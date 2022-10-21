«Еще не восстановился, но это не мешает выйти на бой». Претендент на титул Eagle FC Акимжан о поединке в Naiza, похвале от Абдулманапа Нурмагомедова и смене категории
Акимжан проверит непобежденного иранца.
Казахстанец Жасулан Акимжан является претендентом на титул лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в полулегком весе. Свой следующий бой он проведет на турнире лиги Naiza в Алматы против молодого и непобежденного иранца Матина Сафари (3-0).
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Жасулан рассказал о решении принять бой в Naiza в другой весовой категории, похвале от Абдулманапа Нурмагомедова, статусе фаворита и следующем бое в Eagle FС.
- Ты претендент в Eagle FC. Что руководство лиги говорит о следующем поединке?
- Обещают бой в декабре. Даст Бог, выйду на турнире Eaglе FC, который запланирован в декабре в Казахстане. Пока неизвестно, бой будет титульным или нет. Потому что Бусурманкулу Абдубаиту и Расулу Магомедову дали реванши.
- Насколько рассчитан твой контракт с Eagle FC?
- У меня контракт рассчитан на четыре боя. Отношения у нас хорошие, все говорим открыто. Так что проблем нет договориться с ними.
- Как они отнеслись к бою в Naiza?
- Они не были против. Получив их разрешение, сразу согласился на бой в Naiza.
- Как возник вариант с казахстанской лигой?
- Диас агай (тренер команды Tobet Top Team Диас Кабдулов) позвонил и предложил бой в Naiza. Недолго думая, я дал согласие, не хочу долго простаивать.
- У тебя была травма шеи. Как сейчас состояние? Не беспокоит?
- Еще полностью не восстановился после травмы. Однако это не мешает тренироваться и выйти на бой.
- Смотрел ли соперника?
- Да, соперника изучил. Посмотрел его пару боев. Он молодой и физически сильный боец, который делает первые шаги в профи ММА. Рекорд у него 3-0. Но я готов драться с кем угодно и каким бы ни был мой соперник.
- Почему решил выступить на категорию выше?
- Планирую в декабре провести еще один бой. Так как времени не особо много, решил не гонять вес и выйти на 70 кг.
- Где ты готовился? Только дома в Астане?
- К бою готовился в Астане с командой Tobet Top Team. Надеюсь, покажу хороший бой.
- О тебе всегда очень тепло отзывался Абдулманап Нурмагомедов, а затем и Хабиб. Как ты реагируешь на похвалу от таких людей?
- Реагирую хорошо. Но похвалу принимаю не очень близко к сердцу.
Полный кард турнира:
Фото: Eagle FC, Naiza
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