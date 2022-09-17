«Сложно держать бойцов на пике формы 4 месяца». Тренер DAR Team о проблемах команды в гран-при, а также новых чемпионах лиги NAIZA

DAR Team в борьбе за 25 миллионов.

Азиз Разыев – тренер команды DAR Team в интервью Sports.Ru Казахстан рассказал о проблемах, с которыми его команда столкнулась во время гран-при Naizа, а также о предстоящем турнире лиги, где бои за титул проведут Магомед Кабардиев и Айдын Кодеков.

- Подведите итоги первого раунда гран-при для Вашей команды?

- Очень сложно было подобрать состав на гран-при, у нас в зале есть проблема с бойцами весовых категорий от 70 кг и выше. Конечно, у нас есть Фаниль Рафиков, Пума, Шавкат Рахмонов, но они не будут участвовать в гран-при по ряду понятных причин. Поэтому нам было сложно собрать полноценный состав.

Есть два перспективных парня на 84 кг, но один за месяц получил травму, другой по той же причине снялся за 2 недели до гран-при. Даже в 66 кг у нас были проблемы, так как есть Улан Тамгабаев и ряд молодых бойцов, которые еще сырые для участия в больших боях. Поэтому было сложно подготовить команду к первому этапу, и мы пока думаем о том, в каком составе и будем ли дальше участвовать.

По итогам Naiza 43 травмы получили основые наши ребята – Нурболат и Тамгабаев. Поэтому сейчас думаем кого будем ставить.

- Как Вам идея подобного гран-при?

- Есть плюсы и минусы. В первую очередь, это мотивация в плане финансовой части, особенно для молодых бойцов. Также из плюсов можно отметить, что не будет у ребят простоя. С другой стороны, очень сложно на протяжении всего турнира держать ребят на пике формы. Тренеры и бойцы меня поймут, что очень трудно находиться в оптимальной форме 4 месяца. Ну и, конечно, частая сгонка веса – это тяжело.

- Во время предыдущего турнира Naiza Казбек Сагын вызвал на реванш Багдата Жубаныша. Нет ли переживания, что Казбек просто перегорит из-за желания взять реванш?

- Казбек занимается продвижением этого боя, людям интересно их противостояние с Жубанышем. И Казбек подогревает этот интерес. Многие ждут этого боя.

Я не думаю, что для него победа над Багдатом очень принципиальна, но провести этот реванш – интересно. Он, как боец ММА – более зрелый, уже провел ряд ярких поединков, но не будем забывать, что у Жубаныша очень большой опыт в любительском ММА. Думаю, что у них получится очень интересный бой.

Команде Казбека этот поединок интересен только за чемпионский титул. Просто ради рейтингового боя не интересно спускаться в этот вес.

- Давайте поговорим о предстоящем турнире. Готов ли к титулу Магомед Кабардиев?

- У Кабардиева есть все шансы стать чемпионом. Он молодой, перспективный и разносторонний, но нельзя недооценивать Машрапова, мы это поняли на себе в поединке узбекского бойца с Рафиковым. Мы хорошо дружим с тренером Магомеда Диасом Кабдуловым, да и он наш казахстанский боец, поэтому, конечно, будем болеть за него, но не хотим, чтобы он наступил на те же грабли, что и мы.

- Что думаете о боях Туякова и Али Кожи?

- Честно говоря, я не особо следил за его карьерой, но у него большой простой. Сейчас он готовится в Еркин Куш у одного из лучших тренеров страны по ММА Айбека Шокпутова. Думаю, что это был правильный выбор. Но у него опасный соперник, поэтому нельзя расслабляться.

Что касается Али Кожа, то он готовится к турниру в DAR Team. Он очень талантливый боец, который после поражения очень мотивирован, и мы постараемся максимально ему помочь подойти к этому бою в лучшей форме.

- 30 сентября в Алматы пройдет турнир лиги Brave. Не выходили ли они на Асу Алмабаева с предложением подраться на домашнем турнире?

- Они выходили на нас, просили, чтобы Асу выступил. Но мы отказали, потому что прошло слишком мало времени с его последнего боя, он его не отошел. Он провел хороший трехраундовый поединок и нуждался в небольшом отдыхе. Дальше будет видно, если будет конкретное и интересное предложение, то в принципе Асу уже в зале пашет и находится в неплохой форме, мы его рассмотрим.

Фото: NAIZA