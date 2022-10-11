«Перед каждым боем прошу благословения у мамы». Жумабеков о возвращении в титульную гонку, бое с корейцем и доме для мамы

Казахстанский боец лиги NAIZA, экс-чемпион промоушена в легчайшем весе Жуман Жумабеков на турнире в Актобе проведет бой с представителем Южной Кореи Ку Сунг Кимом (11-5).

О бое с корейцем, доме для мамы и попадании в UFC Алмабаева Жуман рассказал в интервью Sports.ru Казахстан

- Мой соперник выступал в разных промоушенах, в том числе сильнейшем в Азии – ONE. Я видел три его боя, в которых он проиграл, а также его последнюю победу. Обратил внимание на его слабые стороны, но надо быть готовым ко всему. Он любит зарубиться в стойке, как и я. Постараемся подарить зрителям великолепный бой.

- Где ты проходил подготовку, как она прошла?

- В Алматы с моей командой SAQ Pro Team. Прошли полный лагерь, сейчас уже идет период весогонки.

- Он выше тебя почти на 7 см, не станет ли это проблемой?

- Действительно, он выше меня, но это не станет для него преимуществом во время боя. Потому что во время подготовки я спарринговался с высокими бойцами, имитируя бой с ним.

- В твоем весе в Найза чемпион другой представитель этой страны. Как тебе его бой против Кодекова?

- В нашем весе новый чемпион Су Йонг. Я смотрел его бой с Айдыном. Для Айдына стало проблемой то, что у него поменялся соперник за день до боя. Также функционально он был не полностью готов к этому бою. Но чемпион есть чемпион. У корейца очень хороший грепплинг. Верю, что Айдын вернется сильнее.

- Был разговор, что ты тоже можешь принять участие в гран-при Найза в этом весе. Почему не согласился?

- Стало понятно, что в гран-при будут принимать участие казахстанские бойцы, мне больше по душе драться с иностранцами, чем с казахами. Поэтому я отказался. Я разговаривал с руководством лиги. Надеюсь, что в случае победы над Ку, стану претендентом на титульный бой, пусть и после победителя гран-при.

- Ты выступал во время паузы на голых кулаках. Этот опыт стал полезным для тебя в ММА?

- Хотел бы еще себя попробовать, мне стал интересен этот вид спорта, когда он только появилась в Америке. Позже лиги по голым кулакам появились в России и у нас. Когда поступило предложение выступить в казахстанской лиге, я согласился. На самом деле это два разных вида спорта, их нельзя сравнивать. ММА более профессиональный и разносторонний, можно бороться, клинчевать, в кулачке же ты только бьешь руками, другая дистанция, больше урона, сечек. Когда дерешься в перчатках, ты знаешь, чего ждать, и не так сильно обороняешься, на голых кулаках любой удар может привести к травме. После боя с корейцем я планирую выступить на кулаках. Мы говорили с Nomad FC, возможно проведу бой в январе. Но все будет зависеть от боя в Ку.

- В день интервью у твоей мамы День Рождения. В одном из интервью ты говорил, что главная мотивация для тебя — это построить ей дом. Как продвигается цель? И если не секрет, что подарил маме на день рождения?

- Маме исполнилось 56 лет. После каждого боя я мечтаю построить дом, который ей обещал. Именно поэтому я стараюсь драться чаще. Есть такое желание и с помощью Всевышнего, я иду к этой цели. Скрывать не буду, я стараюсь много времени уделять маме, потому что она нас растила без отца. Мама сильно переживает за меня во время боев, во время подготовки, поэтому всегда стараюсь ей помогать, радовать подарками. Она ничего не просит, но тем не менее на день рождения я подарил ей денег, чтобы она могла себе что-то купить.

- Как мама реагирует на твои бои? Смотрит ли сама?

- Она не смотрит мои бои, но перед каждым своим боем я прихожу к ней, прошу благословение. Каждый раз она меня провожает со слезами на глазах, это и понятно. Какой маме приятно видеть сына, истекающего кровью. Хоть она и не смотрит бои, но она всегда ждет моего звонка после поединка, и успокаивается только тогда, когда увидит меня после боя.

- Впереди у твоего бывшего сокомандника Асу Алмабаева очередной и очень сложный бой в BRAVE. Сумеет ли Асу пройти очередного соперника в бахрейнской организации?

- Даст Аллах, Асу в бою против непобежденного дагестанца одержит победу. Алмабаев – опытный боец, он на протяжении карьеры встречался с разными бойцами. Он очень трудолюбивый парень, и с помощью Всевышнего он выиграет бой, я буду молиться за его победу. Он мечтает о UFC и надеюсь, что он станет следующим казахстанским бойцом в этой лиге.

Фото: instagram.com/juman_jumabekov/