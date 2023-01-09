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Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Алиби Идрис
Багдат Жубаныш
Нурбек Кабдрахманов
Жуман Жумабеков Жуман Жумабеков
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2022 год принес Казахстану немало ярких событий – победы на международной арене, признание местных лиг за рубежом. Редакция Sports.ru Казахстан решила выделить ТОП-5 событий из мира единоборств, которые вызвали максимальный интерес у казахстанских читателей.

Геннадий Головкин – Сауль Альварес «Канело»

Говорят, что время Головкина прошло, но Геннадий по-прежнему заставляет просыпаться казахстанцев рано утром. Так было и с Канело. Воскресное утро 17 сентября ознаменовалось третьим боем между GGG и мексиканцем Саулем Альваресом.

Поединок, на кону которого стояли пояса мексиканца, прошел всю дистанцию и завершился победой Канело единогласным решением судей.

Головкину уже 40, но он по-прежнему голоден до побед:

«У меня внутри все еще есть огонь и страсть к боксу. Не забывайте, что у меня три пояса в среднем весе и я чувствую себя замечательно. Я не пропустил никаких серьезных ударов, и чувствую внутри силу и мощь. Как только представится возможность, я вернусь в ринг. Я могу вернуться, ребята. Я все еще чемпион», – заявил Геннадий после боя с Альваресом.

На 2023 год у Головкина большие планы по защите своих трех титулов. Казахстанец является обладателем поясов WBA Super, IBF и IBO. Из потенциальных соперников казахстанца называют Фалькао, Лара и Зерафа.

Айдос Ербосынулы – Давид Морелл

Казахстанец Айдос Ербосынулы долго шел к бою за титул WBА, долго ждал своего шанса, вызывая кубинца Давида Морелля.

И бой все-таки состоялся в ноябре 2022 года.

К сожалению, для казахстанских болельщиков бой завершился досрочной победой кубинца в 12 раунде.

Айдос упал, а после боя был введен в медикаментозную кому, заставив весь Казахстан с замиранием сердца читать новости и ждать выздоровления.

Даже Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму Ербосынулы.

Сейчас Айдос уже вернулся домой в Алматы, где продолжает восстановления.

А мы ждем его скорейшего возвращения на ринг.

Шавкат Рахмонов – Нил Магни

В 2022 году Шавкат Рахмонов провел два боя в UFC, оба выиграв досрочно. Сначала он нокаутировал Карлстона Харриса, а затем задушил Нила Магни.

Именно второй бой вызвал наибольший интерес, так как Магни был однозначно самым известным соперником для «Номада». Магни до сих пор является рекордсменом UFC, в том числе по количеству побед в полусреднем весе (20).

После победы над Нилом Шавкат сумел ворваться в ТОП-10 рейтинга полусредневесов UFC, став сначала первым казахстанцем в рейтингах лиги, а затем и первым в числе 10 лучших.

После боя Рахмонов вызвал Нила Томпсона, который сначала вроде согласился, а затем отказался от боя, а затем и Джеффа Нила. Нил согласился на поединок, который был добавлен в кард на 15 января, однако из-за травмы американца теперь перенесен на 4 марта.

 

Дамир Исмагулов – Гурам Кутателадзе

1 января 2023 года Дамир Исмагулов объявил о завершении спортивной карьеры, однако в июне после победы над грузинским шведом Гурамом Кутателадзе «Казах» попал в рейтинг легковесов UFC и начал заявлять о скором выходе на титульник.

В 2022 году Дамир провел два боя, уступив в конце года Арману Царукяну.

Можно долго спорить о том, насколько привлекательны бои Исмагулова, но серия в UFC 5-1 говорит сама за себя.

Naiza 42

Одним из самых обсуждаемых ивентов NAIZA стал под номером 42, который прошел 25 августа 2022 года в Алматы.

С учетом того, что этот турнир был запланирован в Актобе, было много представителей команды «Еркин Куш».

В главном поединке вечера доминирующий чемпион NAIZA в наилегчайшем весе Алиби Идрис провел очередную защиту, закатив пятираундовую рубку с Флавио Мадруга (Бразилия).

Самый титулованный ММАшник любительского спорта Багдат Жубаныш провел свой дебютный бой в профи, задушив в третьем раунде Орозмамата Солтанбека.

Первый бой после кэмпа в Америке вместе с Жалгасом Жумагуловым и Сергеем Морозовым провел Нурбек Кабдрахманов, задушив Хазара Рустамова.

Также именно в этом турнире состоялось возвращение экс-чемпиона NAIZA Жумана Жумабекова, который закатил бойню с Нурбеком Отаром, задушив соперника в третьем раунде.

Ну и, пожалуй, самый скандальный бой Санжара Тажиева и узбека Амирхона Алиходжаева. Бойцы разогревали поединок еще до старта, но бой продлился всего 1 раунд, Санжар из-за перелома руки был вынужден сняться с поединка, а затем не согласившись с искренней радостью узбекского бойца успел зарубиться в клетке с Махмудом Мурадовым, который является действующим спортсменом UFC.

Таким мы запомнили 2022 год, 2023 тоже готовит уже уйму ярких эмоций и боев.

Фото: ESPN, NAIZA, UFC

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