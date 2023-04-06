«Борьба решает?». Бойцы сделали прогноз на финал гран-при АСА Резников – Вартанян

В Сочи в рамках турнира АСА 159 пройдет один из самых ожидаемых боев лета – финал гран-при в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян.

Мнение об этом поединке есть у многих, но, чтобы понять общую картину противостояния, мы решили собрать прогнозы профессиональных бойцов.

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Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров считает фаворитом Резникова:

«Резников очень хорошо борется. Если ему удастся навязать борьбу, то он победит. Если борьба не пойдет, то у Артема будут проблемы и победу заберет Вартанян. Многое решит физическая готовность. Главным фактором станет то, кто из них лучше борется. Это будет уже понятно по первому раунду. Если Резников сможет легко переводить, то он все пять раундов будет просто залеживать Эдуарда».

Экс-боец UFC Иван Штырков также считает фаворитом Артема:

«Я ставлю больше на Артема Резникова. При условии, что у него получится навязать свое ММА. Вартанян очень сильно может удивить: у него бойцовское IQ высокое, благодаря которому он находит ключи. Эдуард может навязать бой в стойке, не дать затянуть в борьбу. Если он этот план выполнит, то будет победа. Однако, вспомним Кошкина: у него не получилось сдержать борьбу Резникова. Как итог, я думаю, что бой Резникова и Вартаняна – это судейское решение!».

Боец АСА Александр Сарнавский, который помогал Резникову в подготовке к этому бою также сделал выбор в пользу казахстанца:

«Вариантов нет, Артем должен выиграть. Мы не рассматриваем проигрыш. Главное, чтобы он нормально согнал вес и подошел без травм. На кону стоит многое, поэтому нужно грызть, цепляться, отдать всего себя ради победы».

Для бойца HARDCORE Азамата Бакытова также фаворит ясен:

«Думаю, что бой продлится все 5 раундов, но не думаю, что Эдуард сможет остановить проходы Артема, для него Резников будет очень неудобен. Решением судей выиграет Артем»

Асылжан Бакытжанулы назвал решающий фактор в этом противостоянии:

«Думаю, что решающим фактором станут борьба Артема и хорошее вставание Эдуарда. Если Резников будет его переводить и контролировать, то он заберёт бой»

При этом есть бойцы, кто отдает шанс Эдуарду Вартаняну.

Так боец АСА Александр Матмуратов считает, что Эдуард найдет ключи к обороне Резникова:

«Я лично тренировался с Эдиком. Знаю, на что он способен, какой у него бойцовский IQ. Но это нисколько не умаляет заслуг Артема, это хороший боец. Но, на мой взгляд, Вартанян более разнообразный боец — он может и бороться, и бить. А Резников, как мы все понимаем, борец. Как ударник он на класс ниже Эдика. Поэтому предпочтения я отдаю Вартаняну. Это мое личное мнение, но я ни в коем случае не называю Вартаняна явным фаворитом и даю шанс Резникову. Это равные бойцы, но небольшое преимущество, на мой взгляд, на стороне Вартаняна»

Также и Юсуф Раисов, который проигрывал обоим бойцам, отдал предпочтение Вартаняну:

«Я не любитель давать комментарии по другим поединкам. Думаю, что Эдик более разнообразен, Артем — ярко выраженный борец, и он будет бороться. Эдик будет защищаться и стараться работать в стойке, но зайти в борьбу он тоже может, потому что каждый из нас занимался борьбой. Эдик также может провести тейкдаун».

Кто в итоге оказался прав, выясним 16 июня.

Фото: АСА