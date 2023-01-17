«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих восп

Откровенное интервью.

Диас Кабдуов – создатель и тренер команды Tobet Top Team, чьи воспитанники близки к переходу в UFC. Как минимум двое – Магомед Кабардиев и Дияр Нургожай уже очень скоро могут пополнить самый известный промоушн в мире.

В интервью Sports.ru Казахстан Диас рассказал о снятии с боя Николая Самусева, выступлениях в Гран-при «Наше Дело» Кабардиева и Акимжана и объяснил историю возникновения названия команды.

- Начнем с актуального. Самусев был вынужден сняться с титульного боя. Когда все-таки ждать возвращения Николая?

- В прошлом году у него был разрыв крестообразной связки, операция. Он провел весь курс реабилитации, который занял 7-8 месяцев. После чего поехал на чемпионат Азии, где выиграл золотую медаль. Дальше были сборы в Таиланде, пауза на него повлияла только в положительную сторону, он проголодался, на сборах рубился. Готовились на бой, но снова дало о себе знать колено, сделали МРТ – проблема с мениском. А так он был морально готов.

- Как он сам отреагировал на это?

- Конечно, вся ситуация досадная – не подрался, лишили пояса. Но я ему объясняю, что это временные трудности, которые нам дает Всевышний, мы должны их преодолеть, сделать выводы. Любые испытания делают лишь сильнее. Он нормально отреагировал, находится с командой на сборах в Алматы, помогает, лапы держит, секундирует, потихоньку на резине работает. Мы приехали за 21 день до турнира NAIZA 49, чтобы пройти акклиматизацию. Бои будут на «Алматы Арене», мы где-то метров на 200 выше живем, тренируемся.

- Что Вы ждете от турнира? От боя Жолдашбек – Амангельды и командного Гран-при.

- У Дастана большой опыт в любителях, у Султана – в профи. Оба достойные люди и спортсмены, относятся друг к другу с уважением. Думаю, получится очень яркий бой, кто сможет навязать свой план, тот и выиграет. У Султана высокий бойцовский IQ, самое главное, чтобы он был готов физически, а там поединок покажет. Также от нас выступит Нургали Нургаипулы, сейчас он выступает на чемпионате Казахстана по вольной борьбе, после чего присоединится к команде. Что касается командного Гран-при, у нас один опытный боец – Жасулан Акимжан, остальные новички с рекордом 1-2 боя. Мы настроены на победу, сделаем все для этого. У меня раньше спрашивали, не проблема ли командой выступать, но для меня это привычно, я являюсь тренером сборной Казахстана по панкратиону.

- Перед NAIZA AWARDS Жасулан создал ажиотаж, поговорив с Серикулы. Что там все-таки было?

- Они пошли поздороваться командой, видимо кто-то что-то кому-то сказал, но ничего не было, просто два молодых парня поговорили, никакой агрессии. Просто тот факт, что были люди рядом, они добавили ажиотажа. Все пишут, что Серикулы – молодой, но Жасик сам 1997 года рождения, он еще сам молодой пацан.

- Жасулан и Дияр Нургожай ярко проявляют себя в Eagle FC. Что будет с ними дальше, с учетом непонятной ситуации в лиге?

- У Eagle FC были грандиозные планы на этот год, сейчас пока непонятно, молчание. Они не говорят, что боев не будет, но при этом и не говорят сроки. Что касается Дияра, мы были в Тайланде, он вместе с Магой Кабардиевым подписал контракт с компанией Саята Абдрахманова. Скажу больше, Дияру поступило предложение выйти на замену на турнире UFC в Бразилии. Предложение пришло 12 января, 19 уже было взвешивание, мы понимали, что за это время мы не успеем согнать вес, поэтому отказались. По Дияру сейчас идет активная работа через RUBY по оформлению рабочей визы. В течение двух месяцев мы должны получить ответ. Если будет виза, то можно уже туда ехать, а там UFC, Bellator, DWCS. С Eagle FC изначально этот момент обговорили, что, если предложение будет, они нас отпустят. А так у него по контракту еще защита титула в лиге. Жасулану Саят тоже предлагал ONE FC, еще несколько вариантов, но решили сначала подраться за пояс, чтобы уже в статусе чемпиона дальше двигаться. Сейчас есть предложение со стороны «Наше Дело», они запускают Гран-при на 8 бойцов в 66 кг, хотят, чтобы Жасик у них выступил. Но сейчас наша концентрация полностью на 25 февраля, а там уже будем думать.

- Как вообще получилось с выступлением Кабардиева в «Наше Дело»? И не было ли риском идти в поп-мма, с учетом того, что вроде UFC где-то рядом?

- Я честно до предложения по Кабардиеву, даже не знал, что такое «Наше Дело». Видел в инстаграм, что там на пресс-конференциях друг друга грузят бойцы и все. А так Мага был на сборах в Тайланде, показал свой уровень, потом поехал в Мекку. После чего уехал к маме в Махачкалу, решил свои вопросы. Можно сказать, 30 дней отдыхал. Мне позвонил, говорит бой предлагают, обсудили сроки, условия. Честно, переживал, что мы не успеем функционально подготовиться. Все в России, почему-то считали, что Дивнич выиграет. Он очень крепкий боец, тем более на 2.5 кг тяжелее был, плюс Мага вообще без фармы, потому что впереди есть шанс в UFC, и даже какой-то легкий след может поставить контракт под вопрос. Что касается опасений, то они были, но Мага с дочкой и женой живут на съемной квартире в Астане, поэтому опасения есть всегда, особенно материальные. У меня почти все пацаны на зарплатах, так как они дерутся за Казахстан в сборной по панкратиону, Мага пока в процессе оформления вида на жительство. Поэтому, когда на него вышли, предложили хорошие условия, конечно, он захотел выйти. Конечно, риск был, но мы же мужчины, надо рисковать, тем более мы были уверены, что он выиграет. А так в «Наше Дело» есть моменты, которые понравились, но есть много задач по организации, которые нужно подтянуть.

- Как у Кабардиева обстоят дела с получением американской визы. Вы говорили, что с UFC только в этом загвоздка?

- Уже подали все документы, в течение пары месяцев должен прийти ответ. Сейчас он также делает вид на жительство в Казахстане, Нурбек (президент NAIZA Карабала) сейчас нам тоже помогает в этом вопросе. А так у наших бойцов много есть вариантов, тот же Сабит Жусупов, который выиграл титул AMC Fight Night, Саят говорит, что есть возможность в DWCS.

- Не могу не спросить про Муратбека Касымбая, который был с командой в Тайланде. Увидим его в октагоне?

- Врачи сказали, что ему нужно обследование, и если все нормально, то он сможет провести еще бои. А так он тренируется уже во всю, разрешили ему бороться.

- У вашей команды необычное название Tobet Top Team. Почему Тобет?

- Тобет – это порода казахской собаки. У меня дедушка воевал, летчиком был. Я сколько помню, когда он вернулся, у нас была собака породы тобет, Зайчиком звали. И он мне рассказывал, кочевники всегда воевали, дома оставались дети, старики, женщины и скот. Волк, когда приходит он не грызет одного барана, он загрызает всех, поэтому пока мужчина на войне, дети и женщины умирали от голода. А тобет – это такая собака, которую издревле тренировали на волка, ее кормили из миски, обтянутой шкурой волка, спали они на шкуре волка. Когда щенок взрослел, его стравливали со старым волком. Поэтому, когда собака вырастает, она спокойно может 2-3 волка убить, при этом никогда не отступит, даже если от нее останется только хвост. Я начинал с муай-тай, там тоже в клинче до конца надо идти. Это жесткий вид спорта, в котором нужно уметь терпеть боль, никогда назад нельзя сдавать. Вот я и подумал, что тобет – это что-то наше, не такое модное. Но если честно, я себя так назвал еще молодым, когда мне было 18-19 лет, так в прикол, я даже тогда подумать не мог, что через 20 лет мы будем тренировать ММА. Я простой пацан, пас баранов, навоз чистил и просто в прикол себя назвал тобетом.

- Вопрос по муай-тай. Не проблема ли после чисто ударного вида спорта уходить в ММА, где борьба играет большую роль?

- Все зависит от человека, когда спортсмен приходит и говорит, что я все могу, это его предел. Нужно постоянно развиваться, расти. Если он занимался муай-тай, у него есть характер и он готов учиться – это идеальный вариант. Единственная ошибка – не нужно бороться, нужно вставать. Ты никогда не сможешь сделать проход человеку, который с детства занимался борьбой, нужно встать и бить еще жестче.

- Пять назад у Вас была история со спасением ребенка из горящего дома. Расскажите подробнее?

- Я сам по себе простой пацан с аула, который пьет воду с колонки, скидывается деньгами на «сушняк», на проезд с пацанами. В тот год был ЧМ в Минске, мои ученики взяли два золота в муай-тай. В Астане мы жили в старых двухэтажных хрущевках. Кстати Коля Самусев моим соседом был. Случилось это через пару дней после возвращения с ЧМ, где-то за неделю до ЭКСПО. Я лежу в комнате, просыпаюсь и вижу дым. У меня зрение плохое, расслоение сетчатки, я из-за этого и закончил со спортом, линзы одел, побежал на кухню, сразу выкинул на улицу газ-балон. Пошел в зал, где отец спал, начал всех будить, детей вытащили. Пошли в подъезд, там уже темно, проводка замкнула, через окно всех вытащили, убрали машины, чтобы пожарная машина подъехала, стоим на улице. После замыкания начали 2-3 квартиры гореть. Слышим, кто-то в окно стучится – оказывается нашей соседки тети Лили дочка с внучкой дома остались. Я пытаюсь зайти, в подъезде уже дым во всю, забежал на второй этаж, дверь закрыта, начал стучать, соседка не открывает. Я начал кричать ей, она все-таки открыла дверь, забегаю, а там уже все в дыму, я полотенце намочил, грудного ребенка укрыл, пытались в подъезд выбежать, там уже все полыхает, ударом выбил окно. Оказывается, пожарка уже приехала, я помог выбраться ребенку и женщине, а потом уснул на раме из-за нехватки кислорода. Позже рассказали, что меня за ногу дернули и вытащили. Пару дней покашлял, молока попил, чтобы гарь вывести и все.

Напомним, на последней церемонии награждения NAIZA Awards Tobet Top Team выиграли премию лучшей бойцовской команде.

Фото: https://www.instagram.com/tobet_diaskabduov/

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