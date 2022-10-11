«Лучше ешь конину, а не комментируй». Бой Хамитов – Хачатрян состоится после четырех лет переносов и трештока

В конфликте замешан друг Конора.

28 октября в Москве состоится бой за титул чемпиона лиги Top Fight, в котором казахстанец Куат Хамитов (22-8) встретится с армянином Давидом Хачатряном.

У этого боя большая предыстория – поединок должен был состояться еще 4 года назад в рамках турнира Fight Night в Астане.

Но тогда бой отменили.

«Дорогие друзья, вынужден сообщить вам, что бой в Астане не состоится! Причина неизвестна, все вопросы к организации FIGHT NIGHTS, но из-за этого турнира, который меня попросили выступить, мне пришлось отменить свой бой 2 августа в Арабских Эмиратах. Болельщикам хочу сказать, что и наша сторона, и сторона соперника не отказывались от боя!» – комментировал тогда Куат отмену поединка.

При этом боя ждали: оба спортсмена обменивались упреками и старались задеть друг друга. А все началось с поединков против спарринг-партнера и друга Конора Макгрегора – Питера Куилли.

В ноябре 2017 года на турнире лиги Fight Night Global в Алматы Хамитов одержал победу над Куилли решением судей. Однако ирландец оспорил решение, написав протест и итоговый результат был заменен на ничью. Кстати, это единственная ничья по сей день в рекорде обоих спортсменов.

Свой следующий бой Питер провел уже против Хачатряна. Ирландец в первом раунде уронил Давида и начал добивать, что заставило вмешаться судью. Решение остановить бой вызвало бурю негодований со стороны армянского спортсмена и его команды.

После боя за клавиатуру телефона взялся Куат Хамитов, оставив свое мнение об этом поединке: «Эй я же вам всем говорил, что он зверь и Куилли победит досрочно! А вы не верили», -написал Хамитов в своих соцсетях».

Это задело Хачатряна, на что он отреагировал очень жестко: «Они забыли прежнего меня. Сейчас стало модно много говорить... Только не пойму, где эти «Куаты» и «Алиевы» были, когда я уже возглавлял октагон? Наверное, коров доили... А сейчас, видите ли, бойцами ММА стали. Куат, ешь лучше свою конину, а не комментируй!».

Хамитов не стал вступать с Хачатряном в переписку в социальных сетях, а попросил дать бой.

«Такое случается, когда боец побывал в нокауте, видимо он до сих пор не может прийти в себя, – высказал свою точку зрения «Найман», – Я всего лишь сказал правду, многим не нравится правда, но я в этом деле долгое время, поэтому знаю, что к чему. Ему не следовало говорить такие вещи. Никаких заявлений и ответов не будет. Мы все решим в клетке. Пусть компания организует нам бой. Мои руки скажут все вместо слов».

Поединок организовали, но он так и не состоялся. Бойцам пришлось ждать 4 года, чтобы все-таки выяснить, чьи кулаки сильнее.

За эти 4 года Давид провел 3 поединка (по крайней мере только они занесены в шердог спортсмена) – победив Симоне Боттино решением и досрочно проиграв Алексею Махно и Михаилу Дорошенко.

Кстати, Хачатряну и Махно президент Fight Night Камил Гаджиев обещал реванш в Армении, но этот бой так и не был организован.

Что касается Хамитова, то Куат успел за это время проиграть Нариману Аббасову в бою за титул Fight Night, выиграть досрочно у Ахмадхана Бокова, Максима Пантелеева и Романа Головина, а также проиграть решением Марифу Пираеву.

После январских событий Казахстане Хамитов объявил о завершении карьеры. Но в сентябре вернулся еще одной досрочной победой в Атырау над Василием Бабинцевым.

Теперь «Найман» настроен «закрыть гештальт» с Хачатряном. Надеемся, что 28 октября этот поединок все-таки состоится.