NAIZA готовит масштабное шоу AWARDS. Прогноз победителей от Sports.ru Казахстан: не обойдется без сюрпризов

Награды вручат 4 февраля.

Бойцовский промоушен NAIZA проведет вторую ежегодную премию AWARDS, в рамках которой вручит 14 статуэток. Бойцов, тренеров и звезд ММА ждет красная дорожка, софиты сногсшибательные наряды.

Корреспондент Sports.ru Казахстан решил подробнее разобрать номинации и спрогнозировать победителей.

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Лучший сабмишен

На приз за лучший удушающий или боевой прием претендуют пять кандидатов, которые прошли выбор комиссии, а теперь ждут голосования болельщиков в социальных сетях лиги.

Нурбек Кабдрахманов

Нурбек после сборов в American Top Team вместе с Сергеем Морозовым и Жалгасом Жумагуловым вернулся в лигу с новой мотивацией, завершив два поединка в 2022 году одинаковым приемом “ручной треугольник”. И, таким образом, заставил о себе говорить, как о претенденте на пояс NAIZA, которым сейчас владеет Николай Самусев. Стоит отметить, что Нурбек уже был временным чемпионом лиги.

Тимур Серикулы

«Акула» ворвался в голосование с очень редким болевым на ногу «прием Сулоева». Аналогичным приемом в UFC побеждал Забит Магомедшарипов.

Рамазан Гасанов

Претендент на титул NAIZA в полусреднем весе «изикилем» задушил Насимжона Шарипова на совместном турнире с Eagle FC, продлив свою победную серию до 9 побед. Три из которых Гасанов одержал в рамках казахстанской лиги.

Казбек Сагын

Казбек стал первым чемпионом лиги NAIZA в суперлегком весе (до 52 кг), задушив в поединке за титул экс-бойца ONE Джона Шинка. В конце прошлого года Сагын стал главным ньюсмейкером, войдя в ТОП-10 рейтинга fightmatrix в своем весе.

Айдын Кодек

К сожалению, в главном бою прошлого года Айдын проиграл, попавшись на удушающий Су Йонгу. Но в голосование попал благодаря яркому приему в бою с узбеком Джахангиром Наджмединовым.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: в этой номинации два фаворита. Исходя из технического исполнения – это Нурбек Кабдрахманов и Тимур Серикулы. Если выбирать кого-то одного, то отдадим свой голос за Нурбека, с учетом двух сабмишенов в этом году.

Нокаут года

Рамазан Темиров

Звезда узбекистанского ММА ярко ворвался в NAIZA, нокаутировав экс-претендента на титул М-1 Кайка Аленкара.

Гамлет Асланов

«ВанДам» в рамках NAIZA 37 нокаутировал ударом колена Улугбека Абдулаева. Видео нокаута очень быстро стало вирусным, попав в нарезку лучших нокаутов на канале бойца UFC Хорхе Масвидаля.

Магомед Кабардиев

Еще один автор яркого нокаута. “Бекфист” в поединке с экс-бойцом UFC Вальмиром Лазаро был исполнен идеально по таймингу и по технике. Видео залетело во все рейтинги (даже в ESPN). После этого нокаута Кабардиевым заинтересовались в UFC.

Алиби Идрис

Еще один удар коленом, на этот раз в титульном поединке. Алиби Идрис нокаутировал Джохара Ескиева, проведя защиту пояса.

Жасулан Акимжан

Боец Eagle FC провел в NAIZA один бой, нокаутировав иранца Сафари Мартина, отпраздновав победу в стиле Мохаммеда Али.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: самый яркий нокаут однозначно – Магомед Кабардиев.

Команда года

Muradov Team

Лучшая команда Узбекистана, лидером которой является действующий боец UFC Махмуд Мурадов. На данный момент в NAIZA представлено около 15 бойцов команды.

Tobet Top Team

В данный момент два титула чемпиона NAIZA принадлежат столичной команде – Магомед Кабардиев в легком весе и Николай Самусев в полулегком. К тому же Tobet вышли в финал командного Гран-при.

Erkin Kush

Бойцы из Актобе всегда оставляют яркий след во всех лигах. На данный момент чемпионом NAIZA в легчайшем весе является Алиби Идрис. Нурбек Кабдрахманов – одним из претендентов в полулегком весе. Дастан Амангельды вышел в финал Гран-при легчайшего веса, и в случае победы сможет претендовать на титульный бой.

DAR Team

Алматинская команда имеет в своем составе чемпиона NAIZA в суперлегком весе – Казбека Сагына. На данный момент — это самая молодая команда, как по дате образования зала, так и по среднему возрасту бойцов – 21 год.

Tiger Muay Thai

Один из самых знаменитых залов мира. В NAIZA из этого зала выступили Джон Шик, Дильшода Умарова (оба бились за титул), Даниэль Донченко и Джозеф Хэнле.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: В прошлом году в этой номинации выиграла команда DAR Team Pro. Исходя из количества чемпионов, лучшей командой может быть назван Tobet Top Team.

«Тренер года»

Азиз Разыев

Подопечными Азиза являются Асу Алмабаев, Казбек Сагын, Фаниль Рафиков и другие титулованые бойцы.

Диас Кабдуов

Кабдуов воспитал двух чемпионов NAIZA Самусева и Кабардиева. Также в команде есть чемпионы в других лигах – Дияр Нургожай (Eagle FC), Сабит Жусупов (AMC Fight Night).

Айбек Шокпутов

Тренер бойцов UFC Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова, чемпиона Eagle FC Даурена Ермекова и чемпиона NAIZA Алиби Идриса.

Василий Тахтай

Один из молодых и перспективных тренеров Казахстана, при этом уже воспитавший чемпионов лиги OCTAGON Шемурата Калелова и Алишера Габдуллина.

Игорь Фунтиков

Тренер Санжара Адилова, Айбека Нурсеита, Асылжана Таскета, а также бойца ONE Кайрата Ахметова.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: по итогам работы однозначный выбор – Айбек Шокпутов.

«Проспект года»

Самандар Рузматов (4-0)

Представитель команды Tobet принял участие в обеих стадиях командного Гран-при и принес две победы столичному коллективу.

Багдат Жубаныш (2-0)

Самый титулованный боец ворвался в профи, и пока идет на двух досрочных победах. При этом Багдат вызвал чемпиона NAIZA Казбека Сагына. Пожалуй, это будет однин из самых ожидаемых боев 2023 года.

Акимжан Хашимов

В 2022 году закатил яркий бой, проведя больше половины встречи со сломанной рукой. Несмотря на это обстоятельство, уверенно одержал победу.

Тимур Серикулы (2-0)

«Акула» в 2022 году одержал две яркие победы, потратив на это чуть больше двух минут. Впереди на февральском ивенте его ждет серьезная проверка в лице Жасулана Акимжана.

Айбек Бекболатов (3-0)

24-летний боец идет на серии из трех досрочных побед, две из которых одержал в 2022 году.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: по именам в этом списке не должно быть равных Багдату Жубанышу. С такой успешной любительской карьерой мало кто врывается в профи.

«Апсет года»

Дастан Амангельды

Многие недооценивали Дастана, но актюбинец уверенно дошел до финала Гран-при, убрав с дороги Елжана Алиаскара. Всего в 2022 году одержал две победы, при этом в обоих противостояниях был андердогом.

Джозеф Хенли

39-летний американец вернулся в октагон после большой паузы, выйдя на бой против Романа Жомарта на совместном турнире NAIZA и Eagle FC в качестве большого андердога, однако сумел одержать победу.

Даниель Донченко

Молодой украинец дерзко ворвался в NAIZA, нокаутировав очень крепкого Архата Мынбаева. А затем успел бросить вызов Фанилю Рафикову.

Фарходжон Машрапов

Машрапов согласился на бой с Рафиковым на двухдневном уведомлении и принес одну из самых больших сенсаций года, выиграв экс-чемпиона NAIZA решением судей. Далее были поражения от Магомеда Кабардиева и Серика Разгалиева, но победа над «Ногаем» стоит особняком.

Флавио Мадруга

Мадруга сумел преподнести сюрприз, выиграв у Ерасыла Шукатаева, чем заслужил титульный шанс. Однако в бою за титул с Алиби Идрисом проиграл решением судей.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: тут два кандидата – Машрапов, выигравший у Фаниля Рафикова и Амангельды, идущий к титулу. Но шансов больше у Дастана – он пока идет без поражений.

Боец года (женщины)

Фируза Шарипова (2-0)

Чемпионка мира по боксу решила попробовать себя в ММА, подписав контракт с лигой OCTAGON. Фируза одержала 2 победы в двух боях 2022 года.

Сора Рахмонова (3-1)

Родная сестра Шавката Рахмонова строит свою карьеру в профи-ММА. В 2022 году провела всего один бой, одержав досрочную победу над Илькнур Курт.

Дильшода Умарова (2-1)

Умарова ворвалась в NAIZA победой за 52 секунды над Ани Арзумцян, чем заслужила титульный шанс. Устроив с Валерией Карыгиной пятираундовую напряженую встречу, пояс она выиграть не сумела. Но успела закрыть свое поражение яркой победой над Мариной Никой.

Вероника Борисова (4-0)

Обидчица Соры Рахмоновой успевает выступать и в NAIZA, и у себя на родине, в России. Последнюю победу она одержала в ММА-серии, а до этого задушила Назик Медербекову на турнире NAIZA в августе.

Валерия Карыгина (4-5-1)

Карыгина после неудачного вояжа в Китай перезапустила карьеру в NAIZA, став первой женской чемпионкой лиги.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: при всем уважении к Шариповой, очевидным претендентом является Карыгина. Все-таки пояс чемпионки NAIZA – это показатель уровня.

«Боец года»

Артем Резников

Артем ярко вернулся в октагон спустя два года споров с АСА, травмы грудной мышцы. Две победы и выход в финал Гран-при АСА в легком весе. Сейчас Резников идет на серии из 10 побед.

Алиби Идрис

Доминирующий чемпион NAIZA в 2022 году сумел провести две успешные защиты. Сначала он ударом колена нокаутировал Джохара Ескиева, а затем в пятираундовом бою выиграл у Флавио Мадруга.

Асу Алмабаев

Асу завершил свой контракт с BRAVE тремя яркими победами в 2022 году, в том числе над экс-чемпионом Bellator Заком Маковски.

Сабит Жусупов

Сабит совершил невозможное – провел пять боев за полтора месяца, при этом во всех одержал победы. Завершив свой марафон завоеванием титула чемпиона AMC Fight Night.

Казбек Сагын

Казбек стал главным ньюсмейкером в конце прошлого года, выиграв титул NAIZA в 52 кг и залетев в топ-10 рейтинга fightmatrix.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: в этой номинации мы решили отдать все на откуп судей, так как каждый из этих бойцов заслуживает называться лучшим.

Бой года

Жуман Жумабеков – Нурбек Отар

Жуман вернулся спустя год после поражения от Айжигита и провел мощный бой с Нурбеком Отаром. Бывшие спарринг-партнеры не жалели друг-друга, при этом победу одержал Жумабеков, задушив соперника в третьей пятиминутке.

Алиби Идрис – Флавио Мадруга

Действующий чемпион Алиби Идрис закатил мощную рубку с Флавио Мадруга. Итог 25 минут боя – победа Алиби решением.

Казбек Сагын – Джон Шинк.

В титульном бою в суперлегком весе британец Шинк сумел отправить в нокдаун Казбека, но Сагын смог выиграть во втором раунде удушающим приемом. При этом Казбек вышел на бой с травмой колена.

Олжас Абзалиев – Нургали Нургаипулы

Еще один титульный бой, еще одно пятираундовое сражение. В этом поединке было все, что нужно для красоты боев – нокдаун, красивые броски, проходы и решение судей.

Диас Еренгаипов – Ислам Кончиев

Бой продлился все три раунда, при этом Ислам приехал в NAIZA в рамках чемпиона ACA Young Eagles.

Прогноз от Sports.ru Казахстан: все пять боев заслужили быть в номинации, но н самым ярким в этом году стало противостояние Жумабеков – Отар.

Церемония пройдет 4 февраля в Алматы. Прямой эфир можно посмотреть на ютуб-канале Naiza TV.