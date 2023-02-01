«Шавкат – настоящий чемпион», чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бое в профи

Чемпион мира по ММА, комбат джиу-джитсу Бекзат Жасия готовится к своему третьему бою в профи против иранца Адолфазла Ядегари.

Поединок пройдет в рамках турнира Alash Pride 20 марта в Туркестане.

О бое, казакша курес и тренировках с Шавкатом Рахмоновым Жасия рассказал в интервью Sports.ru Казахстан.

-Удалось ли изучить иранца Адолфазла Ядегари, с которым проведете бой в Туркестане?

- Я посмотрел его бои, у него 2-0 рекорд, хороший боец, но я верю в себя. У меня есть опыт и я настроен показать яркий бой.

- Не так давно Вы выступили на турнире по Казак Куресы, где выиграли 3 место и 200 000 тенге. Не рисковали ли выступать в преддверии турнира Alash Pride?

- По казакша курес боролся впервые, все-таки мой основной вид – греко-римская борьба. Было не сложно, наоборот даже, мне понравилось соревноваться по казакша курес. Я старался делать броски, которые нравились зрителям, а приз был командный. Что касается риска, то я вышел не раздумывая, так как каждое соревнование – это праздник и опыт для меня.

- Не могу не спросить про последний бой с Сеитали уулу. По крайней мере по ТВ-картинке было ощущение, что несколько раз он Вас очень сильно потряс. Насколько близко Вы были к нокдауну? И за счет чего удалось перевернуть бой?

- Бой получился действительно сложным, я гоняю всего пару кг при весовой категории 66 кг, у соперника же было 76-77 кг. Я не увидел удара, после чего на характере перевернул бой и просто прессинговал, чувствовал, что он сломался и активно работал до конца.

- Бой с иранцем будет в Вашем родном городе, станет ли это дополнительной ответственностью? Кто из близких придет на бой?

- Да, бой будет дома, поэтому на мене двойная ответственность перед зрителями, приедут близкие родственники, отец, дедушка, братья и сестры.

- По любительскому ММА. Для Вас это уже перевернутая страница? Теперь только профи?

- Нет, я планирую еще выступать по любителям, хочу стать чемпионом мира по боевому самбо.

- По любителям Вы выиграли GAMMA, выиграли Чемпионат Мира IMMAF. А какие цели в профи?

- Как и любой профи боец, я ставлю высокие цели перед собой. Моя цель получить чемпионский пояс в лиге Alash Pride.

У Вас в инстаграм нашел несколько фотографий с совместных тренировок с Шавкатом Рахмоновым. Тогда в сборной Казахстана по любителям, можно ли было предсказать, что он будет 17-0 в UFC?

- Шавкат – настоящий чемпион. Мы познакомились с ним на сборах и обменялись номерами, я в тот момент сохранил его номер, как «Шавкат UFC». Хотя в то время он был в М-1. Он постоянно тренируется и держит себя в тонусе все время.

- За последние пару лет целый ряд бойцов из любителей перешли в профи и ярко о себе заявили – Вы, Багдат, та же Аян Турсын. Кого еще ждать? Кто в ближайшее время готов выстрелить?

- Олжас Молдагалиев, Еркебулан Бегасыулы, Токтар Дихан, Абдихаим Имангали, Досжан Кенжебаев и другие. Думаю, что у нас много талантливых бойцов в любителях, они все способны навести шороха в профи.

Фото: Инстаграм бойца