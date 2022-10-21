«Еще не восстановился, но это не мешает выйти на бой». Претендент на титул Eagle FC Акимжан о поединке в Naiza, похвале от Абдулманапа Нурмагомедова и смене категории

Акимжан проверит непобежденного иранца.

Казахстанец Жасулан Акимжан является претендентом на титул лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в полулегком весе. Свой следующий бой он проведет на турнире лиги Naiza в Алматы против молодого и непобежденного иранца Матина Сафари (3-0).

Жасулан рассказал о решении принять бой в Naiza в другой весовой категории, похвале от Абдулманапа Нурмагомедова, статусе фаворита и следующем бое в Eagle FС.

- Ты претендент в Eagle FC. Что руководство лиги говорит о следующем поединке?

- Обещают бой в декабре. Даст Бог, выйду на турнире Eaglе FC, который запланирован в декабре в Казахстане. Пока неизвестно, бой будет титульным или нет. Потому что Бусурманкулу Абдубаиту и Расулу Магомедову дали реванши.

- Насколько рассчитан твой контракт с Eagle FC?

- У меня контракт рассчитан на четыре боя. Отношения у нас хорошие, все говорим открыто. Так что проблем нет договориться с ними.

- Как они отнеслись к бою в Naiza?

- Они не были против. Получив их разрешение, сразу согласился на бой в Naiza.

- Как возник вариант с казахстанской лигой?

- Диас агай (тренер команды Tobet Top Team Диас Кабдулов) позвонил и предложил бой в Naiza. Недолго думая, я дал согласие, не хочу долго простаивать.

- У тебя была травма шеи. Как сейчас состояние? Не беспокоит?

- Еще полностью не восстановился после травмы. Однако это не мешает тренироваться и выйти на бой.

- Смотрел ли соперника?

- Да, соперника изучил. Посмотрел его пару боев. Он молодой и физически сильный боец, который делает первые шаги в профи ММА. Рекорд у него 3-0. Но я готов драться с кем угодно и каким бы ни был мой соперник.

- Почему решил выступить на категорию выше?

- Планирую в декабре провести еще один бой. Так как времени не особо много, решил не гонять вес и выйти на 70 кг.

- Где ты готовился? Только дома в Астане?

- К бою готовился в Астане с командой Tobet Top Team. Надеюсь, покажу хороший бой.

- О тебе всегда очень тепло отзывался Абдулманап Нурмагомедов, а затем и Хабиб. Как ты реагируешь на похвалу от таких людей?

- Реагирую хорошо. Но похвалу принимаю не очень близко к сердцу.

Полный кард турнира:

Фото: Eagle FC, Naiza