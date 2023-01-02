«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру

Ошарашил всех 1 января.

Боец UFC Дамир «Казах» Исмагулов ошарашил всех на праздничные выходные – 1 января файтер объявил о завершении спортивной карьеры:

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем, я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент, который останется в памяти. Всех обнял!»

Дамира считают своим в России (спортсмен родился в Оренбурге) и в Казахстане: боец является этническим казахом и долгое время тренируется в стране. Поэтому новость вызвала большой резонанс.

Исмагулову пришлось второй раз обращаться к болельщикам:

«Выложил новость и смотрю – столько много комментариев. Знаете, я завершил карьеру не потому, что проиграл или еще что-то. Поражения и победы у каждого спортсмена рядом идут. Это неотъемлемая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что все нормально будет».

Решение спортсмена вызвало много эмоций у людей из мира MMA.

«Что? Нет. Тебе еще столько нужно сделать! Уважение за все, что ты достиг!», – отреагировал бразильский тренер Паррумпа из зала АТТ.

Многие поддержали Исмагулова в сложном решении:

«Братец, я уверен, ты подлечишься и выиграешь еще много боев! Не опускай руки, чемп!», – выразил свою позицию боец АСА Артем Резников.

Поддержал и Сергей Морозов: «Альхамдуллилах тебя ждет лучшее!».

Не остались в стороне и боксеры. Так Димаш Ниязов выразил поддержку Дамиру: «Брат, здоровья тебе! Мы с тобой по-любому!»

Не остались в стороне и другие бойцы:

Экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков: «Герой, что бы не случилось, мы всегда за тебя!»

Боец лиги Brave Олжас Ескараев: «Легенда!»

Претендент на титул Eagle FC Санжар Адилов: «Ты сделал историю и оставил свое имя, как один из самых сильных бойцов планеты. Эта новость для нас большая потеря. Желаю тебе успехов в жизни, брат».

Непобежденный боец UFC Мухаммад Мокаев: «Главное здоровье!»

Еще один представитель UFC Альберт Дураев: «Очень грустно. Надеюсь, все у тебя будет хорошо!»

Рейтинговый боец Bellator Александр Шаблий: «Один из самых сильных ударников в ММА, с кем мне приходилось работать. Очень жаль, но тебе только фарту по жизни!»

Также своим мнением поделились и эксперты, которые не исключают возвращения Исмагулова в октагон:

Президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков: «Дамир, я верю, что ты еще вернешься».

Российский журналист Игорь Лазорин: «К сожалению, он не смог раскрыться в UFC. Шесть боев за четыре года, травмы, операции. Да и сейчас UFC скорее всего предложил ему контракт совсем не на тех условиях, на которых он хотел. Но я допускаю, что он может вернуться. Возраст не критичный».

Казахстанский журналист, автор телеграм-канала «Бойцовский Круг» Андрей Неклюдов: «Завершил ли карьеру Дамир? Уверен, что нет. Решение было эмоциональное и неожиданное. Почему так произошло, Дамир вряд ли скажет, но то, что мы еще увидим его в клетке это 100%».

Комментатор ММА Арман Абдрахманов: «Предполагаю, что это связано с проблемами, которые были у него с Кутателадзе. Это нервный тик. Он сам говорил: это ему мешает, и в бою мы видели, что такое происходит с ним часто. Возможно, причина в этом. Других предпосылок я не вижу», – сказал Абдрахманов.

Коллега Абдрахманова Исатай Мади считает, что Дамир вернется: «Есть ощущение, что это эмоциональное решение. Возможно, Дамир не получил того предложения от UFC, на которое насчитывал. В том, что он вернется, нет сомнений».

Эксперт в области ММА, комментатор, черный пояс по БЖЖ, чемпион мира по ММА Айдар Махметов считает, что Исмагулов не сказал свое последнее слово: «Как громом среди ясного неба прозвучало объявление о завершении профессиональной бойцовской карьеры со стороны топ-бойца UFC Дамира Исмагулова. Я списался с Дамиром, он подтвердил. Сказал, что накопились травмы, нужно серьезно пролечиться. В UFC у Дамира рекорд 5-1. Это – солидно. Все-таки, я выражаю надежду, что он хорошенько залечится и вернется. Уверен, что последнего своего слова в ММА Дамир еще не сказал…»

Редакция Sports.ru Казахстан желает Дамиру Исмагулову скорейшего выздоровления! Его бои всегда были интересными и яркими, и если он все-таки решит возобновить карьеру, то в какой бы лиге он это ни сделал, мы также будет с огромным интересом следить за ним.

К слову, российский промоутер Виктор Хрюнов сообщил, что организует дебютный бой Дамира Исмагулова в профессиональном боксе:

«Когда мы начали обсуждать с Дамиром возможность его дебюта в боксе, я предложил ему проходных соперников из числа бойцов поп-мма, но Дамир сказал, что это должен быть настоящий вызов и бой с серьезным боксером. Чтобы этот бой был интересен зрителям. У нас было три варианта – Игорь Михалкин, Андрей Сироткин и Федор Чудинов.

Решили остановиться на Андрее Сироткине и возможно это случится уже в конце января. Он боксировал на одном из наших шоу в сентябре, где одержал победу единогласным решением судей над небитым на тот момент Абилхаиром Шегалиевым из Казахстана. Я думаю, весь Казахстан будет смотреть бой Сироткин – Исмагулов, и также призываю русских людей болеть за Андрея. Это будет большой бой, первый номер российского рейтинга boxrec против топ бойца UFC».

Состоится ли этот бой или нет, мы ждем Дамира!

Фото: UFC.com