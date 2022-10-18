«Жасулану по силам стать чемпионом лиги». Президент Eagle FC о подготовке Махачева к бою с Оливейрой и перспективах Акимжана

Жасулан проведет бой в Naiza.

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров в беседе с корреспондентом Sports.ru Казахстан рассказал о подготовке Ислама Махачева к бою за титул UFC, шансах Усмана Нурмагомедова на пояс Bellator и перспективах Жасулана Акимжана, который ближайший поединок проведет в рамках лиги Naiza.

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– Шамиль, расскажите, как прошла подготовка Ислама Махачева к бою с Чарльзом Оливейрой, возможно самому важному бою в его карьере?

- Подготовка прошла хорошо, обошлось без травм. Ислам прошел три сбора: в горах, Кисловодске и последний этап в Дубае. Осталась неделя весогонки, это очень тяжелый период, но я уверен, что все пройдет спокойно. Этот бой важен не только для Махачева, но и всей нашей команды, для наследия учеников Абдулманапа Нурмагомедова. Мы будем делать все возможное, чтобы пояс вернуть в Дагестан.

- Еще один боец вашей команды Усман Нурмагомедов готовится к титульному поединку в лиге Bellator. Не сложно ли готовить сразу двух спортсменов к большим боям?

- Усман – молодой проспект, и есть ощущения, что этот пояс у нас в кармане. Мы сейчас не думаем о его бое, сконцентрированы на Исламе. Усман хорошо подготовлен, прошел все сборы вместе с Махачевым, ему все по силам. Но переживаний за его успех особых нет, он должен легко забирать победу. У Ислама будет тяжелее бой, у него более опасный соперник.

- Боец вашей лиги и претендент на титул Жасулан Акимжан проведет следующий бой в лиге Naiza. Как Вы к этому отнеслись?

- Жасулан давно является претендентом на пояс в нашей лиги, и этот статус у него никто не заберет. Он должен был драться за пояс, но ему помешала травма. Расул Магомедов взял временный титул, а затем и стал полноправным чемпионом. Но загвоздка в том, что в поединке с Расулом Бусурманкул Абдибаит не уложился в вес и поединок начал с желтой карточкой. Поэтому в их противостоянии напрашивается реванш. При этом Акимжан остается претендентом номер один. Что касается Naiza, то они наши братья, мы провели большой совместный турнир и планируем дальше развивать наше сотрудничество. Я бы очень хотел в будущем увидеть бои чемпионов Naiza с чемпионами Eagle FC. Думаю, что такой турнир можно будет организовать. К бою в казахстанской лиге мы относимся спокойно, он принял правильное решение, чтобы не простаивать, держать себя в форме. Жасулану по силам стать чемпионом Eagle FC, это вопрос лишь времени. Но расслабляться тоже не нужно, в этом весе Расул Магомедов, он бьется до самого конца, так что легкого боя точно не будет. От себя хочу Акимжану пожелать удачи и победы в предстоящем бою.

- Кого еще из казахстанских бойцов хотели бы видеть в своей лиге?

- Мы часто проводим турниры в Казахстане, подписываем бойцов. У нас два чемпиона из Казахстана – Даурен Ермеков и Дияр Нургожай, есть два претендента, есть ребята, которые показывают очень хороший результат, идут без поражений в нашей лиге. Единственный момент – я бы не хотел, чтобы на совместном турнире кто-то из бойцов Naiza вышел против нашего чемпиона из Казахстана, потому что казахстанский болельщик очень жарко поддерживает своих бойцов, и будет неправильно сводить их друг с другом в клетке. Я уверен, что в скором будущем мы проведем еще один турнир с Naiza, и сможем организовать бой между двумя чемпионами организаций. Мы обсудим это с Нурбеком Карабала, матчмейкерами и думаю, что сможем организовать такой бой. Он будет интересен публике.

Фото: Eagle FC