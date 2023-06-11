«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

Экс-чемпион лиги NAIZA Алиби Идрис вернется в октагон 23 июня боем с непобежденным бразильцем Алиссоном Сильвой.

В интервью Sports.ru Казахстан Алиби рассказал о готовности к бою, вынужденной паузе, подписании в Bellator, продаже пояса и предстоящем поединке одноклубника Жалгаса Жумагулова.

- Поделись ожиданиями от соперника. Большинство бразильцев сильны в партере, готов ли ты к этому?

- Смотрели его бои, у него хороший партер, как и у всех бразильцев. Он работает в левшаке, но мы готовы к нему, есть пару заготовок, Иншааллах! Работает над его слабыми и сильными сторонами.

- Тебя не было в октагоне почти год. Не станет ли это проблемой?

- Меня не было давно в октагоне, но держу себя в форме, тренируюсь. Недавно прошел Чемпионат Мира по панкратиону. Поэтому в форме, наоборот, думаю, что эта пауза станет для меня плюсом.

- Был разговор о том, что ты можешь выступить в UAE Warrioirs, что не срослось с арабами?

- Действительно, хотел попробовать себя в UAE, но конкретных предложений не было. Сейчас на меня вышел менеджер из Америки, который работает с Жандарбеком Кисимовым и Нурбеком Карабала. Они подписали туда Борисову, сейчас есть интерес ко мне. Bellator открыл вес 57 кг, и для меня большая мотивация выступить там.

- Есть ли уже какая-то конкретика с Bellator? Проблема только в визе?

- Пока конкретной информации нет, что подписывают. Но с их стороны очень большая заинтересованность, они запросили мои бои, менеджеры работают. На визу сдали уже все документы, теперь ждем хороших новостей.

- Если все будет нормально, то это станет для тебя первая поездка в Америку. В какой зал планируешь? По протоптанной Жумагуловым и Морозовым дороге в АТТ?

- Если Иншааллах одобрят визу, то это будет моя первая поездка в Америку. Поеду с пацанами – Нурбеком Кабдрахмановым, Жако, если поедет, Багдатом Жубанышем, так обсудим. Но, думаю, АТТ – это самый хороший вариант, потому что наша команда уже там была.

- Кстати о Жумагулове, какие шансы на твой взгляд у Жако остаться в UFC после боя с Бунесом?

- Он в хорошей форме, мы все болеем за него. Думаю, что он выиграет этот бой, и у него есть все шансы не просто остаться в UFC, а ворваться в ТОП-10. В последних боях его засудили, но все знают уровень Жако.

- Не так давно твой пояс чемпиона NAIZa был продан за 22 миллиона тенге. Ожидал ли, что будет такая внушительная сумма?

- Мы вместе с ASARUME провели этот аукцион, где был выставлен мой пояс. Честно, думал, что он уйдет за 1,5-2 миллиона. А тут, 22 миллиона. Это было неожиданно. Я рад, что наша работа так оценивается и что мы таким образом можем помочь нуждающимся. На эти деньги была приобретена квартира для многодетной семьи. Я с ними не знаком, но, когда проведу бой, обязательно встретимся, пообщаемся, познакомимся.

- Расскажи в целом, как ты начал заниматься благотворительностью? Как давно дружишь с фондом ASARUME, кому он помогает?

- Мы познакомились с ними года три назад. Познакомили нас старшие братья Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов. Для меня большая честь и радость быть с ними в одной команды, по возможности помогать нуждающимся людям, многодетным семьям.

Фото: Инстаграм бойца