«Самый слабый казах в Казахстане – это я». Отсидевший представитель кокпара Галым ТТ может подраться с Дациком
Президент лиги NAIZA Нурбека Карабала сообщил о приезде в Казахстан Вячеслава Дацика: россиянин может провести поединок с казахстанцем Галымом Жаслановым.
Дацик – звезда российского поп-ММА, известный своим эксцентричным поведением. Вячеслав был в профи семь лет (1999 – 2006), и даже нокаутировал легенду UFC Андрея Орловского.
В 2007 году Дацик был задержан за серию ограблений салонов сотовой связи, признан невменяемым и помещен в психиатрическую клинику, откуда в 2010-м сбежал. Нелегально прибыв в Норвегию, он попросил политического убежища, но получил отказ. Там же Дацика признали вменяемым и приговорили к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. После отбытии срока был депортирован в Россию, где приговорен к пяти годам лишения свободы. В марте 2016 года вышел на свободу.
Сейчас «Рыжий Тарзан» участвует во фрик-боях, что приносит ему широкую популярность в России.
Возможный соперник Дацика, Галым ТТ Жасланов, ворвался в казахстанский ММА стремительно и очень ярко.
Боец пришел в ММА из кокпара – национального вида спорта, где всадники на лошадях борются за тушу козла: необходимо не только завладеть ею, но и удержать от захвата соперниками. В спортивной версии игры тушу также надо забросить в «казан» (ворота) противника.
При этом прозвище Галыма «ТТ» – это не аббревиатура пистолета, разработанного Токаревым, а сокращение населенного пункта, откуда Галым родом.Тайтобе – это село в 30 км от столицы Казахстана Астаны.
Интересно, что Жасланов, как и его возможный соперник отсидел срок, 10 лет проведя в местах не столь отдаленных.
В ММА Жасланов дебютировал только в апреле 2022 года, одержав победу техническим нокаутом над Кузиевым на NAIZA 39.
Но боец стал известен еще до начала своей карьеры в MMA: в ноябре 2021 года он вместе со своим одноклубником Муратбеком Касымбаем залетел в эфир YouTube-канала «Живая Сталь», где пообещал «переехать всех бойцов из поп-ММА Москвы».
«Я хочу проверить по печени Комоцкого, чтобы его жир после моих ударов стекал», – заявил о себе Галым.
После первого боя Жасланов снова ярко заявил о себе: «Слушай, Москва, я там до вас доберусь! Кто там Пельмень (прозвище Василия Комоцкого), огурцы, помидор. Я по очереди вас буду ронять. Самый слабый казах в Казахстане – это я. Представьте, какие они сильные бывают», – заявил Жасланов.
Примечательно, что только на YouTube этот бой и интервью посмотрели более миллиона человек.
Позже бой с Комоцким состоялся. В июне 2022 года россиянин выиграл своего оппонента, который больше половины боя дрался со сломанной рукой.
Восстановившись после перелома руки, Галым вновь подрался на NAIZA 50 по правилам проф-мма таджика Шамшидинова.
Спустя пару недель было объявлено о его возможном бое с Дациком.
«Я уже говорил, мне разницы нет. С кем дадут, с тем и буду, только не буду драться с бойцам из Казахстана. Готов с любым, как менеджеры и тренеры скажут», – так говорил Галым о бое с Дациком.
«Рыжий Тарзан много орет! Привезите его в Казахстан, и орать он будет от боли!» – приводит слова Жасланова Ural FC.
В случае, если бой состоится, он наверняка вызовет большой интерес у любителей поп-MMА России и Казахстана: уж больно неоднозначная карьера у обоих бойцов
Фото: NAIZA.TV
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