Арман Царукян – «армянский Хабиб», мог играть в КХЛ, проигрывал Махачеву, решал проблемы с ДПС фотографией с Путиным

Бой с Исмагуловым уже 18 декабря.

Менеджер был против боя

Дамир Исмагулов 18 декабря проведет один из самых громких боев в UFC, у него рейтинговый соперник – Арман Царукян. А то, что у них один менеджер, только лишь добавляет пикантности.

«Я думаю, ни для кого не секрет, что я противник того, чтобы мои бойцы дрались друг против друга. И в данной ситуации я сделал все от себя зависящее, чтобы избежать этого поединка. Все началось с того, что Дос Аньос отказался драться с Арманом 19 ноября, а другие бойцы из топ-15 либо травмированы, либо уже имеют бой. В итоге этот поединок был предложен Дамиру, а он сейчас находится в той ситуации, в которой он не может отказаться от боя, так как его контракт заканчивается в январе. И мы планируем в январе изучить предложения от всех организаций. В случае отказа от боя контракт Дамира автоматически продлился бы еще на полгода, что ограничило бы наши варианты по предложениям в будущем.

Арман же не захотел простаивать, потому что в случае отказа ему пришлось бы ждать нового соперника еще неизвестно сколько времени. Получилось так, что этого боя было не избежать. Но я не сомневаюсь, что этот поединок повысит акции обоих бойцов. Я не представляю сценарий, при котором поединок может быть скучным. Самое главное, чтобы после боя оба были без травм. Оба – профессионалы, поэтому уверен, что все пройдет на высоком уровне.

Бойцы ранее готовились в American Top Team. И, возможно, эту подготовку они пройдут в одном зале. Так что здесь их объединяет не только одна менеджмент-компания, но и зал, в котором они будут готовиться. Посмотрим, еще времени много до боя. Все, что угодно, может произойти», – приводят слова менеджера бойцов Саята Абдрахманова Vesti.kz.

Мог играть в КХЛ

Арман Царукян в Грузии в раннем детстве занимался борьбой. После переезда семьи в Россию увлекся хоккеем. До 18 лет он играл в за юношескую сборную «Амура», который представляет Хабаровск в Континентальной Хоккейной Лиге. Но после того, как Армана не взяли в основной состав клуба, он полностью сконцентрировался на борцовских и бойцовских тренировках.

Карьера Армана началась в 2015 году, затем с рекордом 13-1 подписал контракт с UFC. И сразу попал под Ислама Махачева.

Проиграл Махачеву

Карьера в UFC началась для Армана поражением от будущего чемпиона UFC Ислама Махачева единогласным решением судей.

Что интересно, Царукян досрочно проигрывал лишь раз – на самом старте карьеры, улетев в нокаут от Александра Белых. Остальные два поражения (от Гамрота и Махачева) – были решением судей.

«Можно ли сравнить это поражение с поражением от Ислама Махачева? Да, разные чувства. Я знаю, что проиграл бой с Исламом. Да, тяжелый бой был, хороший — бой вечера. Но я был на голову ниже, чем Ислам. А этот бой — обидно, что я был на голову выше, но проиграл», — сказал Царукян.

«Армянский Хабиб» без паспорта Армении

Арман сформировался как боец именно в России. Здесь же и заслужил приглашения в UFC, Однако выступать Царукян все же предпочитает под флагом исторической родины – Армении. При этом у Царукяна нет армянского паспорта.

На старте карьеры российский СМИ приклеили Арману прозвище «Армянский Хабиб» за хороший уровень борьбы.

«Разводил» с ДПС фото с Путиным

Армана, как гражданина России c победами поздравляет и президент – Владимир Путин.

Как вспоминает сам боец, он виделся с главой государства два или три раза. В частности, он участвовал в турнире «Самбо-70», который был организован в честь Путина, а затем президент награждал победителей. Поэтому у Царукяна есть несколько фото с ним.

Одно из таких фото помогло Арману в жизни, об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ». Оказалось, однажды бойца не пропускал сотрудник ДПС, но когда Царукян показал ему фотографию с Путиным, то его сразу же пропустили.

Но фотография с Путиным в бое с Исмагуловым не поможет, нужно будет доказывать все в клетке.

«Чуть-чуть больше склоняюсь к Исмагулову, 51 на 49. Любительская карьера огромная, от борьбы хорошо защищается, и в таких боях, которые кость в кость, он хорошо идет», – дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов.

Поединок между Арманом Царукяном и Дамиром Исмагуловым состоится 18 декабря.

Фото: ХК «Амур», UFC