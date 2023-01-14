Чемпион NAIZA Казыбек Сагын: с 7 лет в казарме, профессиональный жокей, тренируется с Рахмоновым, любит готовить пироги

Факты о новой звезде казахстанского ММА.

Казбек Сагын не так сильно известен в мире MMA: за спиной спортсмена всего 4 профессиональных боя (4 досрочные победы). Но Казбек уже стал вторым казахстанцем после Рахмонова, сумевшим войти в ТОП-10 бойцов мира по версии fightmatrix.

Рассказываем 7 интересных фактов о Казбеке «Флеше» Сагыне.

Самый титулованный казахстанский рукопашник.

а плечами Сагына очень успешная карьера в любителях. Казыбек – заслуженный мастер спорта РК по рукопашному бою и официально самый титулованный рукопашник страны. На его счету три победы на чемпионате мира, 5 побед в чемпионате РК и 3 победы в Кубке Президента РК, а также две серебряные медали мундиаля.

Капитан полиции

Казбек с 7 лет жил в казарме, продолжая служить в МВД. Сагын ушел из органов, дослужившись до звания капитана.

«Решил передохнуть, большую часть времени посвятить спортивной карьере», – комментирует свое решение боец.

Мастер треш-тока (соревнуется с Рафиковым)

Сагын старается подогревать интерес к своим боям в медиа-пространстве.

Казбек продолжает активно подкалывать Альберта Ахмаева, с которым у них не состоялся бой, обменивался видео с Варшаном Геворгяном, которого нокаутировал уже в первом раунде и обещает всех финишировать. Пока слова с делом не расходятся: на счету Казбека 4 досрочные победы.

Тренируется вместе с Рахмоновым и Алмабаевым

Казбек является бойцом команды DAR Team, и часто тренируется с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым и Асу Алмабаевым.

«У него стальной характер, он не ломается. Он понимает, что ему нужно, он максимально пашет. Кто-то может немного дать себе слабину, Шавкат никогда не сделает это. У него хорошая дыхалка, он в последних раундах спаррингов соперника просто передышивает. Смотря на него, это все очень мотивирует», – рассказывает Казбек о совместных тренировках с Рахмоновым.

Профессиональный жокей

Казбек в детстве занимался конным спортом, был профессиональным жокеем на элитных скаковых лошадях. Боец является бронзовым призером Кубка Президента, что считается очень высоким результатом среди жокеев страны.

Готовит пирог «Зебра»

По признанию самого бойца, Казбек с детства любил смешивать сахар с вареньем.И это переросло в любовь к готовке. Будущий чемпион NAIZA уже в 8 лет приготовил свой первый пирог «Зебра».

Стал вторым казахстанцем в ТОП-10 рейтинга fightmatrix

Казбек, задушив британца Джона Шинка, выиграл титул чемпиона NAIZA в 52 кг. Боец стал первым чемпионом казахстанской лиги в этом весе. Данная победа позволила занять 9 место в рейтинге суперлегкого веса по версии авторитетного сайта fightmartix. Ранее это достижение покорялось лишь Шавкату Рахмонову.

Казбек выступает в двух весовых категориях – 52 и 56 кг, при этом он готов биться за пояс в наилегчайшем весе. В 52 кг его ждет самый ожидаемый поединок 2023 года против трехкратного чемпиона мира по MMA, непобежденного Багдата Жубаныша.

Год для Казбека ожидается весьма интересным.

Фото: NAIZA