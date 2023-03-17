«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

Воспитанник «Еркин Куш» Георгий Майсурадзе на турнире Alash Pride в Туркестане проведет свой второй бой в профи, его соперником станет кыргыз Момунбай уулу.

О подготовке, целях и сборах в Дагестане Георгий рассказал в интервью Sports.ru Казахстан.

- Удалось посмотреть бои соперника?

- Конечно, изучили соперника, Айбек-агай всегда очень тщательно изучает соперников каждого бойца нашего клуба. Затем уже начали работать над стратегией и тактикой поединка, функциональной подготовкой. Выявили то, что будет более эффективно и то, что не стоит делать в бою.

- У соперника на 2 боя больше в проф карьере, станет ли это его преимуществом?

- Действительно у него больше боев, но даже исходя из опыта моих одноклубников Алиби Идриса, Дастана Аманегельды, они выигрывали соперников и с более мощными рекордами и причем выигрывали уверенно, опыт не всегда играет определяющую роль. Так что 20 числа увидим будет ли это преимуществом.

- Вы были в углу у Саламата Исбулаева в его дебютном бое. Что проще подраться самому или секундировать?

- 28 января Саламат Исбулаев дебютировал, я принимал непосредственное участие в его подготовке, был с ним на турнире, секундировал. Все было замечательно до того, как мы прибыли на Арену. А затем уже давление зашкаливало, в тот момент я подумал, что лучше драться самому, чем секундировать своих ребят. Бывает, что даже смотря трансляцию очень сильно переживаешь, нервничаешь, а тут в живую, да еще и первый раз, стресс был хороший.

- Насколько легко или наоборот сложно готовиться, когда сразу несколько бойцов подводятся к одной дате, как в случае с Саламатом?

- Мы уже второй бой готовимся вместе. Для меня это удобно, когда как минимум два бойца с клуба готовятся к одной дате – один лагерь, одна весогонка, намного веселее.

- Также в эту дату подерется и Диас Еренгаипов. Готов ли он забрать титул NAIZA?

- Диаса знаю не первый год, он регулярно к нам приезжает на сборы. Знаю его только с хорошей стороны, он давно готов забрать этот пояс и не только в лиге NAIZA, у него очень высокий уровень. Он заберет пояс и не за горами его дебют в крупных лигах.

- Вы тренируетесь в зале, где уже есть два бойца UFC. Кто следующий за Жумагуловым и Морозовым пойдет из «Еркин Куша» в UFC?

- Нам повезло тренировать с бойцами из UFC. У них был долгий и тяжелый путь в UFC, они своим трудом и потом проложили путь в лучшую лигу мира для нашей молодежи. Как член «Еркин Куша», я, конечно, хотел бы и вижу в каждом соклубнике перспективу выступать в лучших лигах мира. Все зависит от стремления, упорства наших ребят, уверен, что время, когда они будут подписаны в ведущие лиги, это время уже не за горами.

- Какую цель Вы ставите перед собой в профи-карьере?

- Любой солдат мечтает стать генералом, так и у нас единственная цель – пояс, ради этого мы тренируемся, пашем. Я не исключение, хочу забрать пояс, пока в Alash Pride, а затем уже будет видно.

- Вы проходили в 2022 году сборы в Дагестане. Как прошел сбор?

- В 2022 году провел двухнедельные сборы в городе Буйнакск, в клубе Universal Fighters под руководством Алиева Рустама. Сборы были очень насыщенными, плодотворными. Был сбор больше на функционалку в горах, бег, кроссфиты, но, конечно, были и борцовские тренировки. Мы были в зале чемпиона Alash Pride в 70 кг Рамазана Кадиева, где-то и с ним становились в пары и с многими другими. Думаю, что эти сборы повлияли на меня с положительной стороны перед моим профи-дебютом.

- Вы бежали марафон в Актобе. Полный пробежали? И как вообще возникла эта идея?

- До ММА я занимался бегом, никогда не проходил полный марафон – бегал 22-23 км, так что триатлон мне очень близок, много знакомых занимается. Так что для себя однозначно продолжу заниматься, бег, плаванье, велосипед – это все мне нравится.

Бой, как и весь турнир, пройдет 20 марта в Туркестане.

Фото: инстаграм бойца