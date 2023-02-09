«Мой кумир – Шавкат Рахмонов». Рауан Бекболат готовится завоевать титул Alash Pride в легчайшем весе

Бой 21 февраля в Бишкеке.

Рауан Бекболат (8-3-2) идет на серии из двух побед в лиге Alash Pride и на турнире в Бишкеке подерется за титул в легчайшем весе. В соперниках – опытный кыргыз Арген Маратбек уулу (17-12).

В интервью Sports.ru Казахстан Рауан рассказал о своей подготовке, конкурентах в весовой категории и кумирах в мире ММА.

- Расскажи о подготовке. Где тренируешься сейчас?

- Я готовлюсь дома в Таразе в клубе «Гладиатор». Мне помогают готовиться Дархан Адильбеков, Нурсултан Алимкулов и Асхат Акимов.

- Соперник не так давно дрался с Шукатаевым, смотрел этот бой? Какие сильные стороны видишь у Аргена?

- Да, я видел этот бой. Заметил, что Арген хорошо проводит треугольник.

- Тот факт, что он будет драться перед своими трибунами, станет для него преимуществом?

- Мне это точно не помешает, у меня есть цель и я к ней иду.

- Если выиграешь, кого в лиге видишь в качестве соперника в весе 61 кг?

- Сейчас на серии из четырех побед в лиге в этом весе идет Сагынай Шукир.

- Ранее ты выступал в лиге АСА Young Eagles, откуда бойцы переходят в АСА. Почему не получилось остаться, и есть ли желание перейти в какую-то лигу?

- У меня был контракт с АСА Young Eagles на 4 боя в рамках Гран-при. После второго боя, который я проиграл, контракт был расторгнут. Если с их стороны будет хорошее предложение, то почему бы не вернуться.

- Ты дрался с Султаном Жолдашбеком. Расскажи об этом бойце. И твой прогноз на его ближайший бой с Дастаном Амангельды?

- Мы с ним дрались в рамках Гран-при BUSIDO. Если честно, было тяжело – 4 боя за один день. Когда я вышел в финал с Султаном, просто не успел восстановиться, так как очень устал. Что касается его поединка с Дастаном, они оба очень сильные бойцы. Кто сможет навязать свой бой, тот и победит.

- Есть ли у тебя кумиры в мире ММА?

- Шавкат Рахмонов – мой кумир в мире казахстанского ММА.

- Бои – это твой основной заработок?

- Бои – это моя работа, я профессиональный боец. Так что моя работа – выходить в октагон, драться и побеждать.

Фото: Alash Pride