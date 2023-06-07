«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC

В Алматы грядет большой совместный турнир NAIZA и URAL FC: в рамках мероприятия состоится два титульных поединка – причем на кону у Ермекова и Шамилова будут сразу пояса обеих лиг. Отдельного внимания стоит одно из самых ярких событий казахстанского ММА – бой Галыма ТТ и Вячеслава Дацика.

Президент казахстанской лиги Нурбек Карабала специально для Sports.ru Казахстан выделил самые интерные бои с участием наших спортсменов.

Казбек Сагын – Багдат Жубаныш

Казбек, выиграв титул NAIZA в самом маленьком весе, сумел взлететь в ТОП-10 бойцов мира по рейтингу fightmatrix. И в противостоянии с Багдатом он проведет свою первую защиту.

«С уверенностью поединок Казбека и Багдата можно назвать боем года. У этого поединка есть история – оба являются трехкратными чемпионами мира, Казбек по рукопашному бою, Багдат – по ММА. Ранее они встречались в финале чемпионата мира по ММА, тогда Багдат выиграл раздельным решением судей. У обоих есть незакрытые вопросы, это видно по накалу в социальных сетях, спортсмены пытаются морально задавить друг друга. Это будет битва двух очень скоростных файтеров. Уверен, что им не хватит три раунда. Скорее всего, все решится в 4-5 раундах. Думаю, что шансы 50 на 50 в этом бою», – поделился своими мыслями об этом поединке Нурбек.

Также впервые в истории казахстанского ММА в одном бою будут разыграны титулы двух лиг. Руслан Шамилов в бою с Дауреном Ермековым поставит на кон свой титул NAIZA, в добавок к этому лига URAL FC ставит на кон вакантный титул в среднем весе.

«Руслана успела невзлюбить казахстанская публика, так как он досрочно выиграл двух серьезных наших бойцов. Но при этом его хотят видеть в лиге, он – чемпион, показывающий интересные поединки. Думаю, что большая часть будет ждать победы Даурена Ермекова, но я не считаю, что он явный фаворит этого противостояния. Ермеков будет иметь преимущество в опыте, но Шамилов зарекомендовал себя хитрым, расчетливым, функционально выносливым бойцом, который очень хорош в защите от тейкдаунов», – рассказал Нурбек Карабала.

Главным боем вечера будет противостояние Вячеслава Дацика и Галыма ТТ Жасланова.

«Это вишенка на торте турнира. Бой, который выйдет за рамки аудитории ММА. Присоединятся люди, кто знал Дацика ранее, также охват будет и со стороны фанатов национальных видов спорта – кокпар, казакша курес. Уверен, что они с трепетом будут наблюдать за боем. Огромная фанбаза есть у Галыма в Казахстане, очень большая база у Дацика. Будет жаркое противостояние. У россиянина огромный опыт, он дерется с 90-х. Но Галым сейчас на подъеме, плюс выступает на родине, что придаст ему дополнительные силы», – поделился ожиданиями президент NAIZA.

Также на турнире ожидается два возвращения в октагон – Алиби Идриса и Тимура Серикулы.

«Алиби – чемпион лиги NAIZA, который оставил пояс ради друга – Диаса Еренгаипова. У него очень богатая и трогательная история. Парень, который работал электриком, ходил с китайской сумкой на базаре стал чемпионом. Благодаря продаже его пояса за 22 миллиона тенге, была приобретена квартира нуждающейся семье. Этот человек в NAIZA сделал большое количество исторических дел, принес пользу, и он продолжает писать свою историю. На этом турнире в главном карде он подерется с очень серьезным соперником из Бразилии. Будет темповый поединок. Все ждут от Алиби победы, но против него выйдет парень с таким же идеальным рекордом без поражений. Для Идриса этот бой будет принципиальным, так как по итогам будет рассматриваться его выход в заокеанские лиги», – охарактеризовал возвращение Алиби в октагон Нурбек.

«Что касается Тимура, то он зарекомендовал себя очень хорошо в рамках тех поединков, которые провел в лиге. Он проявил себя, как топовый профессионал, делал редкие для ММА приемы. У него хорошая борьба, хорошая стойка. Ему предстоит очень важный бой. Несмотря на его небольшой опыт, он уже является звездой NAIZA».

Турнир состоится 23 июня на «Алматы Арене». Билеты можно приобрести на zakazbiletov.kz

Фото: NAIZA