«Последнему оппоненту пришла повестка». Умар Янковский о подготовке в клубе Шлеменко, срыве боев и вызове чемпиона Naiza

Возвращение в Казахстан.

Одним из участников октябрьского ивента казахстанской лиги Naiza в Алматы станет призер чемпионата мира, а также победитель различных международных турниров по Самбо Умар Янковский (13-5).

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Спортсмен из Павлодара выступал почти во всех крупнейших российских лигах, и теперь, спустя почти семь лет, его ждет выступление перед родной публикой.

О возвращении домой, подготовке в школе Шлеменко, вызову чемпиону лиги и другом Умар рассказал в интервью Sports.ru Казахстан:

- Дома не дрался почти семь лет и сейчас мне доставляет удовольствие и придает чувство радости тот факт, что могу добыть победу на глазах у своих земляков!

- Как возник вариант с Naiza?

- С лигой мы контактировали и ранее, вели переговоры, но не получалось по определенным причинам. Думаю, что в перспективе я и дальше готов драться в Naiza, это очень интересная и быстроразвивающаяся лига с хорошим ростером бойцов.

- Где готовился к бою?

- Я готовился в Омске, где и постоянно тренируюсь в зале Александра Шлеменко «Шторм».

- У тебя непобежденный соперник Руслан Нажмутдинов (7-0). Посмотрел его бои?

- Конечно, я посмотрел соперника. Честно скажу, ничего нового и сверхъестественного не увидел, нужно заблокировать все, что он умеет делать.

- У тебя в последнее время слетело ряд соперников. В чем была причина?

- Причины были разные. Кто-то сначала соглашался, но через пару дней отказывался, когда анализировали мои бои, возможно искали легких побед для себя. Последнему оппонента пришла повестка в военкомат незадолго до боя.

- Ты уже побеждал чемпиона Naiza в среднем весе Руслана Шамилова. Есть ли в планах и в казахстанской лиге провести бой с ним?

- Когда я выиграю бой против Нажмутдинова, надеюсь, что следующий будет Руслан Шамилов. Я его победил в RCC, собираюсь сделать это и в Naiza.

- Смотрел его бой с Мурадом Абдурахмановым, когда Руслан выиграл титул?

- Если честно, я предполагал, что Руслан выиграет. Его соперник недооценил в ударной технике.

- У тебя был долгий перерыв в боях. С чем он был связан?

- Я не дрался 3 года. У меня был перелом руки, полученный в бою. Сделал операцию, а затем реабилитация, нехватка денег на сборы. Вот так эти три года и пролетели. Но я время зря старался не терять, выступал по боевому самбо на различных турнирах.

- Что тебе дают выступления по самбо среди любителей?

- Мне очень нравится боевое самбо, ну и плюс — это большой опыт, так как там также применяется техника близкая к ММА.

- У тебя в шердог стоит поражение от Артема Резникова, которому в скоро времени предстоят бои в гран-при АСА. Какие шансы у Артема выиграть гран-при?

- Ну что касается боя с Артемом, то у нас не было этого боя, в шердог какая-то ошибка. Мы с ним дрались в далеком 2015 году по любителям, это был финал чемпионата Казахстана по жекпе-жек. Если вернуться к вопросу про АСА, то думаю, что полуфинал Артем выиграет и ему по силам взять и финал. Буду болеть за него.

- С кем-то знаком из карда на турнире? За кого-то будешь болеть персонально?

- Думаю, что будет много ярких зрелищных боев. Знаю лично Рафикова и Жолдашбекова. Эти ребята любят стойку и покажут красоту.

Полный кард турнира:

Фото: RCC, Umar Yankovskiy (@u_yankovskiy)