив пояс, после этого Багдат выигрывает пояс и тоже уходит в ONE FC, где уже они встретились бы. Почему бы нет? Но опять же лига создала этот вес для данного боя, и теперь наша задача подготовить ребят к данному бою.

- На NAIZA Awards Вы свой приз отдали Шокпутову. Изначально, когда поднимались на сцену, знали, что так поступите?

- Я изначально, когда только объявили голосование, сразу написал, что этот приз заслуживает Айбек-Агай. Потом, когда меня назвали, я уже шел на сцену с этой мыслью. Когда я писал в самом начале это в комментариях, я писал искренне, а не для того, чтобы кому-то понравится. Поэтому нужно будет соответствовать своему мнению.

- Впереди возвращение еще одного бойца Тимура Серикулы. Отошел ли Акула от поражения в финале гран-при?

- Он очень сильно переживал из-за первого поражения. Он молодой, но именно на нем была огромная ответственность в гран-при. Он хорошо начал бой, но не хватило хладнокровия, дисциплины в бою. Мы разобрали ошибки. Он тоже был на сборах в Осетии. Сейчас он готов к возвращению, у него опытный соперник с рекордом 3-2, разносторонний, крупный парень. Акула сейчас в лучшей форме.

- Ну и о самом гран-при. Вы проиграли в финале, если обернуться назад, что бы поменяли в преддверии финала?

- Я бы ничего не менял. Очень сложно готовить сразу пять бойцов. Тут готовишь одного-двух, стараешься вывести на пик формы, чтобы он подошел без травм. В итоге мы в критических условиях подходили к финалу, Мори Тулегенов гонял вес в короткие сроки. Но это тот опыт, который должен пройти тренер. Что касается поражения, его нужно принять с высоко поднятой головой. Эти ошибки должны были пройти через нас. Если мы прошли через этого, то Всевышний так захотел. В любом случае мы дошли до финала, подрались достойно, многие ребята удивили, так что это была хорошая школа, хороший опыт.

- Лига еще официально не объявляла, но вроде как впереди новый сезон гран-при. Какие ожидания от него?

- Скоро должны объявить дату старта нового гран-при. Если честно, в начале я не очень хорошо относился к этой идее, но сейчас после поражения стало больше мотивации, ну и плюс для ребят. Надо каждому найти бой, мы, как тренеры стараемся это сделать, наш директор Бауыржан также этим занимается, общается с организациями. Поставить всех в NAIZA – невозможно, у них есть свой ростер. Многие думают, что раз у нас одно руководство, то для DAR TEAM какие-то привилегии. Такого нет, NAIZA – международная лига, которая преследует свои интересы продвижения на рынке.

С помощью гран-при, ты понимаешь, что если все хорошо, то у бойцов- участников гран-при стабильно 3-4 боя в год есть. Они уже не дергаются, понимают цель, к которой двигаются, ну и плюс могу заработать, подтянуть медийку. Мы видим, что лига вкладывает в медийное сопровождение. Кто знал Акулу? Да, выходил интересный парень в странной шапке акулы на голове, но в любом случае накал и раскачка боев в гран-при, его и других подтянули медийно. Поэтому в гран-при очень много плюсов.

- Вопрос по Улану Тамгабаеву. Он ярко ворвался в UAE Warriors, совершил апсет и пропал. Когда ждать Улана вновь в октагоне?

- UAE Warriors – немного странная организация, они могут дать бой и все. Очень много ребят, кто провел лишь по одному бою в лиге. Насколько я понял, у них не во всех весах есть титулы. Поэтому по Улану сейчас тоже немного затишье. Мы готовились, но у него была одна травма, залечил, начал готовиться, снова травма. Но сейчас он полностью в тренировочном процессе, ждем. Пока конкретных предложений нет у него.

- Ну и последний вопрос – прогноз на бои Жалгаса Жумагулова в UFC и Даурена Ермекова против Руслана Шамилова в NAIZA.

- Конечно, будем болеть за наших, со всеми общаемся, со всеми дружим. В карьере Жалгаса было много бойцов, так что на его стороне опыт, ну и этот бой – это шанс для него остаться в UFC. Так что нужно побеждать в любом случае. Он уже давно в Америке, так что должен быть в хорошей форме и оставить всего себя в октагоне ради победы. Даурен – очень крепкий ментально и физически, сильно развит во всех аспектах. Будем болеть за него, думаю, что он должен одержать победу.

Фото: NAIZA