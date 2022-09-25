«Работаю продавцом автозапчастей и не стыжусь этого». Алиаскар нокаутировал бойца UFC, теперь идет за поясом NAIZA

Его бой станет со-главным на турнире в Актобе.

Во втором по значимости бою вечера NAIZA 48 в Актобе пройдет второй полуфинал гран-при в легчайшем весе. Победитель гран-при получит пять миллионов тенге и бой за титул чемпиона NAIZA с корейцем Су Йонгом.

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Один из полуфиналистов – казахстанский боец Елжан Алиаскар (9-3), который будет противостоять местному актюбинскому бойцу Дастану Амангельды (4-0).

В интервью Sports.ru Казахстан 26-летний Елжан рассказал о работе продавцом автозапчастей, троих детях, тренировках с Алмабаевым, нокауте экс-бойца UFC и подготовке к турниру в Актобе.

- Расскажи о подготовке, как она прошла?

- Слава Аллаху подготовка проходит успешно! Мы успешно провели сборы в горах, подняли свою выносливость. Дисциплина у нас в команде жесткая, сейчас вышли на финишную прямую, готовимся в зале днем и вечером. К турниру буду в форме на все 100%.

- На сборах в горах ты работал вместе с Алмабаевым, который скоро проведет бой в BRAVE. Казахстанские болельщики ждут его в UFC, твой прогноз, когда это случится?

- Действительно, мы с ним вместе готовились в горах, он к BRAVE 66, мы на NAIZA 48. Асу – очень трудолюбивый и дисциплинированный спортсмен, и если Аллах захочет, то в следующем году мы его увидим в UFC!

- Визуально ты крупный для своего веса. Если не секрет, сколько ты гоняешь перед боем, какой твой рабочий вес?

- Вес в межсезонье составляет примерно 77-78 кг. Не думаю, что я слишком большой для своего веса. Когда я гоняю на 61.2 кг, я не так сильно устаю и для меня это не является проблемой.

- У тебя в соперниках непобежденный боец, причем бой будет на его территории, в его городе. Не давит ли это на тебя?

- Дастан очень хороший боец, в профи идет с 4 победами, но и я далеко не слабый противник. Бой пройдет у него дома, но это никак на меня не влияет. Я готов на 100% показать зрелищный бой и забрать победу. Уверен, что мы покажем хорошую битву!

- В последнем бою ты за 26 секунд нокаутировал Григория Попова. Что ты чувствовал, когда выходил на бой против экс-бойца UFC с таким опытом?

- Я выходил готовым биться все 3 раунда. Но по воле Аллаха и благодаря моим тренерам все закончилось быстро. Перед боем я немного нервничал, все-таки не каждый дрался в UFC!

- Ты вызывал чемпиона NAIZA на бой сразу после его победы над Айдыном. Как ты считаешь, чего не хватило Танку, чтобы победить?

- Я уверен, что я достоин биться за пояс с Cу Йонгом. Что касается Айдына, то я верю, что он еще будет чемпионом.

- Смотрел ли первый бой гран-при и победу Султана Жолдашбека? Как оцениваешь шансы в бою с ним, если удастся пройти Дастана?

- Конечно, я видел бой Султана, если даст Аллах, и я пройду Дастана, то приготовлю небольшой сюрприз для Жолдашбека.

- Ты часто в социальных сетях публикуешь фото сына. Расскажи, хотел ли ты, чтобы он продолжил твой путь – стал профи бойцом?

- Я выкладываю в соц.сети фотографии всех трех моих детей, так как я очень скучаю за ними, когда уезжаю на сборы и соревнования. Что касается сына, то не думаю, что он пойдет по моим стопам, у него есть свой выбор. Главное, чтобы он рос умным, верующим и способным встать на защиту своей семьи и сестер.

- Ты занимался автозапчастями. Сейчас оставил это дело? Успеваешь между тренировками?

- Я работаю на рынке, где продаю автозапчасти. Это не мое личное дело, я работаю там продавцом и не стесняюсь этого. Главное — это честный труд! Я успеваю все.

Фото: https://www.instagram.com/elzhan_aliaskar/