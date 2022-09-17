«Сложно держать бойцов на пике формы 4 месяца». Тренер DAR Team о проблемах команды в гран-при, а также новых чемпионах лиги NAIZA

DAR Team в борьбе за 25 миллионов.
Азиз Разыев – тренер команды DAR Team в интервью Sports.Ru Казахстан рассказал о проблемах, с которыми его команда столкнулась во время гран-при Naizа, а также о предстоящем турнире лиги, где бои за титул проведут Магомед Кабардиев и Айдын Кодеков.
- Подведите итоги первого раунда гран-при для Вашей команды?
- Очень сложно было подобрать состав на гран-при, у нас в зале есть проблема с бойцами весовых категорий от 70 кг и выше. Конечно, у нас есть Фаниль Рафиков, Пума, Шавкат Рахмонов, но они не будут участвовать в гран-при по ряду понятных причин. Поэтому нам было сложно собрать полноценный состав.
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Есть два перспективных парня на 84 кг, но один за месяц получил травму, другой по той же причине снялся за 2 недели до гран-при. Даже в 66 кг у нас были проблемы, так как есть Улан Тамгабаев и ряд молодых бойцов, которые еще сырые для участия в больших боях. Поэтому было сложно подготовить команду к первому этапу, и мы пока думаем о том, в каком составе и будем ли дальше участвовать.
По итогам Naiza 43 травмы получили основые наши ребята – Нурболат и Тамгабаев. Поэтому сейчас думаем кого будем ставить.
- Как Вам идея подобного гран-при?
- Есть плюсы и минусы. В первую очередь, это мотивация в плане финансовой части, особенно для молодых бойцов. Также из плюсов можно отметить, что не будет у ребят простоя. С другой стороны, очень сложно на протяжении всего турнира держать ребят на пике формы. Тренеры и бойцы меня поймут, что очень трудно находиться в оптимальной форме 4 месяца. Ну и, конечно, частая сгонка веса – это тяжело.
- Во время предыдущего турнира Naiza Казбек Сагын вызвал на реванш Багдата Жубаныша. Нет ли переживания, что Казбек просто перегорит из-за желания взять реванш?
- Казбек занимается продвижением этого боя, людям интересно их противостояние с Жубанышем. И Казбек подогревает этот интерес. Многие ждут этого боя.
Я не думаю, что для него победа над Багдатом очень принципиальна, но провести этот реванш – интересно. Он, как боец ММА – более зрелый, уже провел ряд ярких поединков, но не будем забывать, что у Жубаныша очень большой опыт в любительском ММА. Думаю, что у них получится очень интересный бой.
Команде Казбека этот поединок интересен только за чемпионский титул. Просто ради рейтингового боя не интересно спускаться в этот вес.
- Давайте поговорим о предстоящем турнире. Готов ли к титулу Магомед Кабардиев?
- У Кабардиева есть все шансы стать чемпионом. Он молодой, перспективный и разносторонний, но нельзя недооценивать Машрапова, мы это поняли на себе в поединке узбекского бойца с Рафиковым. Мы хорошо дружим с тренером Магомеда Диасом Кабдуловым, да и он наш казахстанский боец, поэтому, конечно, будем болеть за него, но не хотим, чтобы он наступил на те же грабли, что и мы.
- Что думаете о боях Туякова и Али Кожи?
- Честно говоря, я не особо следил за его карьерой, но у него большой простой. Сейчас он готовится в Еркин Куш у одного из лучших тренеров страны по ММА Айбека Шокпутова. Думаю, что это был правильный выбор. Но у него опасный соперник, поэтому нельзя расслабляться.
Что касается Али Кожа, то он готовится к турниру в DAR Team. Он очень талантливый боец, который после поражения очень мотивирован, и мы постараемся максимально ему помочь подойти к этому бою в лучшей форме.
- 30 сентября в Алматы пройдет турнир лиги Brave. Не выходили ли они на Асу Алмабаева с предложением подраться на домашнем турнире?
- Они выходили на нас, просили, чтобы Асу выступил. Но мы отказали, потому что прошло слишком мало времени с его последнего боя, он его не отошел. Он провел хороший трехраундовый поединок и нуждался в небольшом отдыхе. Дальше будет видно, если будет конкретное и интересное предложение, то в принципе Асу уже в зале пашет и находится в неплохой форме, мы его рассмотрим.
Фото: NAIZA
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