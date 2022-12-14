«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

Еще один казах готов врываться в профи

Саламат Исбулаев — этнический казах из Оренбургской области, мастер спорта России по ММА, победитель первенства России, 4-х кратный чемпион ПФО, серебрянный призер Чемпионата России по ММА, чемпион Европы по ММА.

И теперь Исбулаев готов к дебюту в профи, свой первый бой он проведет на турнире Alash Pride 80 в Шымкенте, подготовку к которому он проводит в школе «Еркин Куш» под руководством Айбека Шокпутова, чьими воспитанниками являются Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов.

Корреспондент Sports.ru Казахстан поговорил с Саламатом о дебюте в профи.

- Ты готовишься в школе «Еркин Куш». Почему выбор пал именно на школу Айбека Шокпутова?

- Я сам с Оренбурга и Актобе – это город по соседству. 4 года назад я приезжал и тренировался в этом зале, к тому же тут у меня есть родственники и много знакомых.

- Айбек Шокпутов воспитал несколько бойцов UFC, чемпиона Eagle FC, Naiza. Удалось понять в чем секрет успеха этого тренера?

- Секретов нет, только ежедневная работа и упорный труд ребят и тренера.

- Ты готовился на конец года, но бой отменился. Не вызвало ли это проблем?

- Основное неудобство – это потерянное время, думал побьюсь в конце декабря, но бой отменили.

- Почему выбрал именно Alash Pride для дебюта в профи и получилось найти информацию о сопернике?

- Они предложили бой, я согласился. По сопернику информации не так много, поэтому мало что удалось узнать.

- Почему в целом решил перейти из любителей в профи?

- Время в любителях исчерпано. Сейчас при переходе есть некоторые нюансы в правилах введения бои и в подготовке.

- Вы с Дамиром Исмагуловым земляки, как отнесся к его решению завершения карьеры?

- Конечно, мы знакомы. Уверен, что его решение было полностью обдуманным.

- Какие цели ставишь на карьеру в профи?

- Сейчас важно успешно начать, а там как Бог даст.

Дебют Саламата в профи состоится 29 января.

Фото: Союз ММА России