«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

Вышел на бой на двухнедельном уведомлении.

Одним из главных поединков турнира Alash Pride в Бишкеке станет бой в 70 кг между казахстанцем Асхатом Акимовым (6-5-1) и кыргызом Рустамбеком Нуржановым (11-8).

О тренировках с Евгением Егембердиевым, Ермеком Тлауовым, секрете таразской школы ММА и бое в столицы Кыргызстана Асхат рассказал в интервью Sports.ru Казахстан:

- Как прошла подготовка к бою?

- Готовился я дома в родном клубе «Гладиатор». На турнире мы выступим вместе с Рауаном Бекболатом, который будет драться за пояс. Мне дали этот бой за 14 дней, поэтому я выхожу на него в весе 70 кг.

- В одном из интервью вы говорили, что нужно подтянуть борьбу. Как сейчас с этим обстоит дело?

- Борьба хромает – не стать мне полноценным борцом. Я, конечно, умею бороться, но я больше человек, который привлекает болельщиков своими яркими боями. Возможно поэтому и бороться не хочу.

- Удалось посмотреть бои соперника? У него довольно-таки серьезный бекграунд – АСА, EFC?

- Абсолютно ничего страшного, были у меня и похлеще соперники. Что касается его боев, то я не смотрю поединки соперников, отталкиваюсь от себя и от того, как складывается поединок. Как говориться, чем сильнее соперник, тем сильнее слава победителя. Иншааллах, идем только за победой.

- Тот факт, что Рустамбек выступает при родных трибунах, станет ли для него преимуществом?

- Вообще без разницы будет он дома выступать или зарубежом, октагон покажет. Я для того и выхожу на бои, чтобы показывать зрелище и добывать победы.

- Вы выступали ранее как в легком, так и в полулегком весе. Сейчас бой в легком, с 66 завершилась история?

- Никак нет, я вернусь в полулегкий. Просто бой назначили за 2 недели, поэтому договорились на 70 кг.

- У Вас не самая приятная серия из поражений, как реагируете на нее? Изменили ли что-то?

- Мы не ломаемся. То, что нас не убивает, делает только сильнее. Будем с каждым боем становиться сильнее.

- Сейчас Рауан дерется за титул, Рустем Кудайбергенов является претендентом на пояс. В чем секрет таразского ММА?

- Никакого секрета нет, только пахота приводит к цели. Все таразские голодные до победы.

- Не могу не спросить про Ермека Тлауова и Евгения Егембердиева. Подсказывали ли они в целом в работе, на правах старших?

- Конечно, как старшие они всегда подсказывают, когда тренируемся вместе. У Ермека и Жени мне еще учиться и учиться, есть к чему стремиться.

- Сейчас в Казахстане развивается целая сеть промоушенов. Нет желания попробовать себя еще в какой-то лиге, кроме Alash Pride?

- Если будут достойные предложения и соперники, то почему нет. Я бы попробовал свои силы в других организациях. Конечно, я не топовый казахстанский боец, но всем топам могу устроить проблемы, легкой прогулки со мной не будет ни у кого.

- Есть бойцы, кто был кумиром в молодости?

- Каких-то кумиров нет, но когда начинал, всегда равнялся на старших. Для меня примером были Ермек Тлауов и Евгений Егембердиев. Наши старшие братья, которые выступали и достигли таких вершин. А в жизни мой кумир – это мой отец. Я буду рад, если хоть на каплю стану похож на него. Он очень трудолюбивый человек, семьянин, уважаемый во всех кругах.

Турнир Alash Pride 82 состоится 21 февраля в Бишкеке.