Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Жалгас Жумагулов получил своего третьего соперника за последний месяц. Опытнейшему казахстанцу будет противостоять дебютант из Бразилии Фелипе Бунес по прозвищу «Филипиньо», что на русский можно перевести, как маленький Фелипе.

Фелипе Бунес начал профессиональную карьеру в 2011 году и до 2017 года дрался в местных малоизвестных лигах. Первый бой в MMA Филипе закончился поражением, но потом бразилец выдал победную серию длиной в три года. Будущий соперник Жумагулова успел дебютировать в российской лиге Fight Night Global, выиграв Магомедгаджи Гаджиева. Для последнего этот бой так и остался единственным в профи.

Затем последовал успешный дебют в АСВ победой над канадцем Йони Щербатовым. Позже – не совсем удачная полоса в ACA: бои с Мансуром Хатуевым, Мурадом Магомедовым и Имраном Букуевым завершились поражением бразильца.

Букуеву «Филипиньо» проиграл на турнире АСА 105 в Алматы. В тот же вечер в клетке бились Арман Оспанов, Артем Резников, Асылжан Бакытжанулы, Евгений Егембердиев и Ермек Тлауов.

Закрыв серию поражений победой над фином Майклом Силандером, боец улетел в Америку, подписав контракт с Legacy Fighting Alliance (LFA), где за три боя добился главного достижения в карьере — завоевал чемпионский пояс лиги в наилегчайшем весе. В своем последнем бою Фелипе победил нокаутом в первом раунде японца Юму Хориучи (10-6).

В Америке он тренируется в одном зале с экс-двойным чемпионом UFC Генри Сехудо, а после завоевания титула LFA он подписал контракт с UFC.

Бразилец весьма опасен в партере, о чем говорят его 8 побед сабмишеном, он выше Жумагулова – 170 против 163 см. Но на стороне казахстанца опыт – как в Fight Night, так и в UFC у Жалгаса соперники были намного выше уровнем. Да и мотивация у Жумагулова сейчас должна зашкаливать – последний бой по контракту с лучшей лигой мира.

Бой Жумагулова и Бунеса состоится на UFC Vegas 75 18 июня.

Фото с социальных сетей бойца.