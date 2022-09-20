«На бой выйду с казахстанским флагом!» Казах из Саратова о подготовке в Актобе, боях с Исмагуловым и Нурмагомедовым

Дебют в Naiza 23 сентября.

Руслан Туяков зарабатывал себе имя в промоушене Хабиба Нурмагомедова, где успел подраться с его братом Усманом. Теперь он готов к дебюту в лиге Naiza. Обо всем этом Руслан рассказал в интервью Sports.ru Казахстан

- Расскажите, как прошла подготовка к бою против Каныбека Жанибекуулу?

- Я живу в Саратове, личного тренера у меня нет, поэтому тренируюсь сам. В «Еркун куше» был где-то год назад. Мне очень понравилась команда и подготовка бойцов. Это один из лучших залов в Казахстане, поэтому и поехал снова в Актобе готовиться к дебюту в Naiza. Много с кем работал в парах, но в основном с Нурбеком Кабдрахмановым и Нуржаном Жолдыбаем.

- Удалось изучить соперника?

- Посмотрели бои Каныбека, подготовились. Но только бой покажет, насколько я готов.

- Вы выступали в Eagle FC, почему не получилось зацепиться в лиге?

- С лигой Хабиба у меня до сих пор действующий контракт. Я его не расторгал, но возник вопрос о том, что они больше не будут проводить турниры в России. Тут как раз появилась возможность подписаться в Naiza, и вот я тут.

- В Eagle FC вы дрались с братом Хабиба – Усманом Нурмагомедовым. Он готов уже к бою за титул в лиге Bellator?

- Думаю, что Усман готов. У него хорошая команда, и если бы они понимали, что он не готов, Хабиб бы не выпустил его. Они четко работают на результат. Думаю, что титул он заберет.

- Был поединок с Дамиром Исмагуловым. Могли ли представить, что он будет в рейтинге UFC и идти на серии 5-0 в сильнейшей лиге мира?

- Дамира я тогда знал, я жил в селе и смотрел М-1, где Исмагулов уже выступал, болел за него. Получилось так, что мы встретились с ним в финале турнира, я даже не ожидал подобного. Уже тогда было понятно, что он может выйти на серьезный уровень. Они тогда сильно продвигали ММА в Оренбургской области.

- Одним из тех, кто активно просил подписать Вас в Naiza – чемпион лиги в полусреднем весе Серик Разгалиев. Какие у вас отношения и когда он вернется?

- С Сериком у нас близкие, можно сказать, братские отношения. Мы живем не так далеко друг от друга, приезжаю часто к нему в гости, тренируемся вместе в Астрахани. Что касается его боя, то он поединок должен быть скоро, но на этот вопрос лучше ответит он или лига.

- У вас простой почти в полтора года. С чем он связан?

- У меня была операция, потом я готовился к бою в Eagle FC, но получил травму, пришлось снова восстанавливаться.

- На последние бои вы выходили с флагом Казахстана. Ждать в Алматы с ним?

- В России я выходил с казахстанским флагом, так как представлял клуб Arlan MMA Pro Team. На бой в Naiza также планирую выйти с казахстанским флагом.

- Какие планы в Naiza?

- У меня контракт на 6 боев, особых планов не строю, нужно удачно дебютировать. Понятно, что у меня, как у профессионального спортсмена? есть амбиции, но сейчас важен только бой с Каныбеком. Пока ростер лиги в моем весе сильно не изучал, знаю основных бойцов. Но повторюсь, важно провести удачно первый бой, а там уже можно будет планировать что-то.

Фото: ʀᴜsʟᴀɴ ᴛᴜʏᴀᴋᴏᴠ (@tuyakovmma)