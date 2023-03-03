«Нил – очень опасен, но Шавкат очень чувствительный в стойке». Адиль Боранбаев о Рахмонове, боях с Аббасовым и предстоящем турнире в Ташкенте

Интервью с одним из первопроходцев казахстанского MMA.

Адиля Боранбаева можно считать первопроходцем казахстанского ММА – его опыту может позавидовать любой боец. На счету Адиля бои в лигах Казахстана, России, Китая и Грузии. Поединок в Ташкенте станет юбилейным, 30-м боем в карьере: Адиль дебютировал в профи в далеком 2007 году.

Боец выступал сразу в нескольких весовых категориях, но больших успехов снискал в 70 кг, где успел подраться с экс-чемпионом AMC Fight Night Нариманом Аббасовым и, надеемся, будущим чемпионом UFC Шавкатом Рахмоновым.

Об боях и не только Адиль рассказал в интервью Sports.ru Казахстан.

- Недавно объявили, что у вас сменился соперник по бою в Ташкенте – им стал Фахриддином Мардиев (1-0). Это не станет проблемой?

- Не станет, я привык к этому. Я стараюсь готовиться разносторонне, постоянно работаем над всеми аспектами. К бою я готовился в Алматы в зале Almaty Fight Club с Асифом Тагиевым. Молодые ребята с нами работали, боксеры. У многих ребят, у Артема Резникова, Олжаса Ескараева, Егора Кичигина бои уже прошли, поэтому не смогли вместе потренироваться.

- Кто будет у вас в углу в Ташкенте?

- Будут в углу Артем Резников, Асиф Тагиев и Данеш Магаз.

- В прошлом году вы выиграли пояс лиги Alash Pride, было желание защитить титул?

- У меня был временный пояс Alash Pride. Было бы интересно объединить временный и настоящий пояса.

- Свой последний бой вы провели за титул грузинской лиги GFC. Как возник этот вариант? После боя были недовольны судьей в октагоне, что там случилось?

- Возник вариант буквально за две недели до боя, после турнира Alash Pride был небольшой простой, вес подогнал и поехал не раздумывая в Грузию. Я считаю, что была ранняя остановка. У нас был бой за пояс пять раундов, поэтому установка была сразу не газовать, во втором раунде пропустил, но не было такого, что я не контролировал себя или был потрясен, все видел, руки были подняты на защиту головы. Даже добивания не было, судья сразу кинулся останавливать. Но так получилось: у GFC были проблемы с организацией, отелем, сауной, залом. Пришлось все снимать за свой счет.

- Почему решили попробовать силы в лиге OCTAGON?

- В OCTAGON постоянно проходят бои, тут интересный турнир в Ташкенте, лига старается раскручивать поединки. После этого боя видно будет, но я планирую и дальше драться тут. Они планируют делать турниры за пределами страны, хотел бы тоже подраться в других странах.

- Ваш бывший соперник Нариман Аббасов подерется на NAIZA 50 в Астане с Фанилем Рафиковым. Ваш прогноз?

- Получится хороший бой, оба дают предпочтения работе в стойке. Я не встречался с Фанилем, с Нариманом мы вместе тренировались, дрались, я знаю его уровень. Думаю, что небольшое преимущество будет на стороне Аббасова.

- Аббасов приехал выступать в Казахстан, нет ли желания провести реванш с Нариманом?

- Реванши всем интересны, но с Нариманом мы хорошо общаемся, после боя мы вместе тренировались, постоянно на связи, поэтому я не смогу с ним подраться.

- Вы бились с Шавкатом Рахмоновым в 2016 году, когда его рекорд был 4-0. Можно ли было предугадать, что он будет выступать в UFC?

- Можно было сказать, что у него есть большие перспективы. У него хороший тренер Баян Маратович Жангалов, хорошо его вел, он соблюдает режим, можно сказать олимпийский. Никто не знал, что он будет в UFC без поражений, но он молодец, заслужил.

- Ваш прогноз на бой Рахмонова с Нилом?

- Нил – очень опасен, но Шавкат очень чувствительный в стойке. Американец хорошо обороняется от борьбы. Но если Шавкат сможет перевести, то будет полностью контролировать, в стойке он тоже не уступит. Поэтому я отдаю предпочтение Рахмонову. Болеем за него, но ни в коем случае нельзя расслабляться.