«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

Бой уже 25 февраля.

Валерия Карыгина стала первой женщиной – чемпионкой лиги NAIZA и теперь готовиться провести первую защиту пояса против кореянки Е.

О бое, титуле и чаепитии с Бастой Валерия рассказала в интервью Sports.ru Казахстан:

- Что для Вас завоевание титула чемпионки NAIZA?

- Завоевание титула NAIZA было самым ярким и долгожданным событием в моей карьере. Не хотелось праздновать долго, хотела как можно быстрее вернуться в дело, чтобы порадовать зрителя и доказать свою состоятельность. Хотелось провести скорее первую защиту, но долго не получалось это сделать. Промоушен не мог найти оппонентку, которая бы по своему уровню заслужила право драться за титул. Поэтому лига искала разные варианты, и спустя 8 месяцев я возвращаюсь, чтобы показать зрелище и доказать, что титул у меня появился не просто так. Это долгая кропотливая работа, поэтому просто так я его никому не отдам. 25 февраля сделаю все, чтобы титул остался у меня.

- Что сложнее – завоевать титул или защитить его?

- Нет никакой разницы, так как чем дальше ты заходишь, тем выше должна быть внутренняя мотивация доказать, что ты полноправный обладатель титула. Пояс чемпиона – это фактор, который заставляет работать еще больше. А кто расслабляется, тот непрофессионально подходит к своей карьере, неправильно ставит цели.

- У Вас опытная соперница, которая была в шаге от контракта с UFC и дралась с Вейли Джан – чемпионкой сильнейшей лиги. Что ждете от поединка?

- Да, она была в шаге от UFC, дралась с чемпионкой лиги, но я тоже прошла через множество ярких и жестких поединков, поэтому можно поспорить, у кого бэкграунд лучше. Для меня не проблема ее борцовская база, у меня уже были поединки с такими соперницами, и я доказывала, что могу конкурировать и побеждать их. Поэтому сейчас мотивирует больше защита титула, а не то, что буду драться с соперницей, которая была в шаге от UFC.

- У Вас не лучшим образом сложился этап карьеры в китайской лиге WLF. С чем это связано?

- Я предпочитаю говорить о своих победах, в том числе и в Китае. Поэтому нужно делать акцент на тех поединках, которые сложились в мою пользу. Поражения – это часть моей карьеры, от которых я не отказываюсь, но они позволяют мне правильно провести работу над ошибками и идти на победную тропу. Все три поражения в Китае были закрыты победами, после чего появился вариант с NAIZA, и сейчас я доказываю, что тот этап в Китае был пройден не зря.

- Что ждете от лиги NAIZA?

- В данный момент это моя лига, я здесь чемпионка. Есть еще соперницы, есть другие дивизионы. Безусловно все хотят чего-то большего, смотрят вперед, но сейчас я здесь и этим горжусь.

- Вы из России, но деретесь в казахстанской лиге. Как Вас встретила наша страна?

- Казахстан удивляет своим гостеприимством, у меня есть много болельщиков, которые следят за лигой, за моими боями. Казахстан – очень крутая страна.

- У Вас была пауза 8 месяцев. Чем занимались в это время, может быть посвятили себя хобби?

- Мое хобби – жить и ценить каждый момент. Ты должен жить этим днем и вдохнуть его полностью. Я работаю тренером детей и взрослых, мне нравиться видеть, как мои подопечные получают результат, который хотели достичь.

- Вы из Ростова, родины русского рэпа. Знакомы с кем-либо из громких исполнителей? Баста, Каста?

- Баста, Каста – хорошие ребята, Ростов их очень любит. У каждого свои кумиры и своя публика. Лично с ними не сидела за одним столом, чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах и друг другу «Привет» сказать можем.

- Смотрели ли Вы женский ростер? Есть соперница, с которой было бы интересно провести бой?

- У меня есть предложение для Рахмоновой выступить в 57 кг. Это будет интересно лиге и болельщикам. У нас получится крутой и интересный бой. Будет круто, если бы этот поединок был за пояс.

Турнир пройдет 25 февраля в Алматы. Билеты на zakazbiletov.kz

Фото: NAIZA