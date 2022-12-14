«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

В перерыве работал на стройке и помогал семье.

Каршыга Даутбек ярко ворвался в АСА, нокатировав ударом в корпус крепкого Володю Айвазяна. После этого боец должен был провести встречу с Алексеем Полпудниковым, но неожиданно объявил о приостановке спортивной карьеры.

О карьере, казахстанцах в АСА, и бою против бразильца в Alash Pride Каршыга рассказал в интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан:

- В прошлом году Вы неожиданно объявили о завершении карьеры. С чем было связано данное решение?

- Меня люди не совсем правильно поняли, я был вынужден из-за семейных обстоятельств приостановить карьеру. Болел отец, были еще кое-какие дела. Из-за этого я приостановил карьеру, и почти год не тренировался. Эта пауза пошла мне на пользу, я обдумал свои решения, ошибки, которые допустил.

- Чем занимались эти полтора года?

- В основном дома был, ничем не занимался. Летом пару месяцев поработал на стройке. Если говорить о тренировках, то редко – раз-два в неделю ходил занимался с друзьями, братьями, но в основном проводил время дома.

- Почему решили возобновить карьеру?

- Если считать бокс, то тренируюсь уже 15 лет, бои у меня в крови. Не могу бросить это и начать новую жизнь. И я снова голоден до побед, хочу выиграть, достичь тех целей, которые я себе поставил на ближайшие 3-4 года.

- Вы ушли в ранге бойца лиги АСА. С российской лигой история закончена?

- У меня был контракт на четыре боя, из которых я провел лишь один. Руководство Alash Pride в лице Данияра Каскарауова попросили АСА, чтобы первый бой после такого длительного простоя я провел на родине. Иншалла вернусь в АСА, буду драться там, доработаю свой контракт, а дальше посмотрим.

- На данный момент в АСА осталось лишь два казахстанских бойца – Резников и Егембердиев, последний не выступает из-за проблем с коленом. Как считаете, почему упал спрос у АСА на казахстанских бойцов?

- В АСА очень высокая конкуренция, во всех весовых категориях собраны топовые бойцы. Каждый бой проходит тяжело, это касается не только меня, думаю, что это подтвердит любой, кто выступает в лиге. Плюс там не особо большой гонорар по первому контракту, а за маленькую сумму драться с топовыми бойцами не каждый захочет. В скором времени начнется Гран-при АСА во всех весах, надеюсь, что после яркого выступления Артема Резникова, казахстанские бойцы будут подписаны в лигу, хотя бы для участия в «восьмерке».

- Недавно вице-президент АСА Бадаев говорил, что ему предлагали Вашего земляка Багдоса Олжабая в качестве участника Гран-при. Если бы он зашел в АСА, какие шансы у него были бы?

- Я очень хорошо знаю способности Багдоса. Он очень сильный боец, думаю, что в АСА он бы не затерялся. Сложно сказать, сумел бы он выиграть Гран-при, но шансы выйти в финал однозначно были бы. А дальше все зависит от него.

- Как прошла подготовка к бою с бразильцем?

- Готовлюсь дома, в Шымкенте, в зале «Туран Орда» под руководством Мурата Естанова, а также в боксерском зале с заслуженным тренером Казахстана Ильясом Оралбековым. Буду выступать в 66 кг, поэтому гонять не очень много. Посмотрим, как сложится.

- Нерес выступал в основном на родине, удалось ли посмотреть его бои, что он из себя представляет?

- Не сумел найти видео его боев в YouTube, посмотрел его шердог, у него 4 победы приемом, так что скорее всего он постарается со мной бороться. Не получилось сильно изучить, потому что информации оказалось не так много. Это первый соперник бразилец в карьере, надеюсь, что не последний. В АСА много бразильцев, хочу с ними тоже подраться. А так готовлюсь в обычном режиме, будем навязывать свою игру, свой темп. Как обычно, постараюсь поработать в ударке, готов к борьбе, так что надеюсь, что все хорошо сложится.

- Вы говорили о выполнении определенных задач после возвращения…Каких?

- Если бой 29-го января сложится нормально, удастся выиграть без травм, то хотелось бы наверстать упущенное, побольше подраться, доработать контракт с АСА.

29 января Даутбек проведет бой с бразильцем Нересом в рамках турнира Alash Pride 80.

Фото: RCC, ACA