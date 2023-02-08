«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Лучшая казахстанская лига MMA Naiza 7 февраля провела ежегодную премию промоушена NAIZA AWARDS 2022, где представила итоги 2022 года.

NAIZA AWARDS – награда, направленная на развитие индустрии ММА в Центрально-Азиатском регионе. На мероприятии было представлено 10 номинаций. Награждение проходит уже во второй раз по инициативе промоушена Naiza.

На мероприятии собралось большое количество звезд казахстанского ММА, тренеров, специалистов и самих бойцов. В составе гостей был и Нариман Аббасов, которому в марте предстоит провести бой с Фанилем Рафиковым.

Открыл мероприятие президент лиги Naiza Нурбек Карабала:

«Сегодня мы начинаем нашу вечеринку в историческом зале легендарной киностудии «Казахфильм». Я на мгновение заметил, что «Казахфильм» и «Найза» связаны между собой, у нас одна миссия. Если «Казахфильм» прославил актеров, продюсеров, режиссеров мира кино на весь мир, то мы тоже стараемся прославить спортсменов, тренеров и других специалистов из NAIZA на мир!

2022 год стал для промоушена стал одним из самых ярких, мы провели 12 ивентов, 2 из которых прошли в Актау и Актобе под эгидой Naiza Sport Week. Так же хотелось бы отметить наши достижения в цифрах: рекламный охват составил около 30 млн. Зрителей, онлайн-турниры посмотрели в среднем 2,5 млн человек. Naiza TV стал обладателем серебряной кнопки YouTube, а количество часов просмотров на канале Naiza TV составило 1,5 млн. часов, гонорары бойцов приблизились к отметке 250 миллионов тенге,

Это не просто бои, здесь присутствует идеология, имеющая большое воспитательное значение. При полной поддержке Алидара Болатулы, в 2022 году мы открыли 7 спортивных клубов в Казахстане. Они включают не только ММА, но и такие виды спорта, как бокс, борьба и грэпплинг. Сегодня в этих спортивных клубах тренируются более 3000 молодых людей.

Мы стали свидетелями ярких нокаутов, удивительных возвращений и напряженных боев. Уверенно могу сказать, что мы продолжаем писать историю казахстанского ММА»

Во время церемонии был открыт «Зал Славы» в честь первопроходцев смешанных единоборств, особо выдающихся спортсменов, которые оказали большое влияние на развитие ММА в истории Казахстана. Первыми среди достойных «Зала Славы» оказались Ашим Кали, Шокпутов Айбек, Жангалов Баян, Мекеев Сагындык, которые получили из рук основателя группы компаний DAR Алидара Утемуратова почетные грамоты.

Номинации и победители:

1. SUBMISSION OF THE YEAR – Казбек Сагын

2. KO OF THE YEAR – Магомед Кабардиев

3. TEAM OF THE YEAR – Tobet Top Team

4. COACH OF THE YEAR – Азиз Разыев

5. PROSPECT OF THE YEAR – Тимур Серикулы

6. UPSET OF THE YEAR – Фарходжон Машрапов

7. MEDIA OF THE YEAR – Sports ru

8. FIGHTER OF THE YEAR (WOMAN) – Валерия Карыгина

9. FIGHTER OF THE YEAR – Алиби Идрис

10. FIGHT OF THE YEAR – Олжас Абзалиев vs Нургали Нургаипулы

Фото: NAIZA