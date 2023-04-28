Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но брат и сестра еще никогда не вступали в UFC
Младшая сестра бойца UFC Шавката Рахмонова, Сора, может подписать контракт с UFC. Об этом говорил сам Шавкат после встречи с боссом лиги Дайной Уайтом. Позже об этом упомянул президент лиги NAIZA Нурбек Карабала и тренер команды Dar Team Азиз Разыев.
Если контракт будет подписан, Рахмонова станет второй казахстанкой в женском ростере UFC. Первой представительницей от Казахстана в самом популярном промоушене UFC стала Мария Агапова. Есть еще Ирина Алексеева, однако уроженка Атырау дебютирует в UFC с российским гражданством.
Семья Рахмоновых может установить уникальное достижение в UFC: они станут первыми братом и сестрой, выступающими под эгидой лиги. В лиге уже есть представители одной семьи: муж и жена, братья, сестры. Однако брата и сестры в лиге точно не было.
Решили вспомнить список ярчайших родственников в истории лиги.
Пожалуй, самая известная семья UFC – братья Нурмагомедовы. Все бойцы UFC из этой семьи не являются родными братьями. Единственное исключение, Умар и Усман. Но второй выбрал Bellator, где стал самым молодым чемпионом лиги.
Валентина и Антонина Шевченко уже не первый год покоряют UFC, а Валентина до поражения от Грассо была доминирующим чемпионом с рекордным количеством защит. Достижения Антонины в американской лиге куда скромнее, но свой след она также оставила.
Известны своим выступлениям в промоушене братья Гилберт и Герберт Бернс.
Гилберт дерется в весе Шавката Рахмонова: бразилец скоро встретится с несостоявшимся соперником казахстанца Белалом Мухаммадом. При этом Бернс уже дрался за титул, но проиграл Усману.
Герберт пока далеко от топовых боев: он был подписан через претендентскую серию Даны Уайта в 2020 году. И уже имеет ряд поражений от не самых сильнейших бойцов лиги.
Еще один боец с родственными связями в UFC – Камару Усман. Экс-чемпион идет на серии из двух поражений от Эдвардса.
Его брат Мохаммед, выступающий в тяжелом весе, наоборот, набрал крейсерский ход, и после подписания в UFC идет на серии из двух побед.
Экс-чемпион наилегчайшего веса Дейвисон Фигередо успел за последние годы завоевать, защитить, потерять, вернуть и снова потерять титул.
Его брат пока далек от таких успехов. Франсиско дебютировал в лиге с победы, но затем стал чередовать виктории с поражениями. В последнем бою бразильца удочрочил Амир Альбази.
В этот список можно добавить братьев Петтисов, Нейта и Ника Диазов, Антонио Родриго и Антониу Рожериу Ногейра, Кэна и Фрэнка Шемроков, Дэна и Джима Миллеров и многих других.
Возможно, до конца года список пополнится бойцовской семьей из Казахстана.
Пока Сора готовится к бою с первой чемпионкой NAIZA россиянкой Валерией Карыгиной. Поединок состоится в конце мая.
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Фото: UFC.com, личный архив Соры Рахмоновой.
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