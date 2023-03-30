«Самый слабый казах в Казахстане – это я». Отсидевший представитель кокпара Галым ТТ может подраться с Дациком

Президент лиги NAIZA Нурбека Карабала сообщил о приезде в Казахстан Вячеслава Дацика: россиянин может провести поединок с казахстанцем Галымом Жаслановым.

Дацик – звезда российского поп-ММА, известный своим эксцентричным поведением. Вячеслав был в профи семь лет (1999 – 2006), и даже нокаутировал легенду UFC Андрея Орловского.

В 2007 году Дацик был задержан за серию ограблений салонов сотовой связи, признан невменяемым и помещен в психиатрическую клинику, откуда в 2010-м сбежал. Нелегально прибыв в Норвегию, он попросил политического убежища, но получил отказ. Там же Дацика признали вменяемым и приговорили к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. После отбытии срока был депортирован в Россию, где приговорен к пяти годам лишения свободы. В марте 2016 года вышел на свободу.

Сейчас «Рыжий Тарзан» участвует во фрик-боях, что приносит ему широкую популярность в России.

Возможный соперник Дацика, Галым ТТ Жасланов, ворвался в казахстанский ММА стремительно и очень ярко.

Боец пришел в ММА из кокпара – национального вида спорта, где всадники на лошадях борются за тушу козла: необходимо не только завладеть ею, но и удержать от захвата соперниками. В спортивной версии игры тушу также надо забросить в «казан» (ворота) противника.

При этом прозвище Галыма «ТТ» – это не аббревиатура пистолета, разработанного Токаревым, а сокращение населенного пункта, откуда Галым родом.Тайтобе – это село в 30 км от столицы Казахстана Астаны.

Интересно, что Жасланов, как и его возможный соперник отсидел срок, 10 лет проведя в местах не столь отдаленных.

В ММА Жасланов дебютировал только в апреле 2022 года, одержав победу техническим нокаутом над Кузиевым на NAIZA 39.

Но боец стал известен еще до начала своей карьеры в MMA: в ноябре 2021 года он вместе со своим одноклубником Муратбеком Касымбаем залетел в эфир YouTube-канала «Живая Сталь», где пообещал «переехать всех бойцов из поп-ММА Москвы».

«Я хочу проверить по печени Комоцкого, чтобы его жир после моих ударов стекал», – заявил о себе Галым.

После первого боя Жасланов снова ярко заявил о себе: «Слушай, Москва, я там до вас доберусь! Кто там Пельмень (прозвище Василия Комоцкого), огурцы, помидор. Я по очереди вас буду ронять. Самый слабый казах в Казахстане – это я. Представьте, какие они сильные бывают», – заявил Жасланов.

Примечательно, что только на YouTube этот бой и интервью посмотрели более миллиона человек.

Позже бой с Комоцким состоялся. В июне 2022 года россиянин выиграл своего оппонента, который больше половины боя дрался со сломанной рукой.

Восстановившись после перелома руки, Галым вновь подрался на NAIZA 50 по правилам проф-мма таджика Шамшидинова.

Спустя пару недель было объявлено о его возможном бое с Дациком.

«Я уже говорил, мне разницы нет. С кем дадут, с тем и буду, только не буду драться с бойцам из Казахстана. Готов с любым, как менеджеры и тренеры скажут», – так говорил Галым о бое с Дациком.

«Рыжий Тарзан много орет! Привезите его в Казахстан, и орать он будет от боли!» – приводит слова Жасланова Ural FC.

В случае, если бой состоится, он наверняка вызовет большой интерес у любителей поп-MMА России и Казахстана: уж больно неоднозначная карьера у обоих бойцов

Фото: NAIZA.TV