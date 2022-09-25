«Мы еще увидим Big Drama Show». Менеджер Елеусинова и Дычко о Головкине, турнире в Алматы и возможном бое Лукас – Кызайбай

Вечер бокса уже 2 октября.

2 октября в Алматы пройдет вечер бокса, где помимо казахстанских боксеров выступит большой десант из-за рубежа, а в главном бою будет драться непобежденный американец Джарелл Миллер.

О вечере бокса, будущем Елеусинова и Дычко, боях Ангелины Лукас и другом рассказал организатор турнира и боксерский менеджер Зия Алиев.

- Давайте начнем с турнира в Алматы. При организации турнира есть громкая заявка «Турнир с американской атмосферой». Что такое американская атмосфера в Вашем понимании?

- Мы в прошлом году делали шоу в Астане, где в главном бою дрался Данияр Елеусинов. Многие из тех, кто был ранее на вечерах бокса в Америке, отметили, что была очень хорошая атмосфера. Мы стараемся делать хорошее шоу, стараемся работать над контентом, подбираем интернациональный кард, чтобы он был интересен. Когда я с компанией работали над этим кардом, были свои сложности, но я делал все по тем протоколам, по которым привыкли работать в США. Плюс у нас в главном бою дерется Джарелл Миллер из Бруклина.

- У каждого региона свои особенности. Насколько наш менталитет готов к проведению больших вечеров бокса?

- Думаю, что Алматы готовы к большим мероприятиям, тут концерт на концерте. Но при этом здесь сложнее проводить турнир, чем в Астане. Я заметил, что здесь перестали проводить вечера бокса, раньше их было больше. Есть свои причины, но рынок опустел, мы пришли делать шоу. Компании перестали сейчас спонсировать единоборства, хотя бокс по интересу сейчас №1 в Казахстане. Все об этом говорят, но никто не хочет спонсировать.

Возможно, это проблема маркетологов, с которой мы столкнулись, когда они просто не доносят информацию до высшего руководства, обрубают на подходе сразу в пользу других проектов. Хоть и Алматы считают более «движняковым» городом, но при этом тут сложнее организовать. Есть много концертов российских звезд, которые не несут никакой пользы государству, зато создают своего рода демпинг на рынке.

- Не секрет, что в Казахстане очень тяжело выстроить бизнес-модель в спорте. То есть не только тратить, но и заработать. Есть ли понимание, удастся ли заработать хоть что-то на алматинском ивенте?

- На самом деле это все реально. Есть минусы, в связи с тем, что индустрия развита не лучшим образом. В прошлом году мы постарались максимально продать билеты, но не получилось до конца реализовать это. Здесь же мы также стараемся научить людей покупать билеты. Это я делаю не для себя, это важно в целом для спортивной индустрии, научить людей платить за шоу. Также мы столкнулись с проблемой, хотели получить разрешение завезти на шоу алкогольные напитки, чтобы их там продавали, как это делают во всем мире. Это часть культуры посещения спорта.

Понятно, что речь идет в первую очередь о слабоалкогольных напитках, например, пиво. Но мы сталкиваемся с огромным сопротивлением, нам не разрешили даже безалкогольное пиво. Мы пытаемся не для того, чтобы заработать, продажа пива – это не наш заработок, мы хотели привить культуру. Как по мне, это немного лицемерный подход, на улице можно продавать алкоголь, а на спортивных мероприятиях – нет.

Никто не хочет понять, что подобные напитки являются не отделимой частью спорта. Условно, кто является примером для детей из футбола? Условно, Месси. Он подписал контракт с Budweiser, и его рекламирует активно. И что все дети побежали покупать пиво? Нет же. Можно на законодательном уровне сделать это более гибко. Это нам мешает. Вы хотите профессиональный спорт, но при этом ставите большое количество запретов.

- Ответьте честно, много ли людей просили дать билеты на вечер бокса бесплатно?

- В этот раз ситуация получше, чем была в декабре. Мы, конечно, выделили определенную часть для друзей, гостей вечера бокса, все остальное пошло в продажу.

- Был разговор о том, что в этом году подобные турниры пройдут в Алматы и чуть позже в Астане. Так ли это?

- Все может быть, возможно, к концу года. Пока у меня состояние такое – провести, закончить, уехать и забыть, как кошмарный сон. Пока ситуация такая, возможно она изменится.

- В главном бою дерется американец Миллер. Не было ли желания главным боем сделать все-таки поединок с участием местного бойца, как это чаще всего происходит?

- Я долго думал о главном карде. Что поменяется, если мы поставим в мейн-ивент казахстанского бойца? У Казахстана есть большой потенциал, чтобы стать платформой для подобных шоу, чтобы в будущем кто-то захочет большой турнир, будет знать, что его можно провести в вашей стране. Есть специалисты, есть болельщики, есть инфраструктура. Почему нет? Плюс относительно американского рынка, еще и дешевле, в том числе и съемка, поднятие на спутник и так далее.

Казахстан – это хорошая боксерская держава. Вот так пришла идея. Я позвонил промоутеру Миллера, обсудил это, они согласились. Подобрали под него соперника и решили сделать.

- Как раз о трансляциях. Есть ли понимание, в какое количество стран будет поднят сигнал?

- Сейчас мы заканчиваем переговоры с США. У нас уже есть Латинская Америка, Штаты, ведем переговоры с Англией, пару европейских стран и Азербайджан. Американцы берут, потому что там дерется Миллер. Это, как раз очень хороший вариант, показать Америке Алматы и Казахстан.

- До турнира остается не так много времени, но многие бои так и не анонсированы полностью. Трудности переговоров с соперниками или просто интрига для поднятия интереса?

- На самом деле есть несколько технических моментов подписки, плюс пытаемся делать качественные анонсы, поэтому получается вытаскивать кусками. Скоро уже будет весь кард, и мне импонирует то, что у нас в карде три боя тяжеловесов, это всегда интересно. Могло быть четыре, но не получилось.

- Давайте немного о карде: на кого из казахстанцев делаете ставку, чей бой будет самым ярким?

- У нас есть Еркебулан Токтар, который дебютирует в боксе. Он звезда, может быть пока не бокса, но к нему приковано внимание.

Есть Ангелина Лукас, которая считается новым интересным проспектом. В андеркарде дерутся имена из любительского бокса, например Магомедрасул Меджидов.

Мне интересно посмотреть Нурсултана Аманжолова, который был спарринг-партнером Александра Усика во время подготовки к боям с Джошуа. Интересно посмотреть Айдара Амирзакова, который будет у нас выступать второй раз в карде. Как менеджеру мне интересно будет посмотреть эти бои.

- Как Вы относитесь к тому, что люди из других сфер идут боксировать?

- Думаю, что это хорошо. Это ведет приток новых фанатов в бокс. В один момент бокс начал терять позиции, скатываться по популярности. Но сейчас, условно с того времени, как Джейк Пол вошел усиленно в бокс, он начал набирать обороты.

Возьмем последний бой, который мы смотрели – трилогия Головкин – Канело. Столько негативных отзывов, в том числе из Казахстана, я давно не слышал о боксерских поединках, хотя как по мне, был очень хороший бой.

Если на таком уровне бокс собирает огромную критику, то нормально, что бои на уровне блогеров критикуются. Это тоже поднимает интерес, так что все хорошо, движемся вперед.

- Как раз о Головкине. Какое будущее видите Вы?

- Гену нельзя списывать. Он в любом случае чемпион своего веса, так что он еще пошумит, особенно учитывая то, в какой он физической форме был в бою с Канело. Так что еще увидим Big Drama Show.

- Вопрос о Лукас. Большинство СМИ публикуют ее фото в купальнике, а не в боксерском зале. Не боитесь, что она станет заложницей образа «Барби»?

- Я видел ее спарринги, мы смотрели их с разными специалистами. И честно Вам скажу, несмотря на ее внешность, все эти фотографии, она – монстр. Она умеет боксировать, у нее есть будущее, особенно с учетом того, что сейчас женский профессиональный бокс набирает обороты. Чему свидетельство турнир компании Boxxer, на котором должен был состоятся бой за звание абсолютной чемпионки в среднем весе Кларисса Шилдс и Саванна Маршалл. Турнир был перенесен из-за похорон британской королевы, но у него должен был быть полностью женский кард. Это впервые могло произойти на таком высоком уровне. Это говорит о том, что женский бокс развивается, и мы не имеем права его игнорировать. Уверен, что она станет чемпионом мира.

- Между первым и вторым боем в профи Ангелина успела выступить на ЧМ по любителям. Как думаете, почему там не получилось?

- Возможно у нее осталась недосказанность, поэтому она решила еще раз выступить по любителям. Хотя я считаю, что в любительском боксе не изменилось абсолютно ничего. Изменилось руководство, изменилась аббревиатура, но большинство турниров так и остались коррумпированными.

МОК вообще удивляет, они начали допускать трансгендеров в женский бокс. Вы понимаете какой это маразм, насколько мы деградируем. Удивляет то, что женщины долгое время боролись за место под солнцем в боксе, а это решение просто убило все их начинания. Мы поговорили с ней, решили, что ей пора уже полностью сконцентрироваться на своей карьере в профи.

- Думаю, Вы знаете ее историю с Назым Кызайбай. Есть ли будущее у этой истории в профи?

- О, я хотел бы эту историю в профи! На самом деле эта история создана для профи-бокса. Думаю, что этот бой состоится, постараемся сделать так, чтобы он произошел. Они обе с характером, так что получится очень интересный бой.

- Так же хотел бы поговорить о Нурсултане Аманжолове. Он ярко засветился, помогая Александру Усику. Когда он перейдет из ранга спарринг-партнера в яркого боксера?

- Думаю, что это случится тогда, когда у него будут менеджер и промоутер, которые будут его вести. Он еще молодой и спарринги с Усиком для него очень хороший опыт. Но наступает момент, когда ты перестаешь быть спарринг партнером, перестаешь ездить в лагеря, наступает момент, когда за твою карьеру берутся по-настоящему и ты о себе заявляешь. Думаю, что у него все будет хорошо.

- Хотел бы спросить о Данияре Елеусинове. Что с ним, как обстоят дела?

- Мы сейчас ведем переговоры с несколькими промоутерами. Данияр – это тот боец, экономика боев которого очень дорогая. Соответственно, у тебя в команде должно быть много бойцов этого веса, а договариваться с другими – это еще дороже. Поэтому каждый промоутер, подписывая контракт, взвешивает все условия. Это не работает так, что давай подпишем? А давай. Двухлетний контракт – это, как минимум, 6 боев. А с кем он будет драться?

Наступает тот момент, когда начинается планировка, расчет рисков и затрат. Но мы сейчас на связи с несколькими промоутерами, и скажу честно, что есть те, с кем процесс переговоров перешел в стадию проверки контракта, мы смотрим детали, какие условия, сколько боев, когда титульный бой и так далее. Дальше уже юристы будут встречаться и обговаривать. Думаю, что скоро будут хорошие новости и мы объявим о его бое.

- Что касается его брата Даурена, подписывая с ним контракт, Вы говорили о нем, как о будущем чемпионе. Сейчас есть ли шанс, что все-таки он доберется до вершины?

- Мы немного не поняли, что произошло в его последнем бое в Америке. Я видел его два поединка, не считая того, что был у нас на прошлом вечере в Астане. Мне очень нравится его бокс, и считаю до сих пор, что он способен выстрелить, сделать абсет. У него есть американский стиль, он долгое время тренировался там. Если его правильно подвести, то у него может получиться стрельнуть. Один такой абсет он уже совершил в прошлом году, выиграв у Армана Рыспека, это был классный бой.

- Что дальше у Ивана Дычко?

- Все идет по плану, он подписан в Парабеллум. У него будет бой в ноябре в карде Даниеля Дюбоа. Большое шоу в Лондоне, возможно, Ваня будет биться в ко-мейн ивенте.

- Вернемся к шоу в Алматы. Что ждать болельщикам?

- Это будет хорошее шоу, будут достаточно качественные бои. И хочется, чтобы болельщики относились к этому, как к шоу, чтобы приходили, чтобы развлекаться и наслаждаться боксом.

Фото: Championat.com, Instagram Ангелины Лукас, vesti.kz