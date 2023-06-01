«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC
Главным боем турнира Alash Pride 85 в Кентау станет поединок казахстанца Нуржана Жолдыбая и кыргыза Абдрахманова.
В интервью Sports.ru Казахстан Нуржан рассказал о подготовке к турниру, возвращении на победный путь и задачах в лиге.
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- Нуржан, расскажи, где проходил подготовку к бою?
- Дома, в зале «Еркын Куш». Помогали мне Нурбек Кабдрахманов, Дастан Амангельды, Арман Алдарбергенов. Готовился к бою около 10 недель, это даже больше, чем положено. Должен был провести поединок в мае, но потом поменялись сроки. Нахожусь в отличной форме, в отличном расположении духа.
- Удалось посмотреть соперника, какие слабые стороны в нем видишь?
- Физически крепкий, есть определенный опыт, больше старается бороться. Но слабые стороны есть у всех, в бою будет виднее.
- Кто будет у тебя в углу во время боя?
- Мой спарринг-партнер Нурбек Кабдрахманов и Азамат Маркабаев.
- У тебя главный бой в карде. Накладывает ли это дополнительную ответственность?
- Никакого давления нет, наоборот, я воодушевлен, заряжен, очень серьезно настроен. Я сделал все, чтобы инша Аллах, уверенно забрать этот бой.
- Какие цели ставишь перед собой в Alash Pride?
- Главная задача – выиграть ближайший бой, не хочу смотреть ему за спину. После боя услышите, что будет дальше. Сейчас я полностью сконцентрирован на этом бое.
- Впереди у двух твоих одноклубников важные бои. Твой прогноз на бои Жумагулова в UFC и Ермекова за пояса лиги NAIZA и URAL FC?
- Я не видел соперника Жалгаса, он наш старший брат, мы все верим в него, болеем за него, желаем только победы. Также еще один наш старший брат Даурен Ермеков будет биться за два пояса, считаю, что у него очень высокие шансы. Я не сомневаюсь, что он выиграет этот бой.
- Сейчас в зал вернулся Сергей Морозов. Как считаешь, увидим его еще в октагоне?
- Да, Морозов вернулся в зал. Что касается его возвращения в октагон – это только его решение, поэтому нужно спрашивать только у него.
Фото: социальные сети бойца
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