«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге

В феврале поборется за приз

23 февраля пройдет большой турнир NAIZA 49, в рамках которого состоится два титульных поединка и финалы двух Гран-при.

В легчайшем весе в борьбе за 5 миллионов тенге и получения возможности сразиться за титул чемпиона NAIZA с Су Енгом сойдутся Дастан Амангельды и Султан Жолдашбек.

В интервью Sports.ru Казахстан Дастан рассказал о подготовке к бою, планах на выигрыш, тренировках с Рахмоновых и UFC.

- Расскажи о подготовке к финалу Гран-при?

- Подготовка идет полным ходом. После победы над Алиаскаром, я уже знал своего соперника по финалу. Отдохнул 10 дней и начал подготовку к поединку с Султаном. Не могу сказать, что он самый тяжелый соперник в моей карьере, но самый опытный. Султан – умный боец, у него за плечами встречи с сильными соперниками. Поэтому он остается опасным бойцом.

- С тобой вместе в «Еркын Куш» тренируются бойцы UFC Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов. На твой взгляд, чего Жалгасу не хватает для того, чтобы проявить себя в UFC?

- Справедливости судей, наверное. Очень сложно, когда постоянно судьи в выигранных боях отдают решение в сторону твоего соперника, это не прибавляет уверенности. Плюс возраст: он подписал контракт с UFC, когда был уже не на пике карьеры. Уверен, если бы его подписали чуть раньше, он бы навел там шуму, в топ-5 зашел бы. Считаю, что Жумагулов не сказал еще своего последнего слова в UFC.

- Назови различия Морозова и Жумагулова, как бойцов?

- У Морозова более классическая техника, он много работает «по школе» и больше борется. Жако же больше тяготеет к работе в стойке, у него своеобразная техника.

- Будут ли они у тебя в углу на бою с Жолдашбеком?

- Пока не знаю точно, кто будет у меня в углу во время боя. Но в любом случае и Морозов, и Жумагулов помогают мне советами, делятся своим опытом и знаниями.

- Если выиграешь Гран-при, куда потратишь пять миллионов?

- Отдам родителям, они точно знают, куда потратить.

- В случае победы ты получишь бой с Су Енгом. Смотрел его поединок с Айдыном? Впечатлил ли тебя кореец?

- Я смотрел их бой, Су Енг показал себя в грепплинге. Возможно из-за смены соперника Айдын был не до конца готов к бою с корейцем.

- В интервью ты говорил, что тебе нравится ударка Петра Яна. Ему дали бой с Мерабом Двалишвили. Твой прогноз?

- Конечно, я буду болеть за Петра, но и Мераб не подарок. У него хорошая, темповая борьба, хорошо дышит. Кто сумеет навязать свою игру тот и победит. Думаю, что это будет Ян.

- Очень скоро бой в UFC Шавката Рахмонова. Пересекались ли вы в сборной Казахстана по ММА? Если да, то какое впечатление он оставил? Было ли видно, что он доберется до таких высот?

- Мы с Шавкатом пересекались не только в сборной Казахстана, он приезжал на сборы в «Еркин Куш», когда готовился к дебютному бою в UFC. Он ментально сильный боец, который находится в расцвете сил. У него большой потенциал и большое сердце! Уверен, что в бою с Джеффом Нилом в марте, Шавкат одержит очередную свою победу.

- Небольшой прогноз от тебя. Кто станет следующим казахстанцем в американской лиге?

- Асу Алмабаев, Алиби Идирис, Кабардиев Магомед и я.

Фото: NAIZA