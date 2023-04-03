«До 14 лет казахский знала лучше, чем русский». Ирина Алексеева уехала из Казахстана ради спорта, имела проблемы с WADA, а теперь рвется в UFC

29 апреля дебютный бой.

В конце апреля в UFC станет на одного выходца из Казахстана больше. На 29 число запланирован бой Ирины Алексеевой против швейцарки Штефани Эггер.

У Алексеевой – российский паспорт, и спортом она начала заниматься в России. Сейчас она чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азии, чемпионка России по рукопашному бою. В 2018-м Ирина дебютировала в ММА. Сейчас ее рекорд 4-1.

Алексеева неплохо показала себя в США, выиграв решением Стефани Йело Пэйдж в лиге Bellator, после чего получила приглашение от UFC.

За внешнее сходство Алексеева получила прозвище «русская Ронда Роузи».

«Прозвище мне уже нравится. Многие сравнивают меня по внешности. Я решила подстричься. Интересно, будут или не будут сравнивать. Может, из-за прически. Поняла, что нет. Говорят, все равно похожа. Самое главное, что меня не с какой-то стремной бомжихой сравнивают. Меня сравнивают со звездой мирового масштаба. Мне это льстит. Я прекрасно понимаю, что сравнение идет не по спортивным регалиям, званиям, а чисто внешне. Но тоже приятно», – прокомментировала свое новое прозвище Алексеева.

Но вернемся к Казахстану. Именно здесь и появилась на свет Ирина, родившись в Атырауской области, поселке Жумыскер. Где и прожила до 14 лет с дедушкой и бабушкой.

По словам Алексеевой, она довольно неплохо владела казахским языком.

«На данный момент не говорю. Может, еще и помню что-то стандартные какие-то слова. Но раньше я довольно-таки неплохо к 14 годам говорила на казахском – порой даже мне кажется, что знала его лучше, чем русский, потому что когда приехала в Россию, первые полгода не всегда нормально понимала здесь людей».

По признанию спортсменки, ее побудило уехать из Казахстана желание заниматься спортом.

«Я очень много хулиганила, постоянно были драки. Написала письмо бабушке: «Хочу спортом заниматься, забери меня». Как только я приехала к своей бабушке, в этот же день мы с ней сразу пошли в спортшколу. С этого времени я и начала заниматься дзюдо и самбо», – вспоминала спортсменка.

На пути к мечте у Алексеевой возникли проблемы с WADA.

«Это был полный треш. Я указала местоположение, где я и должна была находиться. Мы поехали отдыхать. На катере доехали до туристической базы, там на нем буквально 3 километра. И катер сломался, а мы остались там ночевать. И в один вечер мне звонят инспекторы ВАДА: «Мы приехали. А вы где?». Я объясняю им, что застряла, и с интернетом здесь полная беда, ладно, хоть связь ловит. Сказала, что никак не могу добраться.

И все, мне поставили флажок. Там же можно три флажка получить. С третьим флажком будет уже дисквалификация. На тот момент она длилась 2 года, потом сделали 4 года. Но это был первый мой пропуск, поэтому я особо не паниковала. У меня потом был еще какой-то пропуск, причем тоже по какой-то нелепой причине, я уже и не помню. И оставшиеся полгода я жила, как на изжоге. Даже если были какие-то планы, я всегда оставалась дома», – вспоминала Ирина проблемы со Всемирным антидопинговым агенством.

И все-таки через RCC, Pro FC и Bellator уроженка Казахстана добралась до UFC.

В Казахстане также будут смотреть бои «русской Ронды», так как у нее остались здесь родственники:

«В настоящее время меня связывает с Казахстаном то, что там мой дом, я там родилась, там моя семья – мои братья, сестры, дядя, тетя. Бабушки и дедушки уже нету, но вся семья по материнской линии у меня там. Ну, и дом, где я росла. То есть, очень многое меня с Казахстаном связывает. Я считаю его своей первой родиной. Я там родилась, это моя земля. Когда туда приезжаю и потом возвращаюсь обратно в Россию, я наполняюсь силами. В меня как будто новая жизнь вселяется. Я люблю свой город Атырау, школу. Когда приезжаю, всегда хожу в свою школу имени Ломоносова в Балыкши».

Так что 29 апреля за Ирину будут болеть, как минимум, в двух странах.

Фото: RCC