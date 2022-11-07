«Мои молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Впереди более важный бой.

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы, занимая первое место в рейтинге WBA, стал основным претендентом на бой с обладателем регулярного пояса Дэвидом Моррелем (Куба).

Бой состоялся рано утром 6 ноября. Поединок был рассчитан на 12 раундов, и в заключительном Айдос упал в нокаут.

Соперник отметил свою победу в прыжке в стиле Криштиану Роналду, однако увидев состояние казахстанца, сразу же бросился к нему. Вдвоем с судьей они отвели под руки Ербосынулы в угол. Уже тогда было видно, что Айдос «улетел» в очень глубокий нокаут, однако на следующий день пришли плохие новости.

Казахстанского боксера увезли в больницу сразу после поражения, где диагностировали кровоизлияние в мозг. Инсайдер Дэн Рафаэль, сообщил, что Ербосынулы ввели в медикаментозную кому.

Издание BoxeoPlus.com дает более точный диагноз – субдуральная гематома (вид черепно-мозговой травмы).

Учитывая американские законы, больница и организаторы вечера бокса не имею права давать официальные заявления касательно состояния бойца, ограничившись сухим комментарием:

«Мы находимся в Миннеаполисе вместе с командой Айдоса и внимательно следим за ситуацией. Мы не можем поделиться какими-либо данными из уважения к частной жизни Айдоса и его семье. Но мы просим боксерское сообщество молиться за него».

В сообществе действительно поддержали боксера. Например, Сакен Бибосынов, Сауль Альварес и внук Мухаммеда Али – Нико, в соцсетях пожелали ему выздоровления.

«Канело», чьим спарринг-партнером перед боем с Головкиным и был Айдос, написал: «Мои молитвы с тобой, брат».

Промоутер Лу ДиБелла призывает молиться за Айдоса: «Помолитесь за Айдоса Ербосынулы. Ему нужны наши молитвы и вера. Эту ситуацию можно было ожидать к середине вчерашнего боя, за которым было чертовски страшно смотреть с восьмого раунда».

Также стало известно, что Давид Моррель, с которым и бился Ербосынулы, лично проведал Айдоса в больнице.

Чуть позже промоутерская компания «Suleimen Promotions», частью которой является боксер, в своих социальных сетях сделала официальное заявление о состоянии спортсмена после нокаута от Давида Морелла:

«После поединка за титул чемпиона мира Айдос Еросынулы был размещен в самую лучшую клинику Минеаполиса. По словам медиков, угрозы для жизни нет, он будет под наблюдением около 2 недель. Поскольку это связано с личной жизнью спортсмена, мы не можем распространять полноценную информацию.

Сейчас представители компании «Suleimen Promotions» и PBC находятся рядом с Айдосом. Мы занимаемся организацией перевозки родителей и близких боксера в США. В настоящее время с нашей стороны регулярно проводятся брифинги с представителями промоутерских компаний и телеканалов.

Сейчас про состояние здоровья Айдоса все больше и больше распространяют негатив. Поэтому просим смотреть только наши официальные новости, не полагаясь на дезинформацию».

Хочется верить, что состояние Ербосынулы нормализуется и все его главные победы еще будут впереди. Но сейчас вся эта ситуация выглядит действительно пугающе.

Редакция Sports.ru Казахстан желает спортсмену скорейшего выздоровления. Айдос, мы с тобой!

Фото: Suleimen Promotion